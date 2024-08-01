Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Εθνικής ομάδας μπάσκετ ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησής της με την Αυστραλία (2/8, 14:30), για την τελευταία αγωνιστική του ομίλου της στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η «γαλανόλευκη» θέλει οπωσδήποτε τη νίκη και μάλιστα με διαφορά, για να παραμείνει ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης, περιμένοντας να δει και το αποτέλεσμα της αναμέτρησης της Ισπανίας με τον Καναδά.

Οι διεθνείς μας έδειξαν ορεξάτοι και αποφασισμένη στην τελευταία τους προπόνηση πριν από το μεγάλο παιχνίδι, με τον Βασίλη Σπανούλη μάλιστα να συμμετέχει, θέλοντας να δείξει συγκεκριμένα στοιχεία που θέλει να δει και κατά τη διάρκεια του αγώνα.

