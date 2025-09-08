Προκλητική η Hurriyet: «Ο Μητσοτάκης παραδέχθηκε ότι η Ελλάδα τάραξε τα ήρεμα νερά»

Με έναν πονηρό τρόπο, η μεγάλη τουρκική φιλοκυβερνητική εφημερίδα HURRIYET, θέλησε να δημιουργήσει εντυπώσεις, αποσπώντας μία από τις 44 απαντήσεις που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ, η οποία αφορούσε στο Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό.

Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΙ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης

Κι ενώ ο Έλληνας πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι κινήσεις που έκανε η Ελλάδα μπορεί να προκάλεσαν κάποιες αντιδράσεις στη γειτονική χώρα, με έναν ακραία προκλητικό τρόπο, η Hurriyet έγραψε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως «ενοχλήσαμε την Τουρκία» και πως με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να ταράξει τα ήρεμα νερά των τελευταίων τριών ετών.

Συγκεκριμένα το άρθρο γράφει:

«Σε εκτενή συνέντευξη που παραχώρησε χθες στον ελληνικό Τύπο, ο Έλληνας πρωθυπουργός Μητσοτάκης, αναφερόμενος και στις σχέσεις Άγκυρας-Αθήνας, παραδέχθηκε ότι τα ήρεμα νερά που επικρατούσαν μεταξύ των δύο χωρών για περίπου τρία χρόνια διαταράχθηκαν από μια σειρά κινήσεων που έκανε η χώρα του το τελευταίο διάστημα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι είναι υπέρ της συνέχισης των σχέσεων με την Τουρκία, ωστόσο παραδέχθηκε ότι η περίοδος ήρεμων νερών που διήρκεσε περίπου τρία χρόνια, διαταράχθηκε λόγω ορισμένων κινήσεων της χώρας του.

Ο Μητσοτάκης δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα έδειξε την αποφασιστικότητά της να προστατεύσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο Αιγαίο με μια σειρά από κινήσεις που έκανε το τελευταίο έτος, όπως ο χάρτης Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, η ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων και η προκήρυξη διαγωνισμού για εργασίες εξόρυξης υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης. Αυτές οι κινήσεις μπορεί να προκάλεσαν αντιδράσεις στην Τουρκία. Ο σχεδιασμός της Ελλάδας όμως δεν υπόκειται στην έγκριση της Τουρκίας».

Στην ουσία, ο αρθρογράφος της τουρκικής εφημερίδας, πήρε μία αυτονόητη τοποθέτηση του Έλληνα πρωθυπουργό και προσπάθησε να προσθέσει ίντριγκα, κι ενώ η τουρκική πλευρά έχει ήδη κατά το παρελθόν τοποθετηθεί με μία σχετικά ήρεμη ανακοίνωση του ΥΠΕΞ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η ίδια η Τουρκία έχει ανακοινώσει επίσης δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο.

Το άρθρο της Hurriyet αναφέρθηκε και στην ερώτηση που έγινε στον Έλληνα πρωθυπουργό σχετικά με τη συνάντηση που αναμένεται να πραγματοποιήσει με τον Τούρκο πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών αυτόν το μήνα:

«Ο Μητσοτάκης επανέφερε εκ νέου στην επικαιρότητα το θέμα του casus belli: Σε κάθε συνομιλία μας με τον κ. Ερτνογάν, είμαι απόλυτα ειλικρινής. Αν πραγματικά θέλουμε μια ουσιαστική εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, πρέπει να ανακληθεί το casus belli, το οποίο συνιστά μια απαράδεκτη απειλή πολέμου για τη χώρα μας», ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο συντάκτης απέδωσε την απάντηση του πρωθυπουργού, χωρίς σε αυτή την περίπτωση να σχολιάσει.

Πηγή: skai.gr

