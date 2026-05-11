Press conference… χωρίς υπότιτλους και με πλακάτ στο φινάλε

Δεν ήταν μόνο η ανακοίνωση της Ryanair για το κλείσιμο της βάσης στη Θεσσαλονίκη που προκάλεσε αναταράξεις. Ήταν και ο τρόπος που παρουσιάστηκε.

Aρκετοί από όσους βρέθηκαν την Παρασκευή στη συνέντευξη Τύπου έφυγαν με ένα κοινό παράπονο: η ενημέρωση έγινε αποκλειστικά στα αγγλικά, χωρίς καμία πρόβλεψη για μετάφραση στα ελληνικά. Κι αυτό, όπως έλεγαν δημοσιογράφοι και παράγοντες του τουρισμού στους διαδρόμους, σε μια παρουσίαση που αφορούσε άμεσα την ελληνική αγορά, τα ελληνικά αεροδρόμια και χιλιάδες εργαζομένους του κλάδου.

«Ούτε στο briefing της Κομισιόν να ήμασταν», σχολίαζε σκωπτικά παριστάμενος, την ώρα που αρκετοί προσπαθούσαν να παρακολουθήσουν τους αριθμούς και τις αιχμές της εταιρείας.

Το κλίμα, πάντως, έγινε ακόμη πιο θεατρικό προς το τέλος, όταν ο εμπορικός διευθυντής της Ryanair, Jason McGuinness, αποφάσισε να κλείσει την παρουσίαση με έναν τρόπο που περισσότερο θύμιζε πολιτική καμπάνια παρά εταιρικό briefing.

Σήκωσε μπροστά στις κάμερες πλακάτ της εταιρείας που έγραφε: “High Access Costs, No Growth, No Jobs, No Tourism”.

Κάποιοι το είδαν ως καθαρό μήνυμα πίεσης προς την κυβέρνηση και τη Fraport. Άλλοι ως επικοινωνιακό «σόου» με φόντο τη διαπραγμάτευση για τα τέλη. Οι πιο κυνικοί, πάντως, έλεγαν πως η εικόνα με το πλακάτ μάλλον θα μείνει περισσότερο από τα ίδια τα στοιχεία της παρουσίασης.

«Αγάπη μόνο» για την AI στις τράπεζες

«Αγάπη μόνο» επικρατεί εσχάτως για την AI στις τράπεζες, και η αγάπη αυτή δεν είναι άδολη, έχει βέβαια ως στόχο την αύξηση της απόδοσης με πιθανή και τη μείωση προσωπικού. Ωστόσο, όπως ανέφεραν στη στήλη τραπεζικά στελέχη (της «πρώτης γραμμής» όχι των… μετόπισθεν) η άκριτη και άκρατη υιοθέτηση της AI δεν συνεπάγεται αυτόματα ούτε το ένα ούτε το άλλο, ενέχοντας κινδύνους που μεταφράζονται σε κάμποσα μηδενικά, καθώς στην πράξη τίθεται θέμα «ανωριμότητας» των νέων τεχνολογιών.

Πάντως, η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι της μόδας, του συρμού, και συνεχίζει απτόητα και αταλάντευτα την πανταχόθεν ψηφιακή επέλασή της με τα αναμφισβήτητα πλεονεκτήματά της, τα μειονεκτήματα και τους κινδύνους της.

Την τελική ευθύνη όμως την έχει πάντα ο άνθρωπος.

Αλλάζουν τα... μπλόκα - Έρχονται τα ναρκοτέστ

Μέχρι στιγμής το πιο σημαντικό όπλο της Τροχαίας για την οδική ασφάλεια ήταν τα αλκοτέστ. Το επόμενο όμως διάστημα αναμένεται να προστεθεί και ένα ακόμη. Τα ναρκοτέστ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έλεγχοι θα γίνονται με τη λήψη δείγματος σαλιού, με στόχο τον εντοπισμό ουσιών όπως κάνναβη, κοκαΐνη και μεθαμφεταμίνη. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, θα ακολουθούν αιματολογικές εξετάσεις για επιβεβαίωση.

Πότε όμως θα γίνονται τα τεστ;

Στην περίπτωση που ένα αλκοτέστ βγει αρνητικό αλλά η συμπεριφορά του οδηγού είναι «περίεργη», τότε οι αστυνομικοί της Τροχαίας θα μπορούν να προβούν και σε ναρκοτέστ.

Το νέο σύστημα εκτιμάται πως θα τεθεί σε εφαρμογή εντός του έτους, πιθανότατα μετά το καλοκαίρι, ενισχύοντας το πλαίσιο ελέγχων σε μια περίοδο που η οδική ασφάλεια επιστρέφει δυναμικά στην ατζέντα.

Ρεκόρ των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα

Σαν χρονιά ορόσημο καταγράφεται το 2025 για τις ξένες άμεσες επενδύσεις (ΞΑΕ) στην Ελλάδα.

Οι ΞΑΕ πέρσι, έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας εικοσαετίας και 69% παραπάνω σε σχέση με το 2024.

Συνολικά, έφτασαν τα 12,8 δισεκατομμύρια δολάρια, σε μια χρονιά ιδιαίτερων συνθηκών μετά την επιβολή των δασμών Τραμπ.

Το πλέον εντυπωσιακό είναι ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκαν κατά μέσο όρο 6%, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο η αύξηση ήταν πολύ μικρότερη από ότι στην Ελλάδα.

Πληθωριστικές πιέσεις

Άλμα έκανε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο, με τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να αρχίζουν να γίνονται ιδιαίτερα αισθητές.

Ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 5,4% από 3,9% τον Μάρτιο κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων παγκοσμίως.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στις τιμές του φυσικού αερίου με περίπου 40% άνοδο συγκριτικά με τον Μάρτιο, στο πετρέλαιο θέρμανσης με 18,1% και στις αεροπορικές μεταφορές με άνοδο άνω του 15% λόγω της εκτίναξης των τιμών των αεροπορικών καυσίμων.

Αντίθετα, οι αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ κίνησης ήταν σχετικά ήπιες με άνοδο 5,7% και 4,2% αντίστοιχα.

Και αυτό έχει ένα συγκεκριμένο λόγο που συνέβη.

Τα έκτακτα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης και ειδικότερα η επιδότηση των 20 λεπτών το λίτρο σε βενζίνη και ντίζελ κίνησης.

