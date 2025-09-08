Καλοκαιρινές διακοπές τέλος. Πλέον κάθε κατεργάρης στον πάγκο του κι έτσι και το Off the record επιστρέφει δριμύτερο. Ο Διαδρομιστής συνεχίζει να κινείται μέσα στους διαδρόμους του ΣΚΑΪ, να (κρυφ)ακούει συζητήσεις και πηγαδάκια, να καταγράφει ψίθυρους, ματιές και υπονοούμενα — και να φέρνει στο φως ό,τι συνήθως μένει πίσω από τις κάμερες και τα μικρόφωνα. Από πολιτική... σκανταλιά μέχρι αθλητικό παρασκήνιο, δεν αφήνει τίποτα να περάσει απαρατήρητο.

Ποιος να ’ναι, ποιος να ’ναι…;

Ας ξεκινήσουμε με τη ΔΕΘ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη που ερωτήθηκε για το... σενάριο πρόωρης αποχώρησής του από την ηγεσία της ΝΔ και γέλασε. «Θα αστειεύεστε φαντάζομαι», απάντησε, πετώντας αμέσως το στατιστικό χαρτί: η ΝΔ, παρά τη φθορά, εξακολουθεί να προηγείται με πάνω από δέκα μονάδες.

Και μετά, έριξε το φαρμακερό: «Αφήστε αυτούς που διακινούν αυτά τα σενάρια στη μοναξιά τους και στη θλίψη που θα προκαλέσει η μη επιβεβαίωσή τους».

Όσο για το «ποιοι» τα διακινούν; Ο πρωθυπουργός δεν κατονόμασε, αλλά η γλώσσα του σώματος έλεγε… «ξέρω και ξέρετε». Συμφέροντα που θα ήθελαν να ψιθυρίσουν περί εσωτερικής αναταραχής; Πολιτικοί αντίπαλοι; Πρώην σύμμαχοι; Ή απλώς… καλοθελητές; Ένα είναι σίγουρο: ο Κυριάκος δεν δείχνει διάθεση να τους κάνει τη χάρη.

Αδέσποτη σπόντα με άρωμα… Κρήτης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε την Κυριακή στο περιθώριο της ΔΕΘ, ρωτήθηκε και για τις σχέσεις με τον Λευκό Οίκο μετά την εκλογή Τραμπ. Εκεί, ο πρωθυπουργός έκανε τη διπλωματική... προθέρμανση, μίλησε για καλές επαφές με Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικάνους, αλλά στο τέλος έριξε και την αδέσποτη: «Δεν έχω βέβαια τόσο καλή σχέση όσο ο κ. Καμμένος...».

Σπόντα αλά ΔΕΘ, με υπονοούμενο για τις περιβόητες συνομιλίες με τον φερόμενο αρχηγό της μαφίας Κρήτης. Γιατί στις συνεντεύξεις Τύπου, εκτός από πολιτική, παίζεται και μπάλα.

Λίγες λέξεις, πολλά νοήματα...

Επίσης, ο πρωθυπουργός κράτησε χαμηλούς τόνους για τον Αντώνη Σαμαρά, περιοριζόμενος σε έναν λυγμό: «Σήμερα βλέπω έναν πατέρα που έχασε το παιδί του. Αυτό σκεπάζει τα πάντα».

Αλλά οι λέξεις του κρύβουν υπονοούμενα για όσα λέγονται εκτός κάμερας. Σχετικά με τις σχέσεις του με τους πρώην πρωθυπουργούς της ΝΔ, παραδέχτηκε ότι υπήρξαν πολιτικές διαφωνίες, κυρίως σε εξωτερική πολιτική, αλλά η «μεγάλη εικόνα» παραμένει μια σταθερή παράταξη. Και όταν ρωτήθηκε αν όλα αυτά αποτελούν έμμεσο άνοιγμα προς Σαμαρά και Καραμανλή, η απάντηση ήρθε σαν σουβλιά: «Μπορείτε να το εκλάβετε όπως αντιλαμβάνεστε».

Με λίγα λόγια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν λέει όχι σε ερμηνείες για σενάρια νέου κόμματος ή διαρροές εσωκομματικών κινήσεων – αφήνει τη σκιά να μιλήσει μόνη της. Κι όποιος κατάλαβε, κατάλαβε…

Στην πρίζα το καλώδιο και στο βάθος... ΑΠΕ

Από τη ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε και πολλά ξεκάθαρα μηνύματα. Ενα από αυτά ήταν ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει με τη διασύνδεση με την Κύπρο, αλλά η Λευκωσία πρέπει να «βάλει πλάτη» και να αποδείξει ότι το θέλει πραγματικά. «Η Κύπρος θα επωφεληθεί από το καλώδιο. Για να γίνει το έργο, πρέπει και εκείνη να αποδείξει έμπρακτα ότι το θέλει», είπε ο πρωθυπουργός, χωρίς να κρύψει ότι τεχνικά ζητήματα παραμένουν, ειδικά στις ρυθμιστικές χρεώσεις.

Και ενώ η Αθήνα επενδύει δισ. ευρώ σε διασυνδέσεις με Κρήτη, Δωδεκάνησα, Βόρειο Αιγαίο και Αίγυπτο, στο παρασκήνιο οι συζητήσεις φούντωναν: η κυπριακή πλευρά φέρεται να κάνει δεύτερες σκέψεις για τη συμμετοχή της στον GSI, ενώ επιχειρηματίες ΑΠΕ, φωτοβολταϊκών και κατασκευαστικών κλάδων που μπαίνουν στην παραγωγή φυσικού αερίου βλέπουν το καλώδιο ως... «ανταγωνιστή» και φέρονται να πιέζουν για ανατροπή σχεδίων.

Όπως σχολιάζουν insiders, ο Μητσοτάκης κρατάει τον πήχη ψηλά: το έργο θα προχωρήσει, αλλά οι αποφάσεις της Λευκωσίας και οι κινήσεις των ενδιαφερόμενων θα καθορίσουν πόσο... γρήγορα. Και στο παρασκήνιο, οι πιέσεις συνεχίζονται.

Νόλε… παίρνει την Αθήνα!

Και από την πολιτική, στα αθλητικά. Μετά την ήττα του 3-0 από τον Κάρλος Αλκαράθ στο US Open, ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν πτοείται: το βλέμμα του είναι ήδη στραμμένο στο 25ο Grand Slam και στην Αθήνα. Ο Σέρβος σούπερ σταρ επιβεβαίωσε ότι θα παίξει στο τουρνουά ATP 250 στο ΟΑΚΑ από 2 έως 8 Νοεμβρίου, σε μια κίνηση που φέρνει στο προσκήνιο και την… πολιτική διάσταση της tennis life: ο Νόλε αποφάσισε να πάρει το τουρνουά από το Βελιγράδι και να το φέρει στην Ελλάδα, μετά από τις τεταμένες σχέσεις με τον πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Και για όσους ανησυχούν για την παρέα, στο ίδιο τουρνουά θα δούμε και τον Στέφανο Τσιτσιπά – δηλαδή, ελληνικό τένις στο top επίπεδο, με θέα ΟΑΚΑ και… δράμα, δράμα και πάλι δράμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.