Ποιος διάβασε πρώτος την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα

Ο Γαβρόγλου… ο πρώτος αναγνώστης της «Ιθάκης»

Πολλοί, μα πάρα πολλοί, γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα φρόντισαν να αφήσουν να εννοηθεί ότι είχαν —τρόπον τινά— «χέρι» στη συγγραφή του νέου του βιβλίου, «Ιθάκη». Άλλοι λένε πως βοήθησαν στη δομή, άλλοι πως έριξαν ιδέες για τον τίτλο, άλλοι πως είδαν «κάποιες σελίδες».

Η αλήθεια όμως είναι μία: κανείς τους δεν ξέρει ούτε τι γράφει στην πρώτη σελίδα. Ο μοναδικός που είχε την τύχη να διαβάσει ολόκληρο το βιβλίο πριν από την κυκλοφορία του —και μάλιστα να πει και τη γνώμη του— είναι ο ακαδημαϊκός Κώστας Γαβρόγλου.

Ο πρώην υπουργός Παιδείας όχι μόνο διάβασε το βιβλίο, αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες, έδωσε και τις πρώτες «διορθώσεις» στον συγγραφέα. Και καθόλου τυχαία: ο κ. Γαβρόγλου μετέχει και στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα, οπότε η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο είναι δεδομένη.

Όπως λένε όσοι γνωρίζουν, ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε έναν άνθρωπο που να ξέρει από γραφή και περιεχόμενο – «όχι από τηλεοπτικά soundbites». Και, όπως φαίνεται, τον βρήκε στον πιο κατάλληλο.

(Το ποιοι προσπαθούν ακόμα να πείσουν ότι “κάτι έγραψαν κι αυτοί” είναι μια άλλη, καθόλου μικρή, ιστορία…).

Προτεινόμενο παραπολιτικό τελευταία μου έρχονται:

Το "unfold the future" που έγινε "blast from the past"

Το αγαπημένο μότο του διευθύνοντος συμβούλου (συγγνώμη, τέως διευθύνοντος συμβούλου, κεκτημένη ταχύτητα) των ΕΛΤΑ Γρηγόρη Σκλήκα είναι "unfold the future" (ξεδίπλωσε το μέλλον). Όμως όταν ο κ. Σκλήκας αντιμετώπισε τους μαινόμενους βουλευτές της ΝΔ (τη συντριπτική πλειονότητα, υπήρξαν και αξιοσημείωτες εξαιρέσεις) βρέθηκε μάλλον σε κατάσταση... "blast from the past", που σε ελευθεριακή μετάφραση σημαίνει έντονη ανάμνηση από το παρελθόν.

Μόνο που το blast from the past δεν το αναφέρουμε εδώ με θετική νότα, αλλά με τις παρελθοντικές(;) χρεοκοπημένες πρακτικές του πολιτικού κόστους που επανειλημμένα μας έστειλαν στα βράχια της χρεοκοπίας. Γιατί δεν χρειάζεται να είναι κανείς Ίλον Μασκ για να καταλάβει ότι έτσι όπως είναι σήμερα τα ΕΛΤΑ, και χωρίς ριζικές αλλαγές, κινδυνεύουν να καταλήξουν «ανάμνηση παλιά κίτρινο γράμμα στο συρτάρι». Βέβαια, για κάποιους σε κυβερνών κόμμα και αντιπολίτευση αυτά είναι ψιλά γράμματα. «Ας αποφύγουμε σήμερα το πικρό ποτήρι κι αύριο έχει ο Θεός». Στο μεταξύ πυροβολείτε τον αγγελιοφόρο.

Η αγκαλιά της Κίμπερλι

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, έκανε είσοδο στην ελληνική διπλωματική σκηνή με… ολόκληρη αγκαλιά. Κυριολεκτικά.

Χθες το μεσημέρι, κατά την επίδοση των διαπιστευτηρίων της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, η πρώην εισαγγελέας και τηλεοπτική σχολιάστρια δεν περιορίστηκε σε τυπικότητες. Μετά από μια συνομιλία που κράτησε πάνω από μία ώρα, αντί για τα προβλεπόμενα είκοσι λεπτά, σηκώθηκε, χαμογέλασε πλατιά και… αγκάλιασε και φίλησε τον Πρόεδρο.

Το στιγμιότυπο συζητήθηκε έντονα στους διαδρόμους του Προεδρικού – κάποιοι έλεγαν ότι τέτοια σκηνή δεν είχε ξαναδεί η Ηρώδου Αττικού εδώ και δεκαετίες!

Η Κίμπερλι, που μετέφερε τους χαιρετισμούς του Ντόναλντ Τραμπ, έδειξε από την πρώτη στιγμή ότι θα είναι μια πρέσβης με στιλ, θέρμη και αυτοπεποίθηση. Ο κ. Τασούλας, ενθουσιασμένος, σχολίαζε αργότερα πως είναι «αυθόρμητη, ζωντανή και ενημερωμένη». Εκείνη, πάλι, έλεγε πως έχει «βαθιά πίστη», θέλει να γνωρίσει την Ορθόδοξη Εκκλησία και να ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα.

Αποκάλυψε ότι είχε επισκεφθεί τη χώρα τόσο στους Ολυμπιακούς του 2004 όσο και στον μήνα του μέλιτος. Και όταν ο Πρόεδρος τής είπε πως οι Ιρλανδοί (λόγω καταγωγής της) μοιάζουν με τους Έλληνες «γιατί είναι πεισματάρηδες και δημιουργικοί», εκείνη χαμογέλασε: «Ίσως γι’ αυτό ένιωσα σαν στο σπίτι μου».

Η ίδια θυμήθηκε και την εποχή που ως εισαγγελέας δεν είχε χάσει καμία υπόθεση — και ο Πρόεδρος ανταπάντησε χαριτολογώντας πως «ούτε ως πρέσβης θα χάσει».

Πριν αποχωρήσει, η Κίμπερλι χαιρέτησε έναν προς έναν όλους τους υπαλλήλους του Προεδρικού, από τους συμβούλους μέχρι τους υπασπιστές. Το σχόλιο που ακούστηκε πιο πολύ;

«Η πρέσβης δεν έχασε ούτε υπόθεση, ούτε τις εντυπώσεις».

Γαλάζια... γράμματα και φαρμάκια

Πρώτο θέμα συζήτησης σε όλα τα «γαλάζια» πηγαδάκια της Βουλής ήταν χθες το ξαφνικό «λουκέτο» στα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ, μετά τη θυελλώδη διαδικτυακή συνεδρίαση της Δευτέρας και την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου του οργανισμού, Γρηγόρη Σκλήκα.

«Το θέμα για εμάς δεν έχει τελειώσει», έλεγαν με νόημα μεταξύ τους βουλευτές της συμπολίτευσης στο εντευκτήριο, αφήνοντας να εννοηθεί πως η υπόθεση θα έχει συνέχεια.

Εντός του βεληνεκούς τους μπήκε και η ανάρτηση της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη, που τάχθηκε υπέρ της αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ. «Πού παίρνει ψήφους; Στο 15μελές έχει εκλεγεί ποτέ;» διερωτήθηκε δηκτικά ένας εκ των βουλευτών, προκαλώντας πνιχτά χαμόγελα γύρω του.

Πυρετός το Σαββατόβραδο

Η ΑΑΔΕ ξαναβγαίνει… νύχτα για να ξετρυπώσει παρανομίες.

Κάθε Σάββατο βράδυ, «ράμπο» της Αρχής θα ξεκινούν... περιοδείες στις μεγάλες πίστες, ψάχνοντας ποιοι —και σε ποιο βαθμό— φοροδιαφεύγουν πίσω από τις βότκες και τα λουλούδια.

Δύο άτομα ανά νυχτερινό κέντρο θα βρίσκονται εκεί από το άνοιγμα ως τις πρώτες πρωινές ώρες, ελέγχοντας ταμεία και… ροδοπέταλα, για δύο συνεχόμενα Σάββατα. Τα στοιχεία θα συγκρίνονται με εκείνα της «ανέλεγκτης» εβδομάδας που προηγήθηκε.

Στη φαρέτρα τους, το myDATA, αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης, δεδομένα κρατήσεων και αναρτήσεις από τα social media.

Η διασκέδαση στα νυχτομάγαζα μπορεί να είναι live — αλλά οι αποδείξεις, πλέον, πρέπει να είναι on the record.

Ο Μασκ και η ερώτηση του ενός τρισεκατομμυρίου

Θα γίνει ο Ίλον Μασκ ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του πλανήτη;

Ίσως το μάθουμε αύριο κιόλας.

Στις 6 Νοεμβρίου η γενική συνέλευση της Tesla θα αποφασίσει αν ο εκκεντρικός ιδρυτής της θα μπορέσει, τα επόμενα χρόνια, να λάβει αμοιβή που αγγίζει το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια.

Βέβαια, πρώτα πρέπει να πει το «ναι» η πλειοψηφία των μετόχων — αν και το μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό ταμείο του κόσμου, που κατέχει το 1,1%, έχει ήδη προαναγγείλει ότι θα καταψηφίσει.

Έπειτα, θα πρέπει να πετύχει μια σειρά από φιλόδοξους στόχους.

Όχι ότι τα περίπου 500 δισεκατομμύρια είναι λίγα… αλλά, όπως και να το κάνουμε, άλλη αίγλη έχει το τρισεκατομμύριο.

Εμ πώς…

Αλλάζει το τραπεζικό τοπίο

Μετά από μια περίοδο που οι ελληνικές τράπεζες αποφάσιζαν να πουλήσουν τις ασφαλιστικές εταιρείες τους, το τοπίο δείχνει να αλλάζει.

Με σημαντικότερο λόγο τα έσοδα από τις προμήθειες, η ασφαλιστική αγορά έχει γίνει εκ νέου δελεαστική για τις τράπεζες.

Για αυτό και η Τράπεζα Πειραιώς αποφάσισε να ενσωματώσει την Εθνική Ασφαλιστική και η Eurobank αποφάσισε να αγοράσει εκ νέου την Eurolife που είχε πουλήσει το 2016.

Την ίδια ώρα η Εθνική κοιτάζει την αγορά για να κάνει τη δική της κίνηση, ενώ η Alpha Bank εξακολουθεί να έχει σύμβαση αποκλειστικής συνεργασίας με την Generali.

