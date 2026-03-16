Ελληνικοί Patriot: «Δεν έχουμε (αμυντική) αυτοδυναμία» λένε οι Βούλγαροι

Ανάμεικτα συναισθήματα έχει προκαλέσει στους Βούλγαρους πολίτες η ελληνική βοήθεια (με ανάπτυξη Patriot και F-16 στη βόρεια Ελλάδα) για την προστασία του εναέριου χώρου της χώρας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Πολλοί γείτονές μας βλέπουν την κίνηση ως ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας, ειδικά σε μια περίοδο που η Βουλγαρία δεν έχει λειτουργική αεράμυνα υψηλού επιπέδου, και εκφράζονται θετικά για τη χώρα μας, ξεπερνώντας το μεταξύ μας βεβαρημένο παρελθόν.

Παρ' όλα αυτά, δεν λείπει η πικρία κι ένα ρεύμα δυσαρέσκειας ότι «είμαστε στο έλεος των γειτόνων» και ότι η Βουλγαρία «δεν μπορεί να αυτοπροστατευτεί». Η μοιραία πληγωμένη εθνική υπερηφάνεια επιφέρει επικρίσεις, όχι κατά της Ελλάδας, αλλά κατά του πολιτικού συστήματος της χώρας που δεν έχει ακόμη εκσυγχρονίσει επαρκώς το οπλοστάσιο (παραμένει σε μεγάλο βαθμό σοβιετικής/ρωσικής προέλευσης).

Αυτή η έλλειψη (αμυντικής) αυτοδυναμίας εύλογα ενοχλεί, όταν η Ελλάδα, καλύτερη μεν, αλλά πάντως συγκρίσιμη σε κατά κεφαλήν ΑΕΠ και πληθυσμό, έχει κατά πολύ ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις.

Πάντως, γιια να «χρυσώσουμε το χάπι» στους Βούλγαρους, να τούς υπενθυμίσουμε ότι η Τουρκία, με πληθυσμό... οκτώμιση Ελλάδες και ιλιγγιώδεις αμυντικές δαπάνες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από νατοϊκά συστήματα για τις αναχαιτίσεις ιρανικών πυραύλων. Δηλαδή τι να πουν και οι Τούρκοι;

«Αγγελικά» νεύρα στην Άγκυρα για τα Patriot στη Σαμοθράκη

Και μιλώντας για Τούρκους και Patriot, έντονο εκνευρισμό φαίνεται πως προκαλεί στον Τύπο της γείτονος η ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής παρουσίας στο Αιγαίο, με αιχμή την εγκατάσταση συστημάτων MIM-104 Patriot στην Κάρπαθο αλλά και τα σενάρια για αντίστοιχη κίνηση στη Σαμοθράκη.

Η τουρκική εφημερίδα Sözcü επανέφερε με αιχμηρό τρόπο τη γνωστή ρητορική περί «αποστρατιωτικοποιημένων νησιών», υποστηρίζοντας ότι η πιθανή ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων κοντά στα Δαρδανέλια συνιστά πρόκληση για την Άγκυρα.

Στο ίδιο δημοσίευμα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις πληροφορίες που μετέφερε ο βουλευτής της ΝΔ και καθηγητής Διεθνούς Δικαίου Άγγελος Συρίγος, σύμφωνα με τις οποίες εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκατάστασης Patriot στη Σαμοθράκη –μια κίνηση που η τουρκική πλευρά παρουσιάζει ως γεωστρατηγικής σημασίας λόγω της εγγύτητας του νησιού με το Τσανάκαλε.

Η Sözcü συνδέει μάλιστα την εξέλιξη αυτή με την πρόσφατη συνάντηση του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, με τον Βούλγαρο ομόλογό του, επιχειρώντας να εντάξει την ελληνοβουλγαρική συνεργασία σε ένα ευρύτερο σενάριο στρατιωτικής ενίσχυσης στο Βόρειο Αιγαίο.

Από ελληνικής πλευράς, πάντως, αναλυτές επισημαίνουν ότι η συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας εντάσσεται στο πλαίσιο της περιφερειακής ασφάλειας και της προστασίας κρίσιμων υποδομών, χωρίς να στρέφεται εναντίον συγκεκριμένης χώρας.

Όπως άκουσα να λέγεται, ο κ. Συρίγος δεν διατύπωσε πρόταση για την εγκατάσταση των συστημάτων, αλλά μετέφερε εκτιμήσεις και πληροφορίες που –όπως είπε– είχε στη διάθεσή του.

Όπως σχολιάζουν διπλωματικές πηγές, πάντως, κάθε φορά που ενισχύεται η ελληνική άμυνα στο Αιγαίο, ο τουρκικός Τύπος σπεύδει να ανεβάσει τους τόνους, γεγονός που δείχνει ότι τέτοιες κινήσεις μόνο απαρατήρητες δεν περνούν στην άλλη πλευρά του Αιγαίου.

Φορολογικές ανάσες σε δύσκολο timing

Σε μια περίοδο που η κρίση στη Μέση Ανατολή απειλεί να βάλει μπουρλότο στην παγκόσμια οικονομία και οι αγορές παρακολουθούν με το δάχτυλο στο... κουμπί του πανικού, η κυβέρνηση ανοίγει το πακέτο των φορολογικών ελαφρύνσεων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Τέσσερις κινήσεις, μικρές μεν αλλά καλοδεχούμενες όταν το πορτοφόλι πιέζεται.

Πρώτη, η μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% για ιδιοκτήτες που έχουν κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 ή 1.700 κατοίκους. Το σχέδιο προβλέπει μάλιστα ότι από το 2027 ο φόρος θα μηδενιστεί πλήρως, μια κίνηση που διαβάζεται και ως κίνητρο για να κρατηθεί ζωντανή η περιφέρεια.

Δεύτερη, το ψαλίδι κατά 50% στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα για ελεύθερους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους μικρούς οικισμούς.

Τρίτη ανάσα, η μείωση έως και 30% στα τεκμήρια διαβίωσης για περίπου μισό εκατομμύριο φορολογούμενους.

Και τέταρτη, αλλά όχι λιγότερο σημαντική, η τριετής φοροαπαλλαγή των νέων αυτοαπασχολούμενων μητέρων, σε μια προσπάθεια να δοθεί σήμα στήριξης στη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

Πέφτουν τα πρώτα βαρέλια στην αγορά

Με την κρίση στη Μέση Ανατολή να μην δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης και τις αγορές ενέργειας να παρακολουθούν κάθε εξέλιξη με νευρικότητα, ξεκινά η πρώτη αποδέσμευση πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.

Από σήμερα, χώρες της Ασίας και της Ωκεανίας ανοίγουν τις στρόφιγγες, ρίχνοντας ποσότητες πετρελαίου από το αποθεματικό τους στην αγορά με στόχο να στηρίξουν τον εφοδιασμό της αγοράς αλλά και τις τιμές.

Ευρώπη και Αμερική θα ακολουθήσουν προς τα τέλη Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα 32 κράτη-μέλη αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αποδέσμευση ποσότητας-ρεκόρ, περίπου 412 εκατομμυρίων βαρελιών.

Στην πράξη πρόκειται για τη μεγαλύτερη «ένεση» πετρελαίου που έχει δει η αγορά.

Πρώτο δείγμα θετικό

Σε ισχύ βρίσκονται εδώ και λίγες ημέρες τα έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας με φόντο την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Ένα από αυτά τα μέτρα έχει να κάνει με το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους των πρατηρίων βενζίνης.

Οι έλεγχοι έχουν ήδη ξεκινήσει με εντατικούς ρυθμούς. Μόνο το Σάββατο πραγματοποιήθηκαν περίπου 300, με το πρώτο δείγμα να κρίνεται άκρως θετικό.

Πάνω από το 98% των πρατηρίων εφαρμόζει το πλαφόν κέρδους που έχει οριστεί στα 12 λεπτά ανά λίτρο, ενώ δεν είναι λίγα εκείνα που πωλούν με ακόμη χαμηλότερο περιθώριο.

Πρώτο δείγμα θετικό λοιπόν και μάλιστα σε μια περίοδο που η διεθνής ενεργειακή αβεβαιότητα ανεβάζει ξανά την πίεση στην αγορά.

Το ζητούμενο, βέβαια, δεν είναι μόνο να μπουν κανόνες, αλλά να συνεχίσουν και να τηρούνται όσο οι συνθήκες παραμένουν δύσκολες.

Πηγή: skai.gr

