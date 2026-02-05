Τουρκία και μεταναστευτικές ροές: Το κακό να λέγεται

Στη σκιά της πολύνεκρης τραγωδίας ανοιχτά της Χίου ο ναύαρχος Ε.Α. Νίκος Σπανός επισήμανε στον ΣΚΑΪ τις βαριές ευθύνες της Τουρκίας στο μεταναστευτικό.

«Οι βάρκες φεύγουν (από τα μικρασιατικά παράλια) βλέποντας την τουρκική ακτοφυλακή, πολλές φορές τους συνοδεύουν κιόλας, εδώ τους βλέπουμε εμείς από τα ελληνικά παράλια» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σπανός, αν και διευκρίνισε ότι αυτή τη φορά δεν υπήρχε τουρκικό σκάφος στον ορίζοντα.

Ας μην ξεχνάμε ότι η Άγκυρα έχει συνάψει με την Ευρώπη μια χρυσοφόρα συμφωνία για το μεταναστευτικό/ προσφυγικό, και το κακό να λέγεται, μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα από «τα στραβά μάτια» - αν δεν στρώνει και κόκκινο χαλί για να περάσουν στους μετανάστες.

Γιατί για να φτάσουν στα μικρασιατικά παράλια οι Αφγανοί δεν πηγαίνουν από το χωλ στο σαλόνι. Διασχίζουν ανενόχλητοι μια τεράστια χώρα.

Νέος Μεσσηνιακός πόλεμος

Η προχθεσινή εμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά στο Best της Μεσσηνίας μόνο τυχαία δεν ήταν. Κάθε άλλο: επιβεβαίωσε πλήρως ότι ο Μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός μάλλον δεν ετοιμάζει κόμμα, αλλά κάτι πιο γνώριμο για τον ίδιο –έναν παρατεταμένο ανταρτοπόλεμο απέναντι στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το μήνυμα ήταν διπλό. Από τη μία, το προσεκτικά διατυπωμένο «η Ελλάδα θέλει νέα αρχή», από την άλλη όμως η κρίσιμη υποσημείωση: «η κοινωνία πρέπει να το θέλει». Με τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα, όπου μόλις ένα ισχνό 4% δηλώνει πρόθυμο να στηρίξει ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά –ποσοστό που σε συνθήκες πόλωσης δεν περνά ούτε το κατώφλι της Βουλής– η φράση αυτή διαβάστηκε από πολλούς ως έμμεση παραδοχή ότι το σενάριο κόμματος μπαίνει στο συρτάρι.

Αντί γι’ αυτό, ο πρώην πρωθυπουργός δείχνει να επιλέγει τη στρατηγική της διαρκούς δημόσιας παρουσίας. «Μιλάω και θα συνεχίσω να μιλάω δημόσια», είπε, φωτογραφίζοντας τον ρόλο του εσωκομματικού ελέγχου εξ αποστάσεως. Στο στόχαστρο, όπως αναμενόταν, η «ψυχή της Νέας Δημοκρατίας», για την οποία υποστήριξε ότι έχει χαθεί, οδηγώντας –κατά την εκτίμησή του– σε βαθιά ρήξη με τη βάση της παράταξης.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν και τα καρφιά για τη συνέντευξη Μητσοτάκη στον Αλέξη Παπαχελά, με τον Σαμαρά να μιλά για επανάληψη των ίδιων δικαιολογιών και να καταλήγει στη φράση που συζητήθηκε περισσότερο: ότι «το χάος είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός», κατηγορώντας τον για πολιτική αστάθεια την ώρα που επικαλείται τη σταθερότητα.

Αποστάσεις από Κάρυ

Δεν πέρασε απαρατήρητη, ωστόσο, και η σαφής απόσταση που κράτησε από τη Μαρία Καρυστιανού. Παρά τα σενάρια που κυκλοφορούν, ο Σαμαράς έσπευσε να κόψει κάθε πολιτικό νήμα, περιορίζοντας τη μεταξύ τους «σύνδεση» αποκλειστικά στο ανθρώπινο επίπεδο της απώλειας και ξεκαθαρίζοντας ότι ο πόνος δεν συνιστά πολιτική πλατφόρμα.

Συμπέρασμα; Ο Αντώνης Σαμαράς δεν φτιάχνει κόμμα – φτιάχνει μέτωπο. Και απ’ ό,τι φαίνεται, σκοπεύει να το κρατήσει ανοιχτό για καιρό.

Συνεχίζεται το σερί

Τρίτη διαδοχική συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο της Αθήνας με άνοδο άνω του 1%.

Σερί θετικών κλεισιμάτων τον Φεβρουάριο.

Νέα ιστορικά υψηλά για ΤΕΡΝΑ, Coca Cola και Μοtor Oil και πολυετή ρεκόρ για κάμποσες εταιρείες.

Τζίρος στα 400 εκατομμύρια.

Έσπασε και το οχυρό των 2.400 μονάδων.

Νέο ρεκόρ 16 ετών.

Άσχημα δεν το λες.

Και οσονούπω ξεκινάνε οι ανακοινώσεις με τα αποτελέσματα των εισηγμένων και οι αξιολογήσεις της ελληνικής οικονομίας.

Μέχρι εδώ όλα πρίμα.

Γιατί τώρα ξεκινάνε τα δύσκολα.

Η επόμενη πίστα είναι στις 2.500 μονάδες. Ένα επίπεδο ορόσημο που θα δείξει πραγματικά τις αντοχές του Χρηματιστηρίου και το αν είναι ικανό να πλησιάσει κι άλλες κορυφές...

Ποδαρικό για την ΕΚΤ

Νέα χρονιά, ίδιοι στόχοι.

Κάπως έτσι θα μπορούσε να μεταφραστεί εν ολίγοις το πλάνο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2026.

Υπομονή, προσμονή και τον πληθωρισμό και τα μάτια μας.

Στη σημερινή της απόφαση, την πρώτη για το νέο έτος, η ΕΚΤ δεν αναμένεται να μεταβάλλει τα επιτόκια. Βασικός στόχος παραμένει να διατηρηθεί ο πληθωρισμός πέριξ του 2%.

Όπως εξάλλου έχει πει πολλάκις η Λαγκάρντ βήμα - βήμα και βλέποντας και κάνοντας.

Χθες πάντως η Εurostat ανακοίνωσε πληθωρισμό Ιανουαρίου για την ευρωζώνη στο 1,7% από 2% τον Δεκέμβριο.

Πρώτο δείγμα θετικό και αναμένουμε τη συνέχεια...

Πηγή: skai.gr

