Το «παρών» στον μεγάλο τελικό των 50 μέτρων ελεύθερο του Παρισιού θα δώσει ο Κριστιάν Γκολομέεφ!

Λίγα λεπτά μετά την ιστορική εμφάνιση του Απόστολου Χρήστου και το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. ύπτιο, ο ελληνικός υγρός στίβος μέτρησε ακόμα μία επιτυχία.

Ο Γκολομέεφ πραγματοποίησε μια εκπληκτική κούρσα στον ημιτελικό, τερματίζοντας στην 4η θέση της σειράς του και στην 7η συνολικά με χρόνο 21.62, εξασφαλίζοντας τη δεύτερη παρουσία του σε τελικό Ολυμπιακών Αγώνων, μετά από εκείνη του Τόκιο - και πάλι στα 50μ. - είχε κατακτήσει την 5η θέση.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, έκανα το δεύτερο βήμα και βρίσκομαι στον τελικό. Χάρηκα πολύ την κούρσα, έκανα καλό χρόνο, ελπίζω να πάω ακόμη καλύτερα στον τελικό και να χαρίσω στην Ελλάδα ένα μετάλλιο όπως ο Απόστολος. Ήταν πρώτος σε όλη την κούρσα και φώναζα ‘πάμε για το χρυσό’. Είναι πολύ καλό παιδί και το αξίζει. Θα δώσω αύριο τον καλύτερο εαυτό μου και από εκεί και πέρα ό,τι γίνει. Θέλω να κάνω ένα ατομικό ρεκόρ και πιστεύω πως είμαι έτοιμος να το καταφέρω», ανέφερε μετά το τέλος του αγώνα.

Έτσι, αύριο, Παρασκευή (02/08), στις 21:30 το βράδυ, ο 31χρονος πρωταθλητής μας θα διεκδικήσει ένα μετάλλιο στον μεγάλο τελικό του αγωνίσματος.

Η κατάταξη των ημιτελικών:



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.