Η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος στην πράξη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις διέθεσε 9,6 εκατ. ευρώ για νέες μελέτες σχετικά με το έργο GREGY — ένα τεράστιο υποθαλάσσιο καλώδιο που θα συνδέσει τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας της Αιγύπτου και της Ελλάδας. Το εμβληματικό αυτό έργο αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του σχεδίου της Ευρώπης για την εισαγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τη Βόρεια Αφρική, και ως τέτοιο κρίνεται στρατηγικής σημασίας.

Η Ευρώπη όχι απλώς επιδιώκει, αλλά προωθεί την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Αιγύπτου, δηλαδή την ενεργειακή διασύνδεση Ευρώπης - Αφρικής.

Όσον αφορά τη χώρα μας, καθίσταται ενεργειακός κόμβος στην πράξη, όχι μόνο λόγω του GREGY και του κάθετου διαδρόμου (η ATLANTIC SEE LNG TRADE υπέγραψε την Παρασκευή την πρώτη συμφωνία πώλησης LNG στην Ουκρανία), αλλά και και άλλων πρότζεκτ που προωθούνται στην Ανατολική Μεσόγειο με την Κύπρο και το Ισραήλ.

Η μεγάλη ευκαιρία

Ο ενεργειακός χάρτης της Ευρώπης ξανασχεδιάζεται — και δεν πρόκειται για λεπτομέρεια. Οι αποφάσεις για το ρωσικό αέριο δεν αφορούν μόνο το τι καίμε, αλλά και το από πού περνά. Και σε αυτό το «από πού», η Ελλάδα εμφανίζεται ξανά στο κάδρο. Όχι τυχαία.

Με κάθε επισημότητα τίθεται σε ισχύ από το φθινόπωρο του 2027 η απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου στις χώρες της ΕΕ.

Μέχρι τότε, κάθε κράτος-μέλος καλείται να παρουσιάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα εθνικά του σχέδια απεξάρτησης, ώστε να μη βρεθεί προ εκπλήξεων στον ανεφοδιασμό.

Και κάπου εδώ μπαίνει στο παιχνίδι η Ελλάδα.

Η αποδέσμευση από το ρωσικό αέριο ανοίγει παράθυρο ευκαιρίας για τη χώρα μας, μέσω του λεγόμενου κάθετου διαδρόμου.

Με τον κάθετο διάδρομο, η Ελλάδα φιλοδοξεί να αναβαθμιστεί σε ενεργειακό κόμβο για την ευρύτερη περιοχή, μειώνοντας ταυτόχρονα τον ρόλο της Τουρκίας στο ενεργειακό παιχνίδι της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων.

Με ένα σμπάρο, δύο τρυγόνια λοιπόν. Το ζητούμενο; Να μη χαθεί η ευκαιρία πριν καν ζεσταθεί η μηχανή.

Τα «καρφιά» του πρώην στον νυν

Με μηνύματα που δύσκολα χωρούν παρερμηνεία εμφανίστηκε ο Κώστας Καραμανλής στην Καλαμάτα, στο πλαίσιο της αναγόρευσής του σε επίτιμο δημότη της πόλης. Ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε να μιλήσει για τα εθνικά, αλλά όσοι άκουγαν προσεκτικά κατάλαβαν ότι το ακροατήριο δεν περιοριζόταν εκτός συνόρων.

Οι αναφορές του στην ανάγκη η Ελλάδα να εκπέμπει «καθαρά» και όχι «επαμφοτερίζοντα» μηνύματα στα ελληνοτουρκικά, καθώς και στην ενίσχυση του αξιόμαχου και του φρονήματος των Ενόπλων Δυνάμεων, διαβάστηκαν από πολλούς ως έμμεση κριτική στη σημερινή γραμμή του Μαξίμου.

Το πιο αιχμηρό, ωστόσο, ήρθε στο φινάλε. Η επισήμανση ότι «ενίοτε πρέπει να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε, κυριολεκτικά ή μεταφορικά», λειτούργησε ως καθαρό πολιτικό υπονοούμενο. Στα γαλάζια πηγαδάκια ερμηνεύτηκε ως σαφές καρφί προς την ηγεσία της ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με φόντο τη διαγραφή Σαμαρά.

Σε κάθε περίπτωση, η Καλαμάτα αποδείχθηκε κάτι παραπάνω από εθιμοτυπικός σταθμός για τον Κώστα Καραμανλή. Ήταν μια σκηνή από την οποία στάλθηκαν μηνύματα, κυρίως προς τα εντός.

Αν θα ληφθούν υπόψη, είναι άλλο ζήτημα.

«Σκουριάζουν» ξαφνικά τα μέταλλα

Εκεί που όλοι παραμιλούσαν για την ξέφρενη πορεία των μετάλλων — με τον χρυσό και το ασήμι σε πρώτο πλάνο — ήρθε η κατραπακιά.

Η σφαλιάρα της Παρασκευής ήταν τόσο δυνατή που ταρακούνησε συθέμελα την αγορά. Τόσο μεγάλη πτώση είχε να καταγραφεί από τις αρχές της δεκαετίας του ’80.

Το ερώτημα, βέβαια, είναι ένα: ποιος κρύβεται πίσω από αυτή την απότομη βουτιά;

Η πρώτη, «λογική» εξήγηση είναι η ρευστοποίηση κερδών. Μόνο που από μόνη της δεν αρκεί για να δικαιολογήσει τέτοια ένταση.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, το χεράκι του το έβαλε — πάλι — ο Τραμπ. Η πληροφορία ότι πρότεινε τον Κέβιν Γουόρς ως υποψήφιο για τη Fed ήταν αρκετή για να αλλάξει το κλίμα. Το δολάριο ενισχύθηκε και, όπως συμβαίνει συνήθως, ο χρυσός βρέθηκε υπό πίεση.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι λειτουργεί ως αντιστάθμισμα όταν το δολάριο αποδυναμώνεται. Ο Γουόρς θεωρείται σκληρός πολέμιος του πληθωρισμού και ένθερμος υποστηρικτής της σφιχτής νομισματικής πολιτικής — εξέλιξη που ευνοεί το δολάριο και πιέζει τα πολύτιμα μέταλλα.

Παρόλα αυτά, μεγάλες τράπεζες όπως η UBS και η Deutsche Bank εμφανίζονται καθησυχαστικές. Εκτιμούν ότι η πρόσφατη διόρθωση δεν σηματοδοτεί το τέλος του ράλι, διατηρώντας τις προβλέψεις τους για τα 6.200 και 6.000 δολάρια αντίστοιχα.

