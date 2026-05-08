Τα social media ξαναγράφουν τον παγκόσμιο χάρτη των brands

Κάποτε οι πολυεθνικές κατακτούσαν τις αγορές με τηλεοπτικά spots και διαφημιστικές καμπάνιες. Σήμερα, η πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη αγορά του πλανήτη χτίζεται αλλιώς: με reels, influencers, virality και social-first στρατηγικές. Η Ινδία εξελίσσεται στο απόλυτο πειραματόζωο του νέου καταναλωτισμού, όπου brands όπως η PepsiCo και η Mondelez πρέπει πρώτα να κερδίσουν το timeline και τα feeds. Όποιος κυριαρχήσει στις οθόνες εκατομμυρίων νέων χρηστών, αποκτά πρόσβαση στη μεγαλύτερη δεξαμενή μελλοντικών καταναλωτών. Και εκεί, τα social media λειτουργούν σαν η νέα Wall Street της εμπορικής επιρροής.

Στο παρασκήνιο, οι κολοσσοί δεν επενδύουν απλώς σε marketing. Επενδύουν σε πολιτισμική διείσδυση. Γιατί στην εποχή του TikTok και του Instagram, η παγκόσμια κυριαρχία μετριέται πια σε shares, trends και digital συνήθειες.

Η αγορά του μέλλοντος κατά πώς φαίνεται χτίζεται στα feeds. Και όποιος το καταλάβει πρώτος, ίσως διαπιστώσει ότι στο τέλος της ημέρας, ο αλγόριθμος έχει μεγαλύτερη ισχύ από οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία.

Το comeback του Φάρατζ

Η βρετανική πολιτική σκηνή μοιάζει να ξαναγράφεται. Το μήνυμα των χθεσινών τοπικών εκλογών δεν ήταν μόνο η φθορά του Κιρ Στάρμερ. Ήταν και η θεαματική επιστροφή του Nigel Farage. Το Reform UK μετατρέπεται σε οργανωμένο εκφραστή της λαϊκής δυσαρέσκειας, χτυπώντας τόσο τους Συντηρητικούς όσο και τους Εργατικούς. Οι απώλειες των Εργατικών σε παραδοσιακά προπύργια δείχνουν ότι η υπόσχεση Στάρμερ για «νέα σταθερότητα» δεν αρκεί όταν η κοινωνική πίεση, η οικονομική κόπωση και το μεταναστευτικό παραμένουν ανοιχτές πληγές.

Με έντονη social media παρουσία, λαϊκιστική ρητορική και στοχευμένη διείσδυση στις πρώην εργατικές περιοχές, ο Φάρατζ επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει την απογοήτευση από το παραδοσιακό πολιτικό σύστημα. Με ένα κινητό στο χέρι και τη γνωστή, αιχμηρή του γλώσσα, εμφανίζεται εκεί όπου οι υπόλοιποι πολιτικοί σπανίως τολμούν να βρεθούν.

Για τον Στάρμερ, το αποτέλεσμα είναι μια σαφής προειδοποίηση. Για την Ευρώπη, όμως, είναι μία υπενθύμιση ότι η αντισυστημική δεξιά δεν εξαφανίστηκε -απλώς περίμενε το κατάλληλο momentum. Και ο Φάρατζ δείχνει αποφασισμένος να το εκμεταλλευτεί.

Από ΔΕΘ και μετά...

Σαφές μήνυμα δόθηκε από τον πρωθυπουργό για εκλογές μετά τη ΔΕΘ στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται πως το ερώτημα τέθηκε από τον Βασίλη Υψηλάντη. Μόλις ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του, ο βουλευτής τον ρώτησε εκτός μικροφώνου «Πρόεδρε εκλογές μετά τη ΔΕΘ;», με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντάει «Σίγουρα μετά τη ΔΕΘ».

«Το επιτελικό κράτος είχε την τιμητική του»

Το κλίμα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται πως ήταν καλό με την έννοια ότι ακόμα και οι αιχμές που ακούστηκαν από κάποιους ήταν σε ήπιους τόνους. Όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στους διαδρόμους, το καφενείο και πηγαδάκια στο εντευκτήριο μιλούσαν για μία καλή ατμόσφαιρα και όχι για μία εκρηκτική συνεδρίαση που ίσως περίμεναν αρκετοί.

Ακόμα και βουλευτές που είχαν εκφράσει κατά καιρούς μία πιθανή δυσαρέσκεια ανέφεραν ότι έθεσαν τους προβληματισμούς και τις αντιρρήσεις τους με επιχειρήματα χωρίς να υπάρξουν εντάσεις.

Την ίδια άποψη φαίνεται πως είχε και ο πρωθυπουργός, καθώς εξερχόμενος από τη Βουλή μετά το πέρας της συνεδρίασης ανέφερε σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες «Εσείς γκρίνια ψάχνετε! Κάπως πρέπει να τα πείτε τώρα Είχατε προαναγγέλλει πως θα γίνει Κούγκι. Το επιτελικό είχε την τιμητική του αυτό είναι το μόνο βέβαιο».

Κάποτε μαύρο πρόβατο, τώρα φωτεινό παράδειγμα

Δεν είναι πολύ μακριά η εποχή της κρίσης και των μνημονίων, τότε που η Ελλάδα παρουσιαζόταν ως προβληματικό παιδί και αντιμετωπιζόταν ως το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης.

Σήμερα, όμως, το αφήγημα μοιάζει να έχει αλλάξει αισθητά. Όπως φαίνεται έχει μπει το νερό στο αυλάκι και η χώρα μας πλέον αντιμετωπίζεται όχι απλά ισότιμα αλλά γίνεται και παράδειγμα προς μίμηση.

Πιο πρόσφατο παράδειγμα ο οίκος αξιολόγησης Fitch ο οποίος ο οποίος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στις ευρωπαϊκές χώρες για τον τρόπο που χειρίζονται την ενεργειακή κρίση.

Βροντοφωνάζει όχι στα οριζόντια μέτρα στήριξης που έχουν υιοθετήσει τα περισσότερα κράτη της Ευρώπης.

Και λέμε περισσότερα, γιατί όπως λέει η Fitch, υπάρχει μια φωτεινή εξαίρεση, η Ελλάδα.

Ο διεθνής οίκος επαινεί την Ελλάδα γιατί είναι η μόνη χώρα που πήρε στοχευμένα μέτρα στήριξης.

Η χώρα μας λοιπόν δεν παρουσιάζεται πια ως πρόβλημα προς διαχείριση, αλλά ως μοντέλο πιο συνετής διαχείρισης μέσα σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον που ενίοτε λειτουργεί σπασμωδικά.

Πρωταθλήτρια στα κόκκινα δάνεια η εστίαση

Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων των επιχειρήσεων ανήλθε στο 2,2% το 2025, σύμφωνα με την Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος.

Αν και το συνολικό ποσοστό των κόκκινων δανείων είναι χαμηλό, αυτό που προβληματίζει είναι ότι μία στις δέκα πολύ μικρές επιχειρήσεις αδυνατεί να εξυπηρετήσει τις δανειακές της υποχρεώσεις.



Στους επιμέρους επιχειρηματικούς κλάδους τα υψηλότερα ποσοστά κόκκινων δανείων καταγράφονται στον τομέα της εστίασης με 11,6% και τον αγροτικό τομέα με 7%.

Tο υψηλότερο ποσοστό (13,1%) καταγράφεται στην κλωστοϋφαντουργία η οποία ωστόσο ανήκει στον κλάδο της μεταποίησης, στην οποία το συνολικό ποσοστό κόκκινων δανείων ανέρχεται σε 4,3%.

