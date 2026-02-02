Παρέλαση πρώην στο Προεδρικό

Κίνηση με σαφή θεσμικό χαρακτήρα –και όχι χωρίς πολιτικές αναγνώσεις– προγραμματίζεται τις επόμενες ημέρες στο Προεδρικό Μέγαρο. Πρώτος το κατώφλι της Ηρώδου Αττικού αναμένεται να περάσει ο Αντώνης Σαμαράς, σε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

Λίγο αργότερα, τη σκυτάλη θα πάρει και ο Αλέξης Τσίπρας, σε μια διαδοχή ραντεβού που μόνο τυχαία δεν θεωρείται από τους πιο προσεκτικούς παρατηρητές. Άλλωστε, όταν δύο πρώην πρωθυπουργοί περνούν σχεδόν back to back από το Προεδρικό, τα μηνύματα ξεπερνούν τον στενό θεσμικό τους χαρακτήρα.

Στα πολιτικά πηγαδάκια, η συγκυρία συζητείται ήδη έντονα, με αρκετούς να σημειώνουν ότι οι συναντήσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο ανακατατάξεων και κινητικότητας στον ευρύτερο πολιτικό χώρο. Το τι ακριβώς θα ειπωθεί πίσω από τις κλειστές πόρτες, μένει να φανεί – το σίγουρο πάντως είναι πως το Προεδρικό ξαναμπαίνει, έστω διακριτικά, στο παραπολιτικό κάδρο.

Τα βλέμματα στην Υπαπαντή...

Στα κόκκινα δουλεύουν τα τηλέφωνα στην Καλαμάτα, καθώς οι φίλα προσκείμενοι στον Αντώνη Σαμαρά μετρούν αντίστροφα για την άφιξη του Κώστα Καραμανλή της Ραφήνας, ανήμερα της Υπαπαντής. Η παρουσία του πρώην πρωθυπουργού μόνο τυπική δεν θεωρείται, ιδίως από τη στιγμή που θα τιμηθεί επισήμως από τον δήμαρχο της πόλης, δίνοντας στην επίσκεψη χαρακτήρα υψηλού συμβολισμού.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, ο Κώστας Καραμανλής δεν σκοπεύει να περιοριστεί σε ευχαριστίες και τυπικότητες. Αντιθέτως, ετοιμάζει μια ακόμη «κοφτερή» τοποθέτηση, από αυτές που διαβάζονται προσεκτικά και συζητιούνται έντονα στα γαλάζια πηγαδάκια.

Από την άλλη πλευρά, ο Αντώνης Σαμαράς, παρότι οικοδεσπότης, αυτή τη φορά θα κρατήσει χαμηλότερο προφίλ και δεν θα ανέβει στο βήμα. Μια επιλογή που μόνο τυχαία δεν θεωρείται, καθώς αφήνει τον χώρο και τον χρόνο στον έτερο πρώην πρωθυπουργό, σε ένα σκηνικό όπου οι ισορροπίες και τα μηνύματα μετρούν περισσότερο από τις λέξεις.

Ευκαιρία για το ελληνικό ελαιόλαδο

Η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας μπορεί σε βάθος χρόνου να λειτουργήσει ως αντίβαρο στους δασμούς Τραμπ.

Όσον αφορά την Ελλάδα αυτός που έχει να κερδίσει πολλά είναι ο αγροδιατροφικός τομέας και ειδικότερα το ελαιόλαδο και το κρασί. Η αλήθεια είναι ότι οι εξαγωγές αυτών των δύο προϊόντων είναι σχεδόν ανύπαρκτες, εν μέρει λόγω των προηγούμενων υψηλών δασμών.

Τώρα όμως ανοίγεται μια νέα ευκαιρία για τους εξαγωγείς. Οι δασμοί στο ελαιόλαδο θα μηδενιστούν, ανοίγοντας την όρεξη για business με την Ινδία. Το ίδιο και για το κρασί αφού σε πρώτη φάση οι δασμοί μειώνονται κατά το ήμισυ, και θα υποχωρήσουν στο 20% σε βάθος χρόνου.

Ήρθε λοιπόν η ώρα να καταλάβουν από πρώτο χέρι και οι Ινδοί τι θα πει ελληνικό λάδι και κρασί. Ξέρετε πόσο πολύ πάει το νααν, το παραδοσιακό ινδικό ψωμί, με δύο κουταλιές ελαιόλαδο και μια κούπα κρασί;

Η Ευρώπη δίνει την ευκαιρία. Η Ελλάδα καλείται να την αρπάξει.

Τρίτη και φαρμακερή

Ο Τραμπ αφήνει το στίγμα του και στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Μετά από μήνες φλερτ με διάφορους υποψήφιους, ο εκλεκτός του είναι ο Κέβιν Γουόρς για την ηγεσία της Fed.

Ο Κέβιν Γουόρς έφτασε κοντά στην πηγή άλλες δύο φορές αλλά νερό δεν ήπιε. Το 2017, του πήρε την μπουκιά από το στόμα ο Τζερόμ Πάουελ. Και πέρσι, ο Σκοτ Μπεσεντ φόρεσε το στέμμα του υπουργού Οικονομικών, αφήνοντας τον Γουόρς ξανά με το παράπονο.

Τώρα όμως πήρε το χρίσμα. Για να εκλεγεί, όμως, θα πρέπει να ξεπεράσει ορισμένα εμπόδια με πιο βασικό αυτό του Κογκρέσου.

Υποστηρικτής της μείωσης των επιτοκίων, ο Γουόρς ήταν η επιλογή του Τραμπ για να αφήσει το δικό του σημάδι.

Αυτό που μένει να δούμε είναι αν τελικά καταφέρει να εκλεγεί, αφού δεν αρκεί να φτάσεις στην πηγή αλλά πρέπει να πιεις και νερό...

Χαμηλές τιμές ρεύματος, για λίγο ή για πολύ;

Πριν από λίγους μήνες θα έμοιαζε με σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Να λες ότι η Ελλάδα μπορεί να έχει από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικού ρεύματος στην Ευρώπη και να μην σε βγάζουν τρελό.

Τον Ιανουάριο, όμως, η τιμή του χονδρικού ρεύματος στην Ελλάδα ήταν από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη. Στα 109 ευρώ ανά μεγαβατώρα κατά μέσο όρο.

Κι όλα αυτά χάρη στις ΑΠΕ, με σημαντική βοήθεια από τον άνεμο και την αιολική ενέργεια.

Τα πράγματα όμως σαφώς και μπορούν να βελτιωθούν περαιτέρω.

Δεν φτάσαμε ακόμα στο σημείο να μιλάμε για φθηνό ρεύμα, αλλά το επίτευγμα του Γενάρη δείχνει τι μπορεί να γίνει.

Κι όταν μπουν στη μέση και οι μπαταρίες, η ενέργεια δεν θα χάνεται — θα μπορούμε να ανάβουμε το θερμοσίφωνα χωρίς να ανεβαίνει η πίεση στο κεφάλι μας.

Ένα μικρό, καθημερινό θαύμα της ενέργειας… που περιμένει να γίνει μόνιμο.

