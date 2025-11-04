Γκίλφοϊλ, Ναβάχο, Φιλοπαλαιστίνιοι και dramata, ενώ ο Μικ «ανασκάπτει» την Κρήτη  

Γκίλφοϊλ, Ναβάχο Φιλοπαλαιστίνιοι και dramata

Ήταν ευγενική χειρονομία, δεν το συζητάμε, αλλά η τελετή υποδοχής της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ που οργανώθηκε το Σάββατο από τον Σύνδεσμο Φιλίας Ελλάδας - Ισραήλ στην πλατεία Ελευθερίας κυλούσε μάλλον ανιαρά. Η τελετή, ερήμην της νέας πρέσβειρας, που πραγματοποίησε αργότερα την πρώτη της δεξίωση σε ελληνικό έδαφος σε κεντρικό ξενοδοχείο, μετά τις ομιλίες των επίσημων κατέληξε σε ένα τραγούδι που θύμιζε κάτι από Ναβάχο ή Σιου, μόνο που σε αυτό είχαν παρεισφρήσει κάτι ελληνικές λέξεις όπως «ειρήνη», «σοφία», «αγάπη».

Ξαφνικά, κάτω από τη μύτη της αστυνομίας εμφανίστηκαν Φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές που, παρότι δεν ήταν επιθετικοί, μόνο σε αγαπησιάρικο mood δεν βρίσκονταν.

Υπό τα αμήχανα βλέμματα των προσκεκλημένων οι ακτιβιστές, Έλληνες και ξένοι, πέταξαν τρικάκια και φώναξαν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και κατά των IDF μέχρι να παρέμβουν τα ΜΑΤ και «να πράξουν τα δέοντα» (βλέπε προσαγωγές). "Too much drama..." μονολόγησε ένας Ελληνοαμερικανός προσκεκλημένος, αν και τη σήμερον όπου εκδήλωση για ΗΠΑ και Ισραήλ θα υπάρχουν και διαδηλωτές για να ολοκληρωθεί το τελετουργικό.

Με τη socialite (ουχί socialist) Κίμπερλι είναι βέβαιο ότι θα ζήσουμε λαμπερές, γνήσια τραμπικές στιγμές, αλλά και ανάλογα... dramata.

«Έναν θάνατο πριν την έδρα» – Η viral στιγμή της Βάσιας Αναστασίου

Viral έγιναν μέσα σε λίγες ώρες οι δηλώσεις της Βάσιας Αναστασίου, στελέχους του ΠΑΣΟΚ και μέλους της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία φαίνεται ότι… δεν φοβάται να τα πει έξω από τα δόντια.

Σε τηλεοπτική της εμφάνιση, κάλεσε τους συντρόφους της «να σταματήσουν την γκρίνια». «Είμαστε λίγο γκρινιάρηδες στο ΠΑΣΟΚ — θέλουμε το καλύτερο» είπε, στέλνοντας μήνυμα ενότητας, ενώ σχολίασε με νόημα τις δηλώσεις Γερουλάνου περί «κολλημένης βελόνας» στις δημοσκοπήσεις:

«Δεν είναι ώρα για τέτοια, πάμε ενωμένοι στις κάλπες. Έχουμε προγραμματάρα, έχουμε στελεχάρες!».

Μέχρι εδώ καλά. Αλλά το viral ήρθε… αλλού.

Σε δεύτερη τηλεοπτική εμφάνισή της, η Αναστασίου άφησε άφωνο το πάνελ, δηλώνοντας: «Είμαι αναπληρώτρια βουλευτής στην Ανατολική Αττική» — εννοώντας προφανώς επιλαχούσα.

Και πρόσθεσε με χαμόγελο:

«Είμαι έναν θάνατο πριν την έδρα!»

Η φράση προκάλεσε γέλια αλλά και αμηχανία στο στούντιο, με τον Δημήτρη Χατζησωκράτη να πετάει την ατάκα:

«Χαριτολογώντας; Θα τα ακούει και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης τώρα και θα τρελαίνεται…».

Η ίδια πάντως απάντησε γελώντας:

«Και είναι και φίλος!»

Η σκηνή έκανε τον γύρο των social media, με τα σχόλια να κυμαίνονται από «ειλικρινής και αυθόρμητη» έως «επικίνδυνα ακομπλεξάριστη».

Σε κάθε περίπτωση, η Βάσια Αναστασίου κατάφερε αυτό που πολλοί στο ΠΑΣΟΚ παλεύουν μήνες: να γίνει viral — και μάλιστα με προσωπικότητα.

Στη Χαριλάου Τρικούπη, πάντως, εκτίμησαν το πάθος της — αν και μάλλον θα της ζητήσουν… πιο ήπιες μεταφορές στις επόμενες τηλεοπτικές εμφανίσεις...

Ο Μικ «ανασκάπτει» την Κρήτη

Τρεις ημέρες στα Χανιά πέρασε ο θρύλος των Rolling Stones, Μικ Τζάγκερ, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τη σχέση του με την Ελλάδα — αυτή τη φορά όχι ως τουρίστας των παραλιών, αλλά ως επισκέπτης του αρχαίου κόσμου.

Ο 82χρονος frontman, με low profile και ιδιωτικό πρόγραμμα, επισκέφθηκε την Αρχαία Ελεύθερνα και τον λόφο Καστέλι, συνοδευόμενος από αρχαιολόγους της τοπικής Εφορείας Αρχαιοτήτων. Δήλωσε ενθουσιασμένος από όσα είδε, λέγοντας ότι «όλα του φάνηκαν εξαιρετικά ενδιαφέροντα» και ότι φεύγει «με τις καλύτερες εντυπώσεις από τα Χανιά και την Κρήτη».

Όταν ρωτήθηκε για τα Ελγίνεια Μάρμαρα, δεν έχασε την ευκαιρία για μια rock-n-roll απάντηση:

«They are still there» (Είναι ακόμα εκεί).

Κι όταν του ζητήθηκε να πάρει θέση για την επιστροφή τους στην Ελλάδα, χαμογέλασε και απάντησε:

«I have no opinion» (Δεν έχω άποψη).

Το Σάββατο 1 Νοεμβρίου ο Μικ Τζάγκερ ξεναγήθηκε στις Βασιλικές, τη Νεκρόπολη της Ορθής Πέτρας και το Μουσείο της Ελεύθερνας, ενώ γευμάτισε σε ταβέρνα της περιοχής, επιλέγοντας –σύμφωνα με πληροφορίες– χόρτα, ντάκο και ψάρι ημέρας.

Την Κυριακή επισκέφθηκε την ανασκαφή της αρχαίας Κυδωνίας, πριν απολαύσει ένα ήσυχο δείπνο στην παλιά πόλη των Χανίων. Διακριτικός, ευγενικός και με χαμόγελο σε όποιον τον αναγνώριζε, ο Μικ Τζάγκερ απέδειξε πως ακόμα κι ένας παγκόσμιος ροκ σταρ μπορεί να συγκινηθεί μπροστά στα απομεινάρια του ελληνικού πολιτισμού.

Κάποιος θα έλεγε πως είχε την περιέργεια και την ευγένεια ενός φοιτητή πρώτου έτους. Μόνο που ο φοιτητής αυτός έχει γράψει το «Satisfaction»

Μάλιστα, οι (πολύ) καλές γλώσσες ψέλλιζαν πως έριξε και μια ματιά σε οικόπεδο με θέα στη θάλασσα… γιατί ποτέ δεν ξέρεις.

Ο Νόλε μπροστά στην Ακαδημία Αθηνών

Μια ανάρτηση που έκανε το γύρο του κόσμου —και της Αθήνας— δημοσίευσε ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο κορυφαίος Σέρβος τενίστας ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία όπου ποζάρει μπροστά από την Ακαδημία Αθηνών, γράφοντας στη λεζάντα:

«Γεμίζοντας με ενέργεια Έλληνα θεού»

Η ανάρτηση συνοδεύεται από έναν κεραυνό —το σύμβολο του Δία— και μέσα σε λίγες ώρες συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες likes, με τους θαυμαστές του να σχολιάζουν τη «μυθική» του διάθεση ενόψει της πρεμιέρας του στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship της Αθήνας.

Ο Τζόκοβιτς βρίσκεται ήδη στην πρωτεύουσα και μετρά αντίστροφα για την πρώτη του εμφάνιση, την Δευτέρα 4 Νοεμβρίου, στο κλειστό του ΟΑΚΑ (Telekom Center Athens), όπου διεξάγεται το τουρνουά ATP 250, από την 1η έως και τις 8 Νοεμβρίου.

Η φωτογραφία του μπροστά από το νεοκλασικό αθηναϊκό σύμβολο προκάλεσε και πλήθος σχολίων για τη «σύνδεση» του Σέρβου με την αρχαιοελληνική παράδοση, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που ο ίδιος αναφέρεται στη «θετική ενέργεια» της Ελλάδας.

Όπως φαίνεται, ο Νόλε μπήκε ήδη στο… ελληνικό πάνθεον — τουλάχιστον στο Instagram. Και η Αθήνα ως φαίνεται ξέρει να κερδίζει και εκτός γηπέδου...

Ηρθαν για να μείνουν

Οι προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις μπήκαν στη ζωή μας και από ό,τι φαίνεται θα μείνουν.

Το 2025 έφτασαν το 1,3 εκατομμύριο, ενώ το 2026 ενδεχομένως να φτάσουν και τα 2 εκατομμύρια.

Και αυτό γιατί εκτός από τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους που δεν έχουν άλλα εισοδήματα, θα προστεθούν και αυτοί που έχουν εισόδημα από ενοίκια και Airbnb.

Στόχος της ΑΑΔΕ είναι μέχρι το 2028 όλες οι δηλώσεις να συμπληρώνονται αυτόματα.

Αυτό βέβαια δεν αναιρεί το δικαίωμα του ελέγχου και των διορθώσεων από την πλευρά των φορολογουμένων εάν δουν ότι υπάρχουν λάθη στις προσυμπληρωμένες δηλώσεις.

Μια ακόμη παράταση

Μετάθεση για του χρόνου πήρε η εφαρμογή του ενιαίου πιστοποιητικού ενημερότητας. Κι αυτό, γιατί τεχνικά προβλήματα δεν επιτρέπουν την εφαρμογή του νωρίτερα.

Τα ασύμβατα συστήματα της ΑΑΔΕ και του ΚΕΑΟ φέρνουν καθυστερήσεις.

Το ενιαίο πιστοποιητικό θα αντικαταστήσει τη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και θα μειώσει τη γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία για πολίτες και επιχειρήσεις.

Της μπαταρίας...

Ήλιο έχουμε να φάνε και οι κότες.

Έλα όμως που δεν αρκεί για να μας καταστήσει ενεργειακά αυτόνομους.

Μας λείπει η αποθήκευση της ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές.

Αυτά είναι τα κακά νέα.

Τα καλά νέα είναι ότι έγινε ένας μικρός χαμούλης τις τελευταίες ημέρες της προθεσμίας στην πρόσκληση του ΥΠΕΝ για μπαταρίες συνολικής αποθήκευσης 4,7 GW.

Άντε να πάρουμε λίγο μπρος γιατί είναι κρίμα η ενέργεια που παράγεται την ημέρα να μην μπορεί να αποθηκευτεί τη νύχτα με αποτέλεσμα εκείνες τις ώρες να αυξάνεται η τιμή του ρεύματος σε ιλιγγιώδη επίπεδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.