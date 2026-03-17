Στενό του Ορμούζ: Όπως έστρωσε θα... κολυμπήσει ο Τραμπ

«Όχι» στη συμμετοχή τους στην «πρόταση» (βλέπε απειλή) του Ντόναλντ Τραμπ για επιχειρήσεις συνοδείας εμπορικών πλοίων στο Στενό του Ορμούζ είπαν οι ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Η επιχείρηση κρίνεται από στρατιωτικούς αξιωματούχους πολύ ριψοκίνδυνη, και με περιορισμένα εμπορικά κέρδη.

Εξάλλου, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ θριαμβολογούσε για την επιχείρηση Επική Οργή, παρουσιάζοντάς τη λίγο πολύ ως «τελειωμένη υπόθεση», και διαμηνύοντας ότι πέραν των Ισραηλινών «δεν χρειάζεται κανέναν».

Τελικά η υπόθεση μόνο «τελειωμένη» δεν ήταν, και θυμίζει την ολιγοήμερη «ειδική επιχείρηση» των Ρώσων στην Ουκρανία που εξελίχθηκε σε... ολιγόχρονη.

Όπως έστρωσε θα κολυμπήσει ο Τραμπ, λένε ουσιαστικά οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Με τη διαφορά ότι η κρίση στο Στενό επηρεάζει πολύ περισσότερο την παγκόσμια οικονομία από το ουκρανικό, και δεν έχουμε την πολυτέλεια να μιλάμε για λήξη της το 2030.

Στις Βρυξέλλες το θέμα ναυσιπλοΐας

Το ζήτημα της επίθεσης σε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Νοβοροσίσκ έφερε στο χθεσινό τραπέζι του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Όπως σημείωσε, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, καθώς ελληνόκτητα τάνκερ είχαν βρεθεί ξανά στο στόχαστρο στη Μαύρη Θάλασσα τον περασμένο Ιανουάριο, ενώ αντίστοιχη επίθεση είχε σημειωθεί και στα νοτιοδυτικά της Κρήτης τον Δεκέμβριο του 2025.

Ο Έλληνας υπουργός αποδοκίμασε τις συγκεκριμένες ενέργειες και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει συντονισμένη αντίδραση για την προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για εμπορικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται απολύτως νόμιμα.

Διπλωματικές πηγές σημείωναν πως ο κ. Γεραπετρίτης ενημέρωσε και τον Ουκρανό ομόλογό του για το περιστατικό, επιχειρώντας να καταστήσει σαφές ότι η ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών –και ειδικά των ελληνικών πλοίων– αποτελεί ζήτημα που η Αθήνα παρακολουθεί πλέον στενά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Από την πλευρά τους, διπλωματικοί κύκλοι σημείωναν, πάντως, ότι η επανάληψη τέτοιων περιστατικών αρχίζει να δημιουργεί «νευρικότητα» στους ναυτιλιακούς κύκλους, κάτι που εξηγεί γιατί η ελληνική πλευρά επιχειρεί να μεταφέρει το θέμα από τα στενά διμερή κανάλια στο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ενα απρόβλεπτο και αδικαιολόγητο πλήγμα

Μαθημένη στα δύσκολα και στο ρίσκο η εφοπλιστική κοινότητα γνωρίζει πολύ καλά πως το «απρόβλεπτο» είναι μέρος της «δουλειάς»: Πόσο μάλλον όταν η φύση της ίδιας της θάλασσας είναι τέτοια… Παρόλα αυτά κύκλοι κοντά στην Maran Tankers Management της Μαρίας Αγγελικούσης δεν έκρυβαν την έκπληξή τους για το περιστατικό του Μ/Τ MARAN HOMER.

Το δεξαμενόπλοιο της εταιρείας έπλεε στη Μαύρη Θάλασσα, όταν χτυπήθηκε από drone, σε μια περιοχή που, σε αντίθεση με τον Περσικό Κόλπο, όπου αυτού του τύπου οι επιθέσεις συνιστούν μια «σκληρή» καθημερινότητα...

Πέρα από αυτό, όμως, εκείνο που δεν μπορούσαν να «χωνέψουν» στελέχη της εταιρείας ήταν το γεγονός ότι το πλοίο ήταν εκτός ρωσικών χωρικών υδάτων, έφερε την ελληνική σημαία και απλά ανέμενε εντολή να εισέλθει στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ για να παραλάβει καζακικό πετρέλαιο...

Με άλλα λόγια, επρόκειτο για επίθεση σε ένα δεξαμενόπλοιο που όχι μόνον δεν βρισκόταν στη διακεκαυμένη ζώνη του Περσικού, αλλά δεν είχε και σχέση με την απόφαση των ΗΠΑ να επιτρέψει μερικώς την διακίνηση ρωσικού πετρελαίου για διάστημα ενός μηνός. Και επιπλέον ήταν και… ελληνικό!

Η ακρίβεια ξεκινά από το χωράφι

Η κρίση στη Μέση Ανατολή μαίνεται για τα καλά και ήδη έχουν αρχίσει να διαφαίνονται τα πρώτα προβλήματα.

Πέρα από το πετρέλαιο και την εφοδιαστική αλυσίδα τα προβλήματα μεταφέρονται στον αγροτικό τομέα και κατά συνέπεια στα τρόφιμα και μετά στο... τραπέζι.

Το πρόβλημα έχει όνομα και γεωγραφία: πάνω από το 30% της παγκόσμιας ουρίας και περίπου το 25% της αμμωνίας προέρχεται από τα κράτη του Κόλπου. Και όταν η περιοχή «βράζει», οι τιμές δεν ανεβαίνουν απλώς, εκτοξεύονται.

Ειδικότερα, οι τιμές της ουρίας μέσα σε δύο εβδομάδες εκτινάχθηκαν στα 700 δολάρια ανά τόνο, από επίπεδα κάτω των 500. Μια αύξηση που για τους παραγωγούς δεν είναι απλώς ποσοστό — είναι κόστος που δύσκολα απορροφάται.

Τα αποτελέσματα για την τροφική αλυσίδα θα μπορούσαν να γίνουν εφιαλτικά αν το Στενό του Ορμούζ παραμείνει κλειστό για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αν αυτό συμβεί, τότε η αλυσίδα σπάει: λιγότερα λιπάσματα, χαμηλότερες αποδόσεις, ακριβότερα τρόφιμα. Σε ορισμένες καλλιέργειες, όπως η πατάτα, οι εκτιμήσεις μιλούν ακόμη και για παραγωγή στο μισό.

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο κυβερνητικής παρέμβασης για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου.

Κάνει θραύση το Starlink

Κάτι αλλάζει σιωπηλά πάνω από τα κεφάλια μας. Kυριολεκτικά.

Το Starlink του Ίλον Μασκ φαίνεται να κερδίζει έδαφος και στην Ελλάδα, με όλο και περισσότερους χρήστες να στρέφονται στο δορυφορικό ίντερνετ.

Όπως δείχνει πρόσφατη έρευνα της Ookla, περίπου το 3,7% των καταγεγραμμένων μετρήσεων ταχύτητας συνδέσεων Starlink προέρχεται από την Ελλάδα, ποσοστό που τοποθετεί τη χώρα μας στη 10η θέση παγκοσμίως, ανάμεσα στις 155 όπου δραστηριοποιείται η υπηρεσία.

Ο αριθμός των μετρήσεων αντιστοιχεί σε 270.000 χρήστες στην Ελλάδα, χωρίς βέβαια να είναι απόλυτος, καθώς κάποιοι πελάτες της Starlink μπορεί να κάνουν περισσότερες μετρήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των Ελλήνων που χρησιμοποιεί το Starlink φαίνεται να είναι σημαντικός, γεγονός που σίγουρα δεν θα αφήσει αδιάφορους τους εγχώριους παρόχους...





Πηγή: skai.gr

