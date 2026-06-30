Από τον Τσάπρα στον Τσίπρα

Τις προάλλες γράφαμε για την… κυβερνητική φροντλάιν, ήτοι τους «ψηλούς» της κυβέρνησης σύμφωνα με την αργκό του μπάσκετ. Όμως αυτή την (ας την πούμε προεκλογική) περίοδο, για να παραμείνουμε σε αθλητικό mood, γίνονται και μεταγραφές.

Και όταν λέμε μεταγραφές δεν εννοούμε μόνο τον Τσάπρα στο ποδόσφαιρο ή τον Μοντέρο στο μπάσκετ, εννοούμε τις μεταγραφές στο πολιτικό τερέν που έχουν ήδη ξεκινήσει δυναμικά και έπεται συνέχεια.

Ποιο κόμμα θα κάνει τις περισσότερες και πιο ηχηρές μεταγραφές; Ποιο θα κλέψει τις εντυπώσεις; Με τα ονόματα που ακούγονται, ένα είναι το κόμμα… (όχι του λαού) ευκολάκι να το μαντέψετε. Τώρα, όπως ξέρουμε και στον αθλητισμό, το να είσαι πρωταθλητής των μεταγραφών το καλοκαίρι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα πάρεις και το πρωτάθλημα.

Αμερικανοαρμενικό λόμπι: Να μην (εξ)οπλίσουμε τον «εχθρό» Ερντογάν

Μπορεί Γερεβάν και Άγκυρα να βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε μια ιστορική και εξαιρετικά ευαίσθητη διαδικασία επαναπροσέγγισης και εξομάλυνσης των σχέσεών τους, ωστόσο αυτό δεν σταματά την ενεργοποίηση του αμερικανοαρμενικού λόμπι για τα μαχητικά.

«O εξοπλισμός της Τουρκίας στοχεύει τους φίλους της Αμερικής. Μπλοκάρετε την πώληση/μεταφορά όπλων των ΗΠΑ στην Άγκυρα» είναι το χαρακτηριστικό μήνυμα που στέλνει η ANCA (Αρμενική Εθνική Επιτροπή της Αμερικής) τόσο για τους κινητήρες για τα τουρκικά μαχητικά KAAN όσο και για την πιθανότητα πώλησης F-35.

Η ANCA αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη, και με τη μεγαλύτερη επιρροή αρμενική αμερικανική οργάνωση προάσπισης των αρμενικών συμφερόντων στις ΗΠΑ.

«Η πώληση αμερικανικών όπλων στον Ερντογάν εξοπλίζει έναν εχθρό για να επιτεθεί στους φίλους μας» είναι το σλόγκαν της.

Γιατί το Κάιρο αλληθωρίζει προς Άγκυρα, αλλά όχι μακριά από Αθήνα

Η σταδιακή επαναπροσέγγιση Αιγύπτου και Τουρκίας δεν περνά απαρατήρητη στην Αθήνα. Αν και οι ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις παραμένουν στρατηγικές και οι δίαυλοι επικοινωνίας λειτουργούν σε ανώτατο επίπεδο, διπλωματικοί κύκλοι αναγνωρίζουν ότι το ιδιαίτερα θετικό μομέντουμ των προηγούμενων ετών έχει ατονήσει. Η υπόθεση της Μονής Σινά δημιούργησε ένα πρώτο «σύννεφο», ενώ ακολούθησαν και αμοιβαίες αστοχίες στην ενημέρωση για κινήσεις που αφορούσαν τις θαλάσσιες ζώνες.

Στην πραγματικότητα, όμως, η μετατόπιση του Καΐρου προς την Άγκυρα δεν υπαγορεύεται από αλλαγή στάσης απέναντι στην Ελλάδα, αλλά κυρίως από τις πιεστικές ανάγκες της ίδιας της Αιγύπτου. Η οικονομία της δοκιμάζεται, τα έσοδα από τη Διώρυγα του Σουέζ και τον τουρισμό έχουν μειωθεί αισθητά, ενώ οι δημογραφικές πιέσεις και το μεταναστευτικό αναγκάζουν τον πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι να αναζητά νέες επενδύσεις και περιφερειακές συνεργασίες.

Η Τουρκία εμφανίζεται πρόθυμη να καλύψει μέρος αυτών των αναγκών, ιδιαίτερα μέσω της αμυντικής βιομηχανίας και της βιομηχανικής συνεργασίας, ενώ και η Σαουδική Αραβία ενθαρρύνει τη δημιουργία ενός ευρύτερου άξονα συνεννόησης με την Άγκυρα και το Πακιστάν.

Παράλληλα, ο πόλεμος στη Γάζα και η αβεβαιότητα γύρω από τις προθέσεις του Ισραήλ έχουν φέρει πιο κοντά χώρες που μέχρι πρόσφατα βρίσκονταν σε ανταγωνισμό. Η Αίγυπτος αναζητεί νέα περιφερειακά στηρίγματα, ενώ η Τουρκία επιχειρεί να εμφανιστεί ως συνομιλητής όλων των πλευρών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η Λιβύη. Εκεί όπου πριν από λίγα χρόνια Κάιρο και Άγκυρα στήριζαν αντίπαλα στρατόπεδα, σήμερα διαμορφώνεται μια πιο ισορροπημένη εικόνα. Η Τουρκία έχει ανοίξει διαύλους ακόμη και με την Ανατολική Λιβύη και τον Χαλίφα Χαφτάρ, εξέλιξη που μειώνει τις αιγυπτιακές ανησυχίες για την ασφάλεια των δυτικών της συνόρων. Αντίστοιχα, στο Σουδάν οι δύο χώρες έχουν βρει κοινό βηματισμό, στηρίζοντας την ίδια πλευρά στον εμφύλιο πόλεμο.

Στην Αθήνα, πάντως, εκτιμούν ότι αυτή η προσέγγιση έχει περισσότερο συγκυριακά παρά στρατηγικά χαρακτηριστικά. Η βαθιά καχυποψία του Καΐρου απέναντι στις μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες της Τουρκίας δεν έχει εξαφανιστεί, απλώς έχει τεθεί προσωρινά σε δεύτερη μοίρα λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, στρέφεται ήδη στην επόμενη ημέρα.

Διπλωματικές πηγές δεν αποκλείουν ότι, εφόσον παγιωθεί το θετικό κλίμα μεταξύ Άγκυρας και Καΐρου, η Τουρκία θα επιχειρήσει να ανοίξει και το ιδιαίτερα ευαίσθητο κεφάλαιο της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με την Αίγυπτο. Ένα σενάριο που, αν και δεν θεωρείται άμεσο, παρακολουθείται με αυξημένη προσοχή από την ελληνική πλευρά, καθώς θα μπορούσε να επηρεάσει τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Για την ώρα, πάντως, στην Αθήνα θεωρούν ότι οι στρατηγικοί δεσμοί με το Κάιρο παραμένουν ισχυροί και πως η σημερινή αιγυπτιακή κινητικότητα υπαγορεύεται περισσότερο από την ανάγκη διαχείρισης μιας εξαιρετικά ασταθούς περιφερειακής συγκυρίας παρά από πρόθεση αναθεώρησης των σχέσεών της με την Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

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