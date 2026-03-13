Ύμνοι Ράμα για Ερντογάν, αλλά και… «ποδοσφαιρικά» παράπονα

Ύμνους για τον Ταγίπ Ερντογάν επεφύλασσε ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα σε συνέντευξή του στο τουρκικό portal Türkiye Today, αλλά μέσα στα τόσα κομπλιμέντα (οι κακοπροαίρετοι θα το έλεγαν αλλιώς...) έκρυβε ένα «παράπονο πικρό», το οποίο εξέφρασε με μια σύγκριση με το τουρκικό ποδόσφαιρο.

«Έχω μια εξαιρετική σχέση με τον πρόεδρο Ερντογάν, τον οποίο θεωρώ εύκολο άνθρωπο», είπε. «Είναι πολύ ευθύς. το “ναι” είναι “ναι”, το “όχι” είναι “όχι”», δήλωσε.

Ωστόσο, μολονότι ο Ράμα επαίνεσε τον Ερντογάν ως «σπουδαίο φίλο» και «ευθύ» ηγέτη, έκανε μια σύγκριση με τους μεγαλύτερους ποδοσφαιρικούς συλλόγους της Τουρκίας.

«Δεν έκανα τις μετρήσεις για την αξία της Γαλατασαράι και της Φενερμπαχτσέ, αλλά φοβάμαι ότι συνολικά, αυτή η αξία είναι υψηλότερη από την εμπορική αξία μεταξύ Τουρκίας και Αλβανίας, και δεν είναι αρκετή», σημείωσε.

«Θα πρέπει τουλάχιστον να ξεπεράσουμε το τουρκικό πρωτάθλημα», είπε.

«Το μεγαλύτερο, αναμφισβήτητα υψηλότερο προϊόν που έχει εξαγάγει η Τουρκία στην περιοχή είναι ο πρόεδρος Ερντογάν και η δημοτικότητά του», υποστήριξε ο Ράμα. «Δεν ξέρω αν του αρέσει αυτό που λέω τώρα, αλλά λέω ότι δεν είναι αρκετό. Θα έπρεπε να είναι κάτι που τον ξεπερνά».

«Μακάρι η Τουρκία να μπορούσε να κάνει περισσότερα», παρατήρησε ο Ράμα, αναλογιζόμενος την παρουσία της Άγκυρας στην περιοχή.

Μιλάμε συχνά για «ποδοσφαιροποίηση της δημόσιας ζωής», αλλά ο Αλβανός πρωθυπουργός ποδοσφαιροποίησε τις εμπορικές συναλλαγές. Ας ελπίσουμε ότι τελικά θα εισακουστεί από το πιο… εξαγώγιμο τουρκικό προϊόν, τον Ερντογάν, και δεν θα πάνε χαμένα τόσο καλά λόγια.

Εκτίναξη του πληθωρισμού αν συνεχιστεί η κρίση στη Μέση Ανατολή

Η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν είναι μόνο θέμα γεωπολιτικής. Στα οικονομικά επιτελεία κοιτούν ήδη τον λογαριασμό που μπορεί να φτάσει στα νοικοκυριά.

Σε έκθεσή της η Εθνική Τράπεζα προειδοποιεί ότι αν η ένταση παραταθεί και το πετρέλαιο παραμείνει κοντά στα 100 ευρώ μέχρι το τέλος Απριλίου, ο πληθωρισμός θα πάρει ξανά την ανιούσα. Το δυσμενές σενάριο μιλά για άνοδο στο 3,5% - 4% την άνοιξη, λόγω των υψηλών τιμών σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο αλλά και της αναστάτωσης στις θαλάσσιες οδούς, με το Στενό του Ορμούζ να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Η αποκλιμάκωση, λένε οι αναλυτές, θα μπορούσε να έρθει μόνο στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Μέχρι τότε, όμως, η ανησυχία είναι προφανής: η ενέργεια έχει τον τρόπο να περνά γρήγορα από τα δελτία ειδήσεων... στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Η κυβέρνηση, πάντως, επιχειρώντας να βάλει φρένο σε φαινόμενα αισχροκέρδειας, έχει ήδη επιβάλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε βασικά αγαθά. Το ερώτημα είναι αν τα μέτρα αυτά θα αποδειχθούν αρκετά, σε περίπτωση που η διεθνής ενεργειακή πίεση κρατήσει περισσότερο.

Γιατί, όπως λέγεται, ο πληθωρισμός είναι ίσως ο πιο απρόβλεπτος πολιτικός αντίπαλος.

Αξιολογήσεων συνέχεια

Δεν τελείωσε ο γύρος των αξιολογήσεων για την ελληνική οικονομία. Επί της ουσίας, μόλις ξεκίνησε.

Μετά την ετυμηγορία της DBRS, την περασμένη εβδομάδα, τη σκυτάλη παίρνει σήμερα η Moody's, ο διεθνής οίκος που ήταν και ο τελευταίος που έδωσε την επενδυτική βαθμίδα στο ελληνικό αξιόχρεο.

Η συνέχεια έρχεται την επόμενη εβδομάδα από τη Scope Ratings, τον οίκο που άνοιξε πρώτος τον δρόμο για την επιστροφή της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα τον Δεκέμβριο του 2024.

Ο πρώτος γύρος αξιολογήσεων για το 2026 θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο με τη Standard & Poor’s και τον Μάιο με τη Fitch Ratings.

Στο οικονομικό επιτελείο παρακολουθούν τον κύκλο των αξιολογήσεων με προσοχή. Γιατί μπορεί η επενδυτική βαθμίδα να έχει ήδη επιστρέψει, αλλά κάθε νέα έκθεση των οίκων λειτουργεί σαν βαρόμετρο για τις αγορές.

Πηγή: skai.gr

