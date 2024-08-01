Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Ο Χρήστου με ασημένιο μετάλλιο στα 200μ ύπτιο

Μετά από μια φανταστική εμφάνισή του στον τελικό των 200μ. ύπτιο, ο Απόστολος Χρήστου πήρε τη δεύτερη θέση και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε εντυπωσιακότατη εμφάνιση κάνοντας φανταστική κούρσα και όντας πρωτοπόρος μέχρι και το τελευταίο πενηντάρι, χάνοντας τελικά την πρωτιά για 6 δέκατα του δευτερολέπτου και τερματίζοντας σε 1:54.82, χρόνο που αποτελεί νέο Πανελλήνιο ρεκόρ!

Δεδομένα τρομερή η επιτυχία για τον Χρήστου, ο οποίος πριν από λίγες μέρες είχε χάσει το μετάλλιο για μόλις δύο εκατοστά του δευτερολέπτου στον τελικό των 100μ. ύπτιο, αλλά επέστρεψε για να γίνει ο πρώτος Έλληνας κολυμβητής που κατακτά μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες!

Εντυπωσιακός από το ξεκίνημα της κούρσας ο Χρήστου, γύρισε πρώτος και στα τρία πρώτα πενηντάρια, πριν χάσει τελικά την πρωτιά από τον Ούγγρο, Χούμπερτ Κος, ο οποίος τερμάτισε σε 1:54.26, ενώ το χάλκινο μετάλλιο πήρε ο Ελβετός, Ρόμαν Μιτιούκοφ, ο οποίος είχε χρόνο 1:54.85.

Τι δήλωσε

Τρεις μέρες πριν έχανε για δύο εκατοστά το χάλκινο μετάλλιο στο «καλό» του αγώνισμα, τα 100μ. ύπτιο.

Ο ίδιος είχε σκεφτεί να μην κατέβει στα 200μ. ύπτιο, που δεν ήταν το φόρτε του, αλλά ο Απόστολος Χρήστου το ξανασκέφτηκε, κατέβηκε και πλέον είναι αργυρός ολυμπιονίκης.

«Είναι απίστευτο. Σε τρεις μέρες πήγα από την κόλαση στον παράδεισο. Τεράστια ανατροπή στα συναισθήματά μου. Ήξερα ότι έχω δυνατότητες, μπήκα δυνατά από την αρχή, εκβίασα τη θέση μου, στο τέλος έχασα δυνάμεις αλλά είχα καλή διαφορά και πρόλαβα να πάρω το μετάλλιο. Τα έδωσα όλα για να κάνω την υπέρβαση και ανταμείφθηκα. Δεν μπορώ να το πιστέψω, πάντα στο μυαλό μου είχα τα 100μ., η δουλειά που έκανα όμως κάλυπτε εν μέρει και τα 200μ. Ο προπονητής μού είπε να μπω γρήγορα και να διατηρηθώ δυνατός. Επειδή είχα δυνάμεις έμεινα μπροστά, γιατί ήμουν αρκετά πιο ξεκούραστος από ό,τι συνήθως. Πλέον το 200άρι είναι το αγαπημένο μου», δήλωσε ο Χρήστου φανερά συγκινημένος.

