Ο Ερντογανικός βουλευτής, ο... «ελληνικός κίνδυνος» και οι καραβιές Τούρκων στην Ελλάδα

Την ώρα που ο υψηλά αμειβόμενος Τούρκος κυβερνητικός βουλευτής εν ολίγοις επέκρινε τους συμπατριώτες του συνταξιούχους ότι δεν «δικαιούνται δια να ομιλούν» για τις αυξήσεις - ψίχουλα, καθότι υπάρχει ο... εξ Ελλάδος κίνδυνος και η Τουρκία πρέπει να ξοδεύει σε εξοπλισμούς, πολλοί -μα πάρα πολλοί συμπατριώτες του- συρρέουν στη χώρα μας. Και δεν μιλάμε μόνο για τους Τούρκους τουρίστες. Σε πρόσφατο άρθρο του το πρακτορείο IBNA αναλύει το «ρεκόρ αγορών» και τη στρατηγική των Τούρκων επενδυτών. Αν και τα όρια αυξήθηκαν (στα 800.000 ευρώ για Αττική/Θεσσαλονίκη και 400.000 ευρώ για την υπόλοιπη χώρα), οι Τούρκοι επενδυτές παραμένουν η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα κατόχων άδειας διαμονής μέσω επένδυσης, κατέχοντας πλέον το 14,7% του συνόλου των αδειών.

«Τον φόβο μας να 'χουν» οι γείτονες θα μπορούσε να πει κανείς. Άλλα δεν τον έχουν, όπως προκύπτει από τις καραβιές των Τούρκων που έρχονται ή και επενδύουν στην Ελλάδα.

Τα νεύρα της Αλεξοπούλου

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε ο «αέρας» του Open News, όταν η Χριστίνα Αλεξοπούλου και ο Νίκος Στραβελάκης άφησαν στην άκρη τις πολιτικές διαφωνίες και πέρασαν σε προσωπικό πινγκ-πονγκ υψηλής έντασης. Αφορμή, η περίφημη φράση «το τζάμπα πέθανε», που ακόμη στοιχειώνει τη βουλευτή της ΝΔ.

Η κ. Αλεξοπούλου επιχείρησε να μαζέψει τα ασυμμάζευτα, κάνοντας λόγο για «δολοφονία χαρακτήρα» λόγω λανθασμένης διατύπωσης. Εκεί, όμως, πάτησε το κουμπί του συναγερμού. Ο Νίκος Στραβελάκης, εμφανώς ενοχλημένος, ανέβασε κατακόρυφα τους τόνους, ξεκαθαρίζοντας ότι στα 40 χρόνια δημοσιογραφίας του δεν έχει δεχθεί ποτέ τέτοια κατηγορία.

Το στούντιο πήρε φωτιά, με τον παρουσιαστή να απαιτεί on air ανάκληση της φράσης, απειλώντας μάλιστα να κλείσει τη γραμμή αν δεν υπάρξει διόρθωση. Η συζήτηση ξέφυγε γρήγορα από την ουσία και κατέληξε σε τηλεοπτικό μπρα ντε φερ, με εκατέρωθεν αιχμές για προθέσεις, ρητορική και… πολιτικά τέρατα.

Στα παρασκήνια, πάντως, πολλοί είδαν το επεισόδιο όχι ακριβώς ως ακόμη ένα σύμπτωμα του πόσο εύθραυστη έχει γίνει η σχέση πολιτικών και δημοσιογράφων - ειδικά όταν οι λέξεις ξεφεύγουν και τα μικρόφωνα μένουν ανοιχτά - αλλά περισσότερο ως...νεύρα λόγω του αδειάσματος από ΚΜ στη συνέντευξή του προχθές στον ΣΚΑΪ...

Γιατί στην τηλεόραση, το «τζάμπα» μπορεί να πέθανε, το δράμα όμως ζει και βασιλεύει...

Φορτσάρει η ελληνική ναυτιλία

Για άλλη μια χρονιά η ελληνική ναυτιλία βρίσκεται στην κορυφή του κόσμου. Μια ναυτική χώρα όπως η Ελλάδα στηρίζει πολλά στη ναυτιλία και τον τουρισμό.

Η ανοδική πορεία φαίνεται ότι συνεχίζεται καθώς το 2025 έκλεισε με 722 παραγγελίες για ναυπηγήσεις νέων πλοίων από τους Έλληνες εφοπλιστές.

Ειδικότερα στα δεξαμενόπλοια οι νέες παραγγελίες φτάνουν τις 317 ή το 25% των νέων παραγγελιών παγκοσμίως.

Αλλά και στην αγορά των μεταχειρισμένων η κινητικότητα ήταν μεγάλη αφού οι Έλληνες εφοπλιστές αγόρασαν 179 πλοία, στη δεύτερη θέση παγκοσμίως μετά την Κίνα.

Σύντομα σε λειτουργία οι πρώτες μπαταρίες

Το ενεργειακό σύστημα περνά –επιτέλους– σε νέα φάση. Μέσα στον Μάρτιο αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία οι πρώτες μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας, καλύπτοντας μια από τις μεγαλύτερες αδυναμίες του ελληνικού μοντέλου.

Η Ελλάδα παράγει πλέον σημαντικές ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Το πρόβλημα όμως ήταν πάντα ένα: τι γίνεται όταν ο ήλιος δύει και ο αέρας πέφτει.

Οι μπαταρίες έρχονται να απαντήσουν -έστω και σταδιακά. Όχι αρκετές ακόμη, αλλά αρκετές για να αρχίσει να μη χάνεται η ενέργεια από τον ήλιο, τον αέρα και τη θάλασσα.

Στόχος, να αποσυμφορηθούν οι ώρες αιχμής, να σταθεροποιηθεί το σύστημα και –αν όλα πάνε όπως σχεδιάζονται– να πιεστούν προς τα κάτω και οι τιμές του ρεύματος.

Γιατί στο τέλος της ημέρας, η ενέργεια που αποθηκεύεται είναι και ενέργεια που δεν πληρώνεται δύο φορές.

Πηγή: skai.gr

