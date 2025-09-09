Κυβέρνηση και Εκκλησία: Ολα μέλι γάλα - Casus belli; Casus… καημός στην Άγκυρα

Μετρήσεις στο Μαξίμου… με το κομπολόι στα χέρια

Τετάρτη ή Πέμπτη αναμένονται στο Μέγαρο Μαξίμου τα αποτελέσματα των πρώτων μετρήσεων που έχουν ζητήσει, για να δουν τι απήχηση είχαν οι εξαγγελίες της ΔΕΘ. Με άλλα λόγια, αυτό που καίει είναι αν ο πρωθυπουργός ικανοποίησε τους πολίτες και -κυρίως- αν η πολυπόθητη αντιστροφή κλίματος αρχίζει να φαίνεται στα νούμερα.

Μέχρι τότε, στο Μαξίμου κρατούν την αναπνοή τους. Γιατί άλλο το χειροκρότημα στη Θεσσαλονίκη, κι άλλο το... ταμείο της κοινής γνώμης.

Κυβέρνηση - Εκκλησία: Μέλι - γάλα

Όλα… μέλι-γάλα στις σχέσεις κυβέρνησης και Εκκλησίας. Η χθεσινή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο έγινε σε θερμό κλίμα.

Οι σκιές του παρελθόντος -με πρώτη τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών- δείχνουν να έχουν παραμεριστεί. Ο πρωθυπουργός μίλησε για «σημαντικά βήματα» και «εκκρεμότητες που λύθηκαν», ενώ ο Ιερώνυμος ανταπέδωσε με ευχαριστίες «για τον χρόνο και τη χαρά των κοινών αποφάσεων».

Από εκεί και πέρα, η κουβέντα στράφηκε σε πιο «πεζά» αλλά πάντα ακανθώδη ζητήματα: περιουσιακά της Εκκλησίας που αποτελούν εκκρεμότητα δεκαετιών και η φορολογία στα έσοδα των παγκαριών.

Casus belli; Casus… καημός στην Άγκυρα

Μπορεί να μετράμε αντίστροφα (λένε) για το ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αλλά η ατμόσφαιρα μόνο... χαλαρή δεν είναι.

Ο πρωθυπουργός, από τη Θεσσαλονίκη και τη συνέντευξη-σπριντ της ΔΕΘ, παραδέχθηκε ευθέως ότι η τριετία «ήρεμων νερών» χάλασε –και μάλιστα με ελληνική υπογραφή, υποστηρίζει η Hurriyet.

Εδώ που τα λέμε, όμως, λογικό δεν είναι;

Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, θαλάσσια πάρκα, διαγωνισμοί για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης. «Αυτά μπορεί να ενόχλησαν την Τουρκία, αλλά δεν περιμένουμε την έγκρισή της», είπε ο ΚΜ, κλείνοντας το μάτι στο εσωτερικό ακροατήριο.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, επανέφερε και το casus belli στο μενού: «Αν θέλουμε σοβαρή εξομάλυνση, πρέπει να ανακληθεί». Με άλλα λόγια, πριν καν πατήσει το πόδι του στη Νέα Υόρκη, ο Μητσοτάκης φρόντισε να υπενθυμίσει στον Ερντογάν ποιο είναι το… πικρό χάπι που δεν καταπίνεται.

Η Hurriyet το πήρε προσωπικά.

«Παραδέχθηκε ότι ενόχλησε την Τουρκία» έγραψε, λες και περίμεναν να τους το κρύψει. Μάλλον δεν διάβασαν καλά τον καιρό· «ήρεμα νερά» βλέπουν μόνο στα δελτία τους.

Υδρογονάνθρακες, Κρήτη και… λίγο Λιβύη στο βάθος

Αύριο, Τετάρτη, πέφτει η αυλαία του διεθνούς διαγωνισμού για τα δύο θαλασσοτεμάχια νότια της Κρήτης -και κάπου εκεί, στο παρασκήνιο, πέφτουν και τα πρώτα στοιχήματα για το ποιος θα μπει στο παιχνίδι. Από μία έως τέσσερις εκτιμώνται οι συμμετοχές, με την Chevron να παίζει γερά στις προσδοκίες.

Γνωστό αυτό, μέχρι και τα ψάρια του Λιβυκού το ξέρουν...

Αν τελικά η προσφορά είναι μόνο μία, τότε η δουλειά θα τρέξει σφαίρα τον Οκτώβριο. Αν όμως μαζευτούν περισσότερες, η ελληνική επιτροπή θα έχει δουλειά.

Το πιο ενδιαφέρον; Από την Πέμπτη θα ξέρουμε αν η τυχερή εταιρεία κινείται και στη λιβυκή πλευρά -και κατά πόσο τα κομμάτια Ελλάδας και Λιβύης (πάντα με τη μέση γραμμή ως οδηγό) θα «αγγίζονται» στον χάρτη.

Σενάριο-όνειρο για το Μαξίμου: δύο εταιρείες, που να μπορούν να κάνουν φιλική μοιρασιά. Έτσι, μπορεί να έχουμε καλά νέα ακόμη και χωρίς επίσημη οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών με τη Λιβύη. Και κάπου εκεί, στην Άγκυρα, να γράφουν πάλι στις εφημερίδες τους ότι η Αθήνα… «τους ενοχλεί».

Κεντροδεξιά πανστρατιά;

Μπορεί δημοσίως να μιλούν όλοι για «σεβασμό» και «μοναχικότητα του πρωθυπουργικού ρόλου», αλλά στο παρασκήνιο οι μηχανές δουλεύουν στο φουλ.

Κάποιες φωνές ψιθυρίζουν ότι υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αντώνη Σαμαρά, με στόχο -αν όλα πάνε κατ’ ευχήν- να μην προχωρήσει ο πρώην πρωθυπουργός στη δημιουργία νέου κόμματος.

Ο στόχος; Στην τελική ευθεία προς τις κάλπες, που ορισμένοι λένε χαμηλόφωνα ότι μπορεί να στηθούν λίγο νωρίτερα από το προγραμματισμένο, να υπάρξει κεντροδεξιά πανστρατιά, με τη ΝΔ να ρίξει όλα της τα «όπλα» στη μάχη.

Λένε μάλιστα ότι ο τρόπος που απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ για τον κ. Σαμαρά -αναδεικνύοντας την ανθρώπινη διάσταση του οικογενειακού δράματος που περνά- συγκίνησε τον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό.

Και κάπως έτσι, τα παλιά «γκρι σύννεφα» ίσως αρχίσουν να διαλύονται…

Αλέξη, διαλέγω εσένα!

Από τον Αντώνη Σαμαρά πάμε στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει άλλωστε κάνει εδώ και καιρό την επιλογή του... αντιπάλου.

Δεν χρειάστηκε να περιμένουμε τη ΔΕΘ για να το καταλάβουμε· η ημερομηνία-σταθμός ήταν η 9η Ιουλίου 2025, όταν από το βήμα της Βουλής, στη συζήτηση για το νομοσχέδιο «Διασφάλιση της δημοσιονομικής ισορροπίας», ο πρωθυπουργός πέταξε την ατάκα-μανιφέστο: «Αλέξη, διαλέγω εσένα» — σαν άλλος εκπαιδευτής Πόκεμον.

Ακολούθησε ρητορικό σφυροκόπημα για «απεγνωσμένη προσπάθεια να ξεπλυθεί» και «γνωστά κέντρα που γίνονται πλυντήρια μιας από τις πιο μαύρες εποχές». Στην κορυφή της λίστας, φυσικά, το δημοψήφισμα του 2015 και η «ζαριά» ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που, όπως είπε, έσπρωξε τη χώρα «ένα βήμα πριν την έξοδο από την Ευρώπη», φορτώνοντας περικοπές, φόρους και διχασμό.

Αν μη τι άλλο, ο κ. Μητσοτάκης έχει αποφασίσει ποιον θέλει απέναντι στις επόμενες εκλογές. Το θέμα είναι αν εντέλει ο Αλέξης Τσίπρας θα παίξει το παιχνίδι του...

9 στα 9 ο Αλέξης

Εν τω μεταξύ, ο Αλέξης επιμένει να «χτυπά» καθημερινά τον Κυριάκο στα social media: 9 αναρτήσεις σε 9 μέρες, από 31 Αυγούστου έως 8 Σεπτεμβρίου, όλες απαντήσεις στον πρωθυπουργό.

Η τελευταία, με αιχμή τη διαφθορά και ατάκα «Δεν υπάρχει μόνο η Ελλάδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά υπάρχει και η Ελλάδα της συνεισφοράς και της αλληλεγγύης», δείχνει πως η τακτική ήρθε για να μείνει.

Όσο για την ομιλία του στον Economist την Παρασκευή;

Ήταν μάλλον ακόμη ένα προοίμιο -ή αν θέλετε, «σφήνα»- για το νέο κόμμα που ετοιμάζεται να λανσάρει...

Πηγή: skai.gr

