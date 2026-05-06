Το check-in της εφορίας στα Airbnb

Για χρόνια, αρκετοί ιδιοκτήτες ακινήτων έβλεπαν το Airbnb σαν μια εύκολη πηγή εισοδήματος. Όμως τα «ραβασάκια» της ΑΑΔΕ που άρχισαν να φτάνουν στα Inbox τους από χθες επιβεβαιώνουν ότι αυτή η περίοδος έχει φτάσει στο τέλος της.

Οι έλεγχοι που είχαν προαναγγελθεί περνούν πλέον στην πράξη, με την εφορία να αξιοποιεί στοιχεία από τις ίδιες τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης και να εντοπίζει περιπτώσεις με αποκλίσεις, λάθη ή παραλείψεις. Για πολλούς μικροϊδιοκτήτες, που συχνά αντιμετώπιζαν τη βραχυχρόνια μίσθωση περισσότερο ως συμπληρωματικό εισόδημα παρά ως επαγγελματική δραστηριότητα, η πραγματικότητα γίνεται πιο αυστηρή.

Και μπορεί το μοντέλο των βραχυχρόνιων μισθώσεων να παραμένει κερδοφόρο, όμως το μήνυμα της ΑΑΔΕ είναι σαφές: τα εισοδήματα αυτά δεν περνούν πλέον κάτω από τα ραντάρ. Οι πλατφόρμες που άλλοτε λειτουργούσαν ως εργαλείο ευκαιρίας, μετατρέπονται ταυτόχρονα και σε εργαλείο πλήρους φορολογικού ελέγχου.

Στο νέο τοπίο των Airbnb, η μεγαλύτερη ανησυχία για αρκετούς ιδιοκτήτες ίσως δεν είναι πια οι ακυρώσεις κρατήσεων, αλλά το επόμενο μήνυμα από την εφορία.

Στην Παναγή Κυριακού με… βιβλίο και βαριά ατζέντα

Το κατώφλι της Παναγή Κυριακού πέρασε η Ντόρα Μπακογιάννη, σε μια επίσκεψη που επισήμως είχε συγγραφικό χαρακτήρα, αλλά όπως λένε όσοι ξέρουν, μόνο αυτός δεν ήταν.

Αφορμή, βεβαίως, το αυτοβιογραφικό της - και ειδικά το κεφάλαιο των εξωτερικών - που παρέδωσε στον Κώστα Καραμανλή. Όμως το τετ α τετ που ξεπέρασε τη 1 ώρα είχε πολύ περισσότερα από σελίδες και αναμνήσεις.

Πηγές με γνώση του κλίματος μιλούν για μια συζήτηση «εφ’ όλης της ύλης», με τον πρώην πρωθυπουργό να παραμένει σταθερός στις γνωστές αποστάσεις του - χωρίς όμως να υιοθετεί τη λογική της απόλυτης απόρριψης. Με άλλα λόγια, ούτε «όλα καλά», αλλά ούτε και «όλα λάθος».

Το ενδιαφέρον, βέβαια, ήταν αλλού.

Η κ. Μπακογιάννη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιχείρησε να ανοίξει το κεφάλαιο του επικείμενου συνεδρίου, προτρέποντας τον κ. Καραμανλή να δώσει το «παρών». Η απάντηση; Ευγενική, αλλά… κλειστή. Όσοι τη «μετέφρασαν» κάνουν λόγο για μια πόρτα που, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν ανοίγει.

Στο τραπέζι έπεσε - όπως αναμενόταν - και το θέμα των υποκλοπών, με τον πρώην πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει την ενόχλησή του, χωρίς εκπτώσεις. Ένα ζήτημα που, όπως λένε συνομιλητές του, εξακολουθεί να τον «ακουμπά» πολιτικά και θεσμικά.

Παρά ταύτα, οι ίδιες πηγές επιμένουν ότι ο Κώστας Καραμανλής δεν πρόκειται να κινηθεί ποτέ με τρόπο που να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία - ένα είδος άτυπου «κόκκινου ορίου» που τηρεί με συνέπεια.

Η Ντόρα Μπακογιάννη, πάντως, συνεχίζει να παίζει τον ρόλο της «γέφυρας», ακόμη κι αν οι γέφυρες αυτές δεν οδηγούν πάντα σε άμεσο αποτέλεσμα.

Ζήτω η ηλεκτρονική γραφειοκρατία

Τρίτη πρωί στα ΕΛΤΑ Αγίας Παρασκευής. Δύο πελάτες, τρεις τουλάχιστον υπάλληλοι (κι αυτό όταν έχει κλείσει το υποκατάστημα του Παπάγου-Χολαργού, δηλαδή φαντάσου όλα τα υποκαταστήματα να είχαν παραμείνει ανοιχτά τι πολυκοσμία θα είχε...). Παρά την ανύπαρκτη ουρά, η συμπαθής κατά τα άλλα υπάλληλος υποδεικνύει στους πολίτες να παίρνουν από μηχάνημα... χαρτί με αριθμό προτεραιότητας στο οποίο πρέπει να απαντήσεις και σε στατιστικές ερωτήσεις για την παραλαβή του. Χαρτί. Με αριθμό προτεραιότητας. Χωρίς ουρά.

Μετά την παλιά γνώριμη «συμβατική» γραφειοκρατία προελαύνει ορμητικά η ηλεκτρονική γραφειοκρατία, και είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχουν πολύ χειρότερα παραδείγματα από αυτό. Με άλλα λόγια δεν σωζόμαστε.

«Ανοίγει ο ασκός του Αιόλου»

Μετά την θετική εισήγηση της επιτροπής δεοντολογίας για την άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου, ο ίδιος εμφανίστηκε στους διαδρόμους της Βουλής εμφανώς προβληματισμένος. «Ανοίγει ο ασκός του Αιόλου. Με αυτό το σύστημα για τις άρσεις ασυλίας είναι σαν να λέμε στους πολίτες, κάντε μας μήνυση», ανέφερε ο ίδιος.

Πρωταθλητές στην απαισιοδοξία

Πρώτοι στην απαισιοδοξία αναδεικνύονται ξανά οι Έλληνες καταναλωτές, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, διατηρώντας σταθερά τη θλιβερή πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάνω από τους Ρουμάνους και τους Σλοβένους που ακολουθούν.

Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης κατρακύλησε περαιτέρω τον Απρίλιο, με τα ελληνικά νοικοκυριά να βλέπουν το πορτοφόλι τους πιο άδειο και το μέλλον ακόμα πιο θολό.

Η έκθεση του ΙΟΒΕ δείχνει επίσης μια ήπια εξασθένηση της πρόθεσης για μείζονες αγορές και έντονη υποχώρηση της πρόθεσης για αποταμίευση.

Συνολικά, ο δείκτης οικονομικού κλίματος υποχώρησε ελαφρά στην Ελλάδα, ενώ στην ευρωζώνη και την ΕΕ η υποχώρηση ήταν πιο έντονη.

Με το βλέμμα στο ΧΑ η Attica

Προς το Χρηματιστήριο Αθηνών φαίνεται να οδεύει η Attica Πολυκαταστήματα στο Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς η Ideal Holdings φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο πλήρους εισαγωγής της εταιρείας.

Παράλληλα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο τραπέζι βρίσκεται και δημόσια προσφορά προς το επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα, με διάθεση μέρους των υφιστάμενων μετοχών της Kymora Limited, μοναδικού μετόχου της Attica.

Το retail φαίνεται να περνά από τις βιτρίνες στα χρηματιστηριακά ταμπλό. Μένει να φανεί αν το επενδυτικό κοινό θα ανταποκριθεί με την ίδια θέρμη που ανταποκρίνεται στις εκπτώσεις.

Η Hailey έρχεται Ευρώπη

Χαράς ευαγγέλια για τις beauty lovers: η Rhode ετοιμάζεται να απλώσει την παρουσία της σε όλη την Ευρώπη, μέσω της Sephora Europe του ομίλου LVMH.

Από τον Σεπτέμβριο, τα προϊόντα της εταιρείας της Hailey Bieber θα βρίσκονται σε δεκάδες χώρες -μεταξύ αυτών και η Ελλάδα- φέρνοντας το “clean girl aesthetic” πιο κοντά στα ευρωπαϊκά ράφια.

Η Rhode, που ξεκίνησε το 2022 με skincare και γρήγορα επεκτάθηκε στο μακιγιάζ, πέρασε σε άλλη πίστα το 2025, όταν εξαγοράστηκε από την Elf Beauty έναντι 1 δισ. δολαρίων.

Και τώρα, από το feed του Instagram… στο ράφι της Sephora.

