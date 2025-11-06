Ο «μικρός επαναστάτης» του City Hall

Η Νέα Υόρκη απέκτησε νέο δήμαρχο — και ο Ντόναλντ Τραμπ έχασε τον ύπνο του.

Ο 34χρονος Zohran Mamdani, μουσουλμάνος, γεννημένος στην Ουγκάντα από Ινδούς γονείς και μεγαλωμένος στο Queens, εξελέγη δήμαρχος της Νέας Υόρκης, γράφοντας ιστορία.

Η νίκη του δεν είναι απλώς πολιτική αλλαγή· είναι και πολιτισμικό μήνυμα σε μια πόλη που έχει μάθει να ψηφίζει πιο «mainstream».

Μόνο που το City Hall, από ιταλοαμερικανικό και μετέπειτα δημοκρατικό φέουδο, περνά τώρα στα χέρια ενός «δημοκρατικού σοσιαλιστή» — κι αυτό δεν άρεσε σε όλους.

Ο Τραμπ έσπευσε να τον χαρακτηρίσει «καταστροφή για τη Νέα Υόρκη», προσθέτοντας ότι «οι σοσιαλιστές πήραν την πόλη».

Μικρή λεπτομέρεια: ο Τραμπ δεν κατάφερε να πάρει τη Νέα Υόρκη ούτε στις προεδρικές εκλογές.

Η ήττα του πολιτικού κατεστημένου ήταν ηχηρή — κι αν κάτι δείχνει αυτή η κάλπη, είναι πως οι νεότερες γενιές στη Νέα Υόρκη δεν συγκινούνται από τα συνθήματα του ’80.

Επιλέγουν πλέον άλλους ρυθμούς — πιο πολυπολιτισμικούς, πιο διεκδικητικούς και σίγουρα πιο… εκτός comfort zone για τους παλιούς.

Η πόλη που δεν κοιμάται, μόλις ξύπνησε σε νέα εποχή.

Ερχεται... εξορία για τα «όπλα της Κρήτης»

Κάτι «ψήνεται» στο Μαξίμου για την οπλοκατοχή, και δεν θα αργήσει να σερβιριστεί. Χθες ο Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια, άφησε να εννοηθεί πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα βγει πολύ σύντομα –ίσως μέσα στις επόμενες δυο-τρεις μέρες– με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για το θέμα.

«Δεν θα είναι λόγια του αέρα», είπε με νόημα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δείχνοντας πως στο τραπέζι βρίσκονται αλλαγές στον τρόπο έκδοσης αδειών, αλλά και αυστηρότεροι έλεγχοι.

Φυσικά, ο κ. Μαρινάκης έσπευσε να κόψει κάθε κουβέντα περί στοχοποίησης: «Δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι στην Κρήτη είναι συλλήβδην εγκληματίες ή παραβατικοί». Άλλωστε, γνωρίζοντας και την κρητική καταγωγή του πρωθυπουργού, το θέμα θέλει… λεπτούς χειρισμούς.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι στο Μαξίμου δεν θέλουν να αφήσουν να περάσει έτσι το νέο κύμα βίας. Και όπως φαίνεται, ο Κυριάκος ετοιμάζει τις ανακοινώσεις προσωπικά.

Ο Peanut και η Κίμπερλι

Από τις πιο χαριτωμένες στιγμές που έχουν καταγραφεί τελευταία στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Peanut, ο πιο διάσημος «κάτοικος» της Ηρώδου Αττικού, έκανε τα… καθήκοντά του ως οικοδεσπότης και υποδέχτηκε χθες τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η πρέσβης, μπαίνοντας για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σταμάτησε στα σκαλιά, χάιδεψε τον τετράποδο «φρουρό» του Μαξίμου, και εκείνος –πιστός στο πρωτόκολλο– την συνόδεψε χαρωπά μέχρι μέσα, κουνώντας ρυθμικά την ουρά του.

Κατά την έξοδό της, η κυρία Γκιλφόιλ και ο πρωθυπουργός είχαν ακόμη μια… πιο ανθρώπινη συνάντηση: με μαθητές που βρίσκονταν έξω από το Μέγαρο. Ο Μητσοτάκης χαμογελαστός ρώτησε:

– «Χρειάζεται κάτι το σχολείο επειγόντως;»

– «Είμαστε εντάξει», απάντησε η δασκάλα.

– «Είστε σε καλή κατάσταση, ε;» έκλεισε τη στιχομυθία ο πρωθυπουργός.

Η Αμερικανίδα πρέσβης, εντωμεταξύ, χαιρετούσε ένα ένα τα παιδιά, που την υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό. Ο Peanut, φυσικά, παρακολουθούσε διακριτικά τη σκηνή από τα σκαλιά — άλλωστε, κανείς δεν μπαίνει ή βγαίνει από το Μαξίμου χωρίς τη δική του έγκριση.

«Δεν θα πεθάνουμε ποτέ, κουφάλα νεκροθάφτη!»

Με το γνωστό του αυτοσαρκαστικό ύφος, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης απάντησε με χιούμορ στη viral ατάκα της συναδέλφου του στο ΠΑΣΟΚ, Βάσιας Αναστασίου, η οποία είχε δηλώσει στην τηλεόραση ότι είναι «έναν θάνατο μακριά από την έδρα».

Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής δεν έχασε την ευκαιρία για ένα καυστικό σχόλιο, ανεβάζοντας στα social media απόσπασμα από συναυλία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, όπου ακούγεται η εμβληματική φράση:

«Δεν θα πεθάνουμε ποτέ, κουφάλα νεκροθάφτη!»

Και στη λεζάντα, ο Χριστοδουλάκης πρόσθεσε με… ιατρική ευαισθησία:

«Μέρες που είναι, αντί ευχέλαιου… (Τα check up σας να κάνετε συχνά παιδιά, η πρόληψη σώζει)».

Πολιτική ατάκα με χιούμορ και υγειονομικό μήνυμα — όλα σε ένα ποστ.

Χαμός για ένα σπίτι στο Ελληνικό

Αν νομίζατε ότι η αγορά ακινήτων έχει «τσιμπήσει», ε, στο Ελληνικό έχει πάρει φωτιά. Το The Ellinikon, η ναυαρχίδα της Lamda Development, έχει μετατραπεί σε μαγνήτη για επενδυτές από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Περίπου 17.000 ενδιαφερόμενοι από 110 χώρες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για μια θέση στον πιο ακριβό… ταχυδρομικό κώδικα της Αθήνας.

Από Λονδίνο, Νέα Υόρκη και Σίδνεϊ μέχρι Ντουμπάι και Τελ Αβίβ, οι αιτήσεις πέφτουν βροχή.

Οι μισοί βλέπουν επένδυση, οι άλλοι μισοί βλέπουν θέα θάλασσα και ιδιωτική παραλία.

Στο μεταξύ, οι τιμές «τρέχουν» πιο γρήγορα κι από τις μπουλντόζες: τετραγωνικά που κάποτε στέγαζαν αεροσκάφη, τώρα κοστολογούνται σαν… μικρά jets.

Κι όσο το project προχωρά, τόσο φουντώνει η κουβέντα για το πόσο «προσβάσιμη» μένει η νέα αθηναϊκή Ριβιέρα — και για ποιους ακριβώς.

Το μόνο σίγουρο; Το Ελληνικό δεν είναι απλώς ένα έργο ανάπλασης — είναι το νέο status symbol με θέα τον Σαρωνικό.

Self test... νηφαλιότητας

Μετά τα self test για τον ιό, ήρθαν τα self test για… το κρασί.

Στα φαρμακεία κυκλοφόρησε ένα νέο self test αλκοόλ, για όσους θέλουν να ξέρουν αν μπορούν να πιάσουν τιμόνι ή καλύτερα το... μετρό.

Η συσκευασία με δύο τεστ κοστίζει 5-7 ευρώ και δίνει αποτέλεσμα μέσα σε ένα λεπτό: πέρασες ή κόπηκες.

Η ζήτηση είναι ήδη μεγάλη, αφού πολλοί οδηγοί προτιμούν να μάθουν πρώτα τι λέει το τεστ — αντί να τους το πει το αλκοτέστ της Τροχαίας.

Πρακτικό, φτηνό και… διδακτικό.

Γιατί, αν μη τι άλλο, καλύτερα να σου πει το μαντάτο το self test παρά ο τροχονόμος στη στροφή.

