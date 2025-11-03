Η επίσημη πρώτη της Κίμπερλι

Γεμάτο ήταν το πρόγραμμα της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, το πρώτο Σάββατο της άφιξής της (1 Νοεμβρίου). Η Αμερικανίδα διπλωμάτης έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση στο ξενοδοχείο “Grand Hyatt”, όπου παρέθεσε επίσημη δεξίωση με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Η βραδιά ξεκίνησε με κοκτέιλ στις 19:00, συνεχίστηκε με την τελετή και το δείπνο και ολοκληρώθηκε με χορό ως τα μεσάνυχτα. Η κ. Γκιλφόιλ εμφανίστηκε λαμπερή, χαμογελαστή και προσιτή, φορώντας μακρύ μαύρο βελούδινο φόρεμα με λεπτομέρειες κεντήματος και εντυπωσιακό σμαράγδι στο δεξί χέρι — μια εμφάνιση που δεν πέρασε απαρατήρητη από τους παρευρισκόμενους.

Το μενού της βραδιάς περιελάμβανε μοσχαρίσιο φιλέτο με σάλτσα θυμαριού, φιλέτο τσιπούρας με λαχανικά και ψητό κουνουπίδι με ταχίνι και καρύδα για τους vegetarians, ενώ οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα επιλογής κρασιών από ελληνικούς αμπελώνες.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν εκπρόσωποι του επιχειρηματικού, πολιτικού και διπλωματικού κόσμου, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, καθώς και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης με τη σύζυγό του Δήμητρα. Κατά τη διάρκεια της δεξίωσης, η νέα πρέσβης είχε σύντομη συνομιλία με τον κ. Δένδια, σε θερμό κλίμα.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση αποτέλεσε ανεπίσημο “ντεμπούτο” της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα, ενώ η πρώτη της επίσημη εμφάνιση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Το διπλωματικό της στίγμα αναμένεται να αποτυπωθεί λίγες ημέρες αργότερα, στο 6ο Συνέδριο “Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC)”, που διεξάγεται στο Ζάππειο στις 6 και 7 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή του Αμερικανού υπουργού Ενέργειας Κρις Ράιτ, του υπουργού Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και 24 Ευρωπαίων υπουργών Ενέργειας.

Λίγο απ’ όλα, για λίγους

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου έρχεται η πολυπόθητη «επιστροφή ενοικίου» – ένα ενοίκιο πίσω για όσους πληρούν τα σωστά "κουτάκια": 20.000 ευρώ εισόδημα για τους άγαμους, 28.000 για τα ζευγάρια (συν 4.000 το παιδί, μην ξεχνιόμαστε), και 31.000 για τις μονογονεϊκές.

Την ίδια μέρα, οι συνταξιούχοι θα δουν 250 ευρώ στους λογαριασμούς τους, αρκεί να έχουν γεννηθεί πριν το 1959, να μην έχουν ετήσιο εισόδημα πάνω από 14.000 ή 26.000 ευρώ (ανάλογα με το αν ζουν μόνοι ή όχι) και να έχουν περιουσία «σεμνή» – μέχρι 200.000 ή 300.000 ευρώ.

Με λίγα λόγια, το κράτος ανοίγει το πουγκί, αλλά με… Excel και με προϋπόθεση σε συγκεκριμένα checkpoints.

Αναδρομικά, μπρος-πίσω στα ταμεία

Μέχρι το τέλος της χρονιάς έχουν προθεσμία οι συνταξιούχοι για να δηλώσουν τα αναδρομικά τους — αλλιώς, πρόστιμο. Οι τροποποιητικές δηλώσεις πρέπει να γίνονται για το έτος μετά από εκείνο που αφορούν τα ποσά. Δηλαδή, αν το 2024 πήρες αναδρομικά του 2023, η δήλωση γίνεται για το 2024.

Αν μπερδεύτηκες, μην ανησυχείς. Δεν είσαι ο μόνος.

Σε κάθε περίπτωση, το βέβαιο είναι πως θα μπορείς να ρυθμίσεις το ποσό που θα κληθείς να καταβάλεις σε 2 έως 48 δόσεις.

Ρεύμα, τιμολόγια και... πονοκέφαλος

Τα τιμολόγια ρεύματος αλλάζουν χρώματα πιο γρήγορα κι απ’ τις λάμπες LED. Πράσινα, μπλε, και τώρα… κόκκινα, για να μην ξεχνιόμαστε.

Τα συνεχή σκαμπανεβάσματα των τιμών έχουν μπερδέψει τους καταναλωτές που δεν ξέρουν τι κατηγορία τιμολογίου να επιλέξουν.

Τη μερίδα του λέοντος με 63% συνεχίζουν να έχουν τα πράσινα κυμαινόμενα τιμολόγια τα οποία ωστόσο έχουν δει μια κάμψη από το 70% του Γενάρη.

Τα μπλε σταθερά τιμολόγια ανεβάζουν στροφές αφού πλέον τα επιλέγουν ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές.

Από το 14% τον Ιανουάριο έφτασαν στο 22% τον Ιούλιο.

Και το επόμενο διάστημα έρχονται και τα ειδικά κόκκινα τιμολόγια που αναμένεται να διαφοροποιήσουν περαιτέρω την αγορά ρεύματος, δίνοντας στους καταναλωτές μια επιπλέον επιλογή.

Πάντως, θα πρέπει να πούμε πως η αγορά ενέργειας μοιάζει πια με καφετέρια που αλλάζει τον κατάλογο κάθε μήνα. Μόνο που εδώ, ο λογαριασμός δεν έρχεται στο τέλος — έρχεται κάθε μήνα, και πονάει.

Judge me if you can

Ακουσα να λέγεται πως στα Σκόπια γίνεται χαμός με τα podcasts. Υπουργοί, δικηγόροι, influencers — όλοι με μικρόφωνο. Αλλά αυτοί που κλέβουν την παράσταση είναι οι δικαστές.

Ναι, οι δικαστές οι οποίοι έχουν επεισόδια με τίτλους τύπου «Ενοχή ή αθώωση; Εσείς αποφασίζετε!»

Τώρα, δεν ξέρουμε αν άλλος εξηγεί τον Ποινικό Κώδικα «σε απλά λόγια», ή αν άλλος αναλύει «πώς να μη φτάσεις ποτέ στο εδώλιο» — λες και δίνουν tips για first dates. Το γεγονός είναι πως η Δικαιοσύνη στα Σκόπια απέκτησε φωνή, followers και… intro μουσική.

Αν συνεχιστεί έτσι, δεν αποκλείεται το επόμενο reality να λέγεται «JudgeCast: με τον Άρειο Πάγο στο Spotify». Και τότε, η φράση «η Δικαιοσύνη είναι τυφλή» θα σημαίνει απλώς ότι δεν έχει δει ακόμη τα views της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.