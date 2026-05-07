Από τον Βορρά το πρώτο καμπανάκι

Η Νορβηγία δεν είναι χώρα που συνηθίζει να κάνει θόρυβο. Όταν όμως η κεντρική της τράπεζα ανεβάζει πρώτη τα επιτόκια, την ώρα που ο υπόλοιπος πλανήτης κρατά την ανάσα του για τον πληθωρισμό, τότε το μήνυμα δεν αφορά μόνο το Όσλο.

Το +0,25% που αποφάσισε η Norges Bank μπορεί να θεωρηθεί και προειδοποιητική βολή. Είναι το πρώτο μήνυμα ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν περιορίζεται σε πυραύλους. Μεταφράζεται ξανά σε ακρίβεια, αβεβαιότητα και φόβο για νέο γύρο πληθωρισμού.

Οι κεντρικοί τραπεζίτες ξέρουν καλά πως ο πληθωρισμός δεν πεθαίνει εύκολα. Και αυτή τη φορά, η σύγκρουση με φόντο το Ιράν δείχνει να ξυπνά μνήμες που οι αγορές ήθελαν να ξεχάσουν.

Η Νορβηγία, μία από τις πιο σταθερές και ενεργειακά ισχυρές οικονομίες της Ευρώπης, αποφάσισε να κινηθεί πρώτη και γρήγορα. Το μήνυμα εξάλλου κάθε άλλο παρά καθησυχαστικό είναι. Αν οι διεθνείς πληθωριστικές πιέσεις μονιμοποιηθούν, το κόστος δανεισμού, οι επενδύσεις και η καθημερινότητα είναι λογικό να μην μείνουν ανεπηρέαστα.

Το Όσλο ίσως μόλις άναψε πρώτο το φως κινδύνου. Το ερώτημα είναι αν και ποιοι θα ακολουθήσουν.

Όλοι εκεί για τον Βαγγέλη

Η αναγόρευση του Ευάγγελου Βενιζέλος σε επίτιμο διδάκτορα της Νομικής και της Θεολογικής Σχολής του Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών μόνο ως μια τυπική ακαδημαϊκή τελετή δεν αντιμετωπίστηκε από όσους βρέθηκαν στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για τους πιο έμπειρους παρατηρητές, η εικόνα θύμιζε περισσότερο μια άτυπη «σύνοδο» της μεταπολιτευτικής Ελλάδας: πολιτικοί από διαφορετικές εποχές και στρατόπεδα, οικονομικοί παράγοντες, πανεπιστημιακοί, εκκλησιαστικοί και πρόσωπα με ειδικό πολιτικό βάρος συνυπήρξαν κάτω από την ίδια στέγη -κάτι που σπανίζει πλέον στο σημερινό πολωμένο σκηνικό.

Η παρουσία του Αντώνη Σαμαρά και της Ντόρας Μπακογιάννη στην ίδια σειρά - έστω και σε διαφορετικές πλευρές - δεν πέρασε απαρατήρητη. Πολύ περισσότερο η χειραψία τους, που αρκετοί ερμήνευσαν ως μία από εκείνες τις «μικρές εικόνες» που παράγουν μεγάλο πολιτικό συμβολισμό.

Και αν κάτι σχολιάστηκε έντονα στους διαδρόμους, ήταν ακριβώς αυτή η ικανότητα του Ευάγγελου Βενιζέλου να λειτουργεί ως σημείο συνάντησης προσώπων που, υπό άλλες συνθήκες, δύσκολα θα συνυπήρχαν με τόση άνεση στον ίδιο χώρο.

Το ενδιαφέρον, πάντως, δεν περιορίστηκε στο πολιτικό ακροατήριο. Η παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, μαζί με ισχυρή εκπροσώπηση εκκλησιαστικών παραγόντων, έδωσε στην εκδήλωση μια επιπλέον διάσταση -ειδικά αν συνυπολογίσει κανείς ότι ο πρώην αντιπρόεδρος έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα για τις σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας.

Στα «πηγαδάκια» αρκετοί έλεγαν ότι η χθεσινή εικόνα ήταν κάτι παραπάνω από μια τιμητική βράβευση, ήταν -λέγανε- μια υπενθύμιση ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος εξακολουθεί να διαθέτει εκείνο το σπάνιο πολιτικό χαρακτηριστικό που ενώνει διαφορετικούς κόσμους, από την κεντροδεξιά μέχρι το ΠΑΣΟΚ, από την ακαδημαϊκή κοινότητα μέχρι την Εκκλησία και την οικονομική ελίτ.

Ή όπως το συνόψισε παλιός κοινοβουλευτικός: «Δεν ήταν τελετή αναγόρευσης. Ήταν reunion εξουσίας».

«Πάντα στα βήματα σου...»

Μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε η ιδιωτική επίσκεψη του Γρηγόρη Δημητριάδη και του Έντι Ράμα στη Δερβιτσάνη (στην καρδιά της ελληνικής μειονότητας) όπου βρίσκεται η εμβληματική προτομή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, παππού του κ. Δημητριάδη. «Πάντα στα βήματα σου...» έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα ο Γρηγόρης Δημητριάδης, θυμίζοντας την πολύ στενή σχέση που είχε με τον αείμνηστο πρώην πρωθυπουργό.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η εν λόγω επίσκεψη έγινε με πρωτοβουλία του Αλβανού πρωθυπουργού, όπως και ότι ο ίδιος ο Έντυ Ράμα θέλησε να ξεναγήσει τον Γρηγόρη Δημητριάδη στο μνημείο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη που δημιουργήθηκε με επιμέλεια του, καθώς εκτός από πρωθυπουργός είναι και εικαστικός.

Και ως εικαστικός φαίνεται πως επιχειρεί να «φιλοτεχνήσει» τις ελληνοαλβανικές σχέσεις, και ειδικά τις σχέσεις με την οικογένεια Μητσοτάκη, οι οποίες είχαν φθαρεί μετά την υπόθεση του Φρέντη Μπελέρη αλλά και τις άτοπες δηλώσεις του για τους «απογόνους του Πλάτωνα».

Η αλήθεια πάντως είναι ότι ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης βάσιζε την πολιτική του και στη διαμόρφωση διαπροσωπικών σχέσεων (ενδεικτικά η φιλοξενία του Τζορτζ Μπους του πρεσβύτερου και της συζύγου του Μπάρμπαρα στην Κρήτη), οπότε και ο κ. Δημητριάδης όντως φαίνεται να βαδίζει στα βήματα του.

Ξέσπασε το ΧΑ, άλμα 3% με φόντο την αισιοδοξία για αποκλιμάκωση στο Ιράν

Με ώθηση από το θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές και την προσδοκία αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, το ελληνικό χρηματιστήριο κατέγραψε χθες ισχυρή άνοδο, περίπου 3%.

Ο τζίρος ξεπέρασε τα 400 εκατ. ευρώ, με τα βαριά χαρτιά να οδηγούν την κίνηση και τον Γενικό Δείκτη να προσεγγίζει τις 2.300 μονάδες.

Το ενδιαφέρον πλέον μετατοπίζεται στα αποτελέσματα των εισηγμένων, με τη Metlen, την ΤΙΤΑΝ, την Coca-Cola HBC και τη Eurobank να ανακοινώνουν σήμερα, ενώ αύριο τη σκυτάλη παίρνουν η Εθνική Τράπεζα και ο ΟΤΕ.

Φουλ του εξωδικαστικού

Σε σταθερά ανοδική πορεία κινείται ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, με τα αποτελέσματα να δείχνουν σημαντική επιτάχυνση στις ρυθμίσεις.

Από την έναρξή του έχουν ολοκληρωθεί πάνω από 60.000 ρυθμίσεις, ενώ μόνο τον Απρίλιο καταγράφηκαν περίπου 2.200, αυξημένες κατά 51% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.

Εν τω μεταξύ, προωθούνται νέα μέτρα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Μεταξύ αυτών η μείωση του ορίου ένταξης σε 5.000 ευρώ από 10.000, η άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού εφόσον ο οφειλέτης έχει εξοφλήσει τουλάχιστον το 25% της οφειλής του και ρυθμίσει το υπόλοιπο ποσό και η δυνατότητα διαχωρισμού της πρώτης κατοικίας στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Αποπληρωμή μαμούθ

Στην αποπληρωμή χρέους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ θα προχωρήσει τον επόμενο μήνα το ελληνικό δημόσιο.

Αυτό ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Το εν λόγω ποσό θα κατευθυνθεί στην αποπληρωμή μέρους των πρώτων δανείων που είχε λάβει η Ελλάδα από ευρωπαϊκές χώρες.

Η στιγμή που ανακοινώθηκε η απόφαση της κυβέρνησης έχει να κάνει με μια μεγάλη δικαστική νίκη του ελληνικού δημοσίου.

Χθες, το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας αποφάσισε ότι η εξαγορά τίτλων συνδεδεμένων με το ΑΕΠ, οι οποίοι εκχωρήθηκαν στους κατόχους κρατικών ομολόγων στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους της χώρας το 2012 είναι νόμιμη.

«Πράσινες ώρες αγωνίας» για τον Νίκο Ανδρουλάκη

«Πράσινες» ώρες αγωνίας βίωσε την Τετάρτη ο Νίκος Ανδρουλάκης όπως βεβαιώνει η πανταχού παρούσα και... πανταχού μαρτυριάρα στήλη μας.

Μην πάει ωστόσο το μυαλό σας στο ΠΑΣΟΚ, καθόσον ο κ. Ανδρουλάκης είναι... καταπράσινος και οπαδικά, φανατικός οπαδός του Παναθηναϊκού τον οποίο παρακολουθεί όποτε του επιτρέπουν οι υποχρεώσεις του, εντός και εκτός έδρας.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έζησε από κοντά, στο Telekom Center Athens, το σούπερ ντέρμπι με την ισπανική Βαλένθια για την Ευρωλίγκα, από την οποία «το τριφύλλι» έχασε μεν, αλλά παραμένει το φαβορί για το πολυπόθητο εισιτήριο στο Φάιναλ Φορ της Αθήνας. Οπότε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εκτός απροόπτου, αναμένεται και την Παρασκευή στο στάδιο.

«Ώρα μάχης, ώρα νίκης» που έλεγε και ο αείμνηστος Κώστας Σημίτης, ανεξάρτητα εάν στην προκειμένη περίπτωση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιθυμεί θρίαμβο και στις μπασκέτες, όχι μόνο στις κάλπες.

