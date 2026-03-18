Νέα αμυντική συμφωνία Ελλάδας - Ισραήλ: «Ο Αχιλλέας και ο Δαβίδ»

Μεγάλη δημοσιότητα έχει πάρει στο Ισραήλ, ειδικά δεδομένης της κρίσης με το Ιράν, η ελληνοϊσραηλινή συμφωνία για την προμήθεια από την Αθήνα ισραηλινών συστημάτων. Τη Δευτέρα η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή στην Αθήνα έδωσε το «πράσινο φως» για το εξοπλιστικό πακέτο.

«Το Ισραήλ προχωρά σε σημαντική συμφωνία με την Ελλάδα για τέσσερα ισραηλινά αμυντικά συστήματα (David’s Sling - Σφεντόνα του Δαβίδ, Barak MX, Spyder, πύραυλοι LORA) τα περισσότερα από τα οποία επικεντρώνονται στην αεράμυνα» σχολιάζει ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο.

«Η έγκριση του προγράμματος “Ασπίδα του Αχιλλέα” προχωρά καθώς η Ελλάδα ενδεχομένως προετοιμάζεται για αντιπαράθεση με την Τουρκία και αντιδρά στις ιρανικές εκτοξεύσεις πυραύλων προς την Κύπρο» τονίζεται, με κάποιους Ισραηλινούς να κάνουν λόγο για συμμαχία… Αχιλλέα και Δαβίδ. Στόχος όμως, είναι πρωτίστως η άμυνα της χώρας και η αποτροπή από οποιονδήποτε γειτονικό Γολιάθ.

H αφιέρωση του Μίλτου στον Αλέξη

Σε χαλαρούς ρυθμούς βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, που επέλεξε το γνωστό μουσικό στέκι Σταυρός του Νότου για να παρακολουθήσει το πρόγραμμα του Μίλτου Πασχαλίδη.

Η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη. Λίγο πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα, ο τραγουδοποιός τον εντόπισε από σκηνής και, εμφανώς συγκινημένος, του απηύθυνε μια προσωπική αναφορά που «πάγωσε» για λίγο την αίθουσα.

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη στάση σου όταν χάσαμε τον Θάνο Μικρούτσικο. Θα στο χρωστάω πάντα αυτό», είπε, αφιερώνοντας ουσιαστικά τη βραδιά στον πρώην πρωθυπουργό.

Ακολούθησε ο «Ερωτόκριτος», σε μια στιγμή που -όπως έλεγαν θαμώνες- είχε περισσότερο συναίσθημα παρά πολιτική, με τον Τσίπρα να παρακολουθεί διακριτικά.

Όπως σχολίαζαν παρευρισκόμενοι, τέτοιες εμφανίσεις δείχνουν ότι, παρά την απόσταση από την πρώτη γραμμή, ο πρώην πρωθυπουργός διατηρεί ισχυρούς δεσμούς σε χώρους που δεν είναι αμιγώς πολιτικοί -και αυτό δεν περνά απαρατήρητο.

Περιμένοντας τον Πάουελ

Με το βλέμμα στραμμένο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού είναι οι αγορές, περιμένοντας την ετυμηγορία της Federal Reserve.

Όχι γιατί περιμένουν κάποια θεαματική κίνηση, κάθε άλλο. Η ουσία δεν βρίσκεται στην απόφαση, αλλά στα... σημάδια που θα δώσει για το μέλλον.

Η αγορά έχει ήδη προεξοφλήσει ότι τα επιτόκια θα μείνουν εκεί που είναι. Αυτό που δεν έχει προεξοφλήσει -και εκεί παίζεται το παιχνίδι- είναι το ύφος και τα μηνύματα του Τζερόμ Πάουελ.

Γιατί, κακά τα ψέματα, οι κεντρικοί τραπεζίτες δεν ανεβοκατεβάζουν μόνο επιτόκια. Διαχειρίζονται προσδοκίες.

Και κάπου εδώ μπαίνει στη σκηνή η γεωπολιτική. Η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει τις αγορές παγκοσμίως και οι traders εστιάζουν στα συμπεράσματα του Πάουελ για το πόσο θα μπορούσε να πλήξει την αμερικανική οικονομία στο άμεσο μέλλον.

Το ερώτημα δεν είναι αν θα υπάρξει πίεση. Αλλά πόση.

Και μην ξεχνάμε ότι αυτή θα είναι η προτελευταία φορά που θα δούμε τον Πάουελ ως επικεφαλής της Fed, καθώς η θητεία του λήγει τον Μάιο.

Μέχρι τότε, κάθε του λέξη αποκτά λίγο μεγαλύτερη βαρύτητα.

Όταν οι τράπεζες κοιτάζουν τις χρηματιστηριακές

Κάτι κινείται (ξανά) στον τραπεζικό χάρτη. Η Optima bank πατάει γκάζι και μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι των εξαγορών, καταθέτοντας πρόταση για την Euroxx Securities.

To διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας ενέκρινε την υποβολή μη δεσμευτικής πρότασης για την απόκτηση ποσοστού έως 80,84% και πάντως όχι λιγότερο του 67% της χρηματιστηριακής.

Η Euroxx Securities, είχε πέρσι τζίρο 46,2 εκατομμυρίων ευρώ και καθαρά κέρδη 13,53 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονται σε 28,53 εκατομμύρια.

Πηγή: skai.gr

