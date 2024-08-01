Λογαριασμός
Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Απόστολο Χρήστου: «Μια στιγμή χαράς και υπερηφάνειας για όλες και όλους μας»

Με ανάρτησή του στο Χ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε συγχαρητήρια στον Έλληνα αθλητή για το αργυρό μετάλλιο που κατέκτησε στα 200 μ. ύπτιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι

Συγχαρητήρια στον Απόστολο Χρήστου για το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε στα 200 μ. ύπτιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο Χ.

«Χίλια μπράβο στον Απόστολο Χρήστου για το πρώτο αργυρό μετάλλιο της πατρίδας μας στους Ολυμπιακούς του Παρισιού. Επέμεινε, πάλεψε, επέστρεψε και νίκησε! Μια μεγάλη δικαίωση για τον αθλητή μας, μια στιγμή χαράς και υπερηφάνειας για όλες και όλους μας.»

