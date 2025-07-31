Όπισθεν η οικοδομή - «Φωτιά» τα ακτοπλοϊκά 

Η οικοδομή βάζει όπισθεν

Η οικοδομή θεωρήθηκε στο παρελθόν -και όχι άδικα- ως η «ατμομηχανή» της εγχώριας οικονομίας: Τον τελευταίο χρόνο όμως όχι απλά «κόβει ταχύτητα», αλλά μοιάζει να έχει βάλει... όπισθεν: Ο αριθμός των νέων οικοδομικών αδειών συρρικνώνεται διαρκώς, όπως και ο συνολικός όγκος και η επιφάνεια των νέων κτισμάτων.

Και αυτό σε μια περίοδο που η λεγόμενη στεγαστική κρίση «φουντώνει». Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον Απρίλιο εκδόθηκαν σε όλη τη χώρα 2.303 οικοδομικές άδειες, 17,7% λιγότερες από πέρυσι τον ίδιο μήνα. Αντιστοιχούν σε επιφάνεια 416.177 m2, μειωμένη κατά 31,2% σε σχέση με τον περυσινό Απρίλιο. Και η τάση αυτή έχει παγιωθεί ολόκληρο το περασμένο 12μηνο. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Λιγότερα νέα σπίτια, με τους υποψήφιους αγοραστές να μην βρίσκουν να αγοράσουν, λιγότεροι επαγγελματικοί χώροι και γραφεία για επένδυση, λιγότερα διαθέσιμα σπίτια και γραφεία προς ενοικίαση.

Και το ερώτημα του 1 εκατ.: Τι αντίκτυπο θα έχει αυτή η κατάσταση στις τιμές των ακινήτων; Υπάρχουν εκείνοι που εκτιμούν πως όλα αυτά δείχνουν ότι η κτηματαγορά έχει «πιάσει ταβάνι», άρα θα ακολουθήσουν σταθεροποίηση και αποκλιμάκωση. Υπάρχουν όμως και οι άλλοι, που λένε το προφανές: Λιγότερα διαθέσιμα ακίνητα στην αγορά με την ζήτηση ολοένα και να διευρύνεται, δεν μπορεί να φέρει κάτι διαφορετικό από υψηλότερες τιμές. Και η Κυβέρνηση; Μάλλον σε ρόλο παρατηρητή των εξελίξεων με τα όποια μέτρα έχει λάβει για την στεγαστική κρίση να φαντάζουν αυτή τη στιγμή ασπιρίνες.

«Φωτιά» τα ακτοπλοϊκά

Θέλετε να πάτε διακοπές με την οικογένεια, το αυτοκίνητο και χωρίς να πάρετε δάνειο; Μάλλον θα έπρεπε να είχατε κλείσει από τον Μάρτιο.

Το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για άλλο ένα καλοκαίρι αποτελεί βραχνά για όσους θέλουν να ταξιδέψουν. Ειδικά αν κάποιος θέλει να πάρει μαζί του και το αυτοκίνητο, τα επίπεδα γίνονται δυσθεώρητα.

Η Ρόδος, για παράδειγμα, κοστίζει 980 ευρώ πηγαινέλα για μια τετραμελή οικογένεια με αυτοκίνητο. Και δεν μιλάμε για business class, μιλάμε για θέση καταστρώματος δίπλα στον φρέντο του διπλανού.

Η Πάρος; Λίγο χαμηλότερα. Στα 747 ευρώ πάλι για μια τετραμελή οικογένεια.

Βέβαια, υπάρχουν και οικονομικοί κοντινοί προορισμοί όπως η Αίγινα, με το κόστος για μια τετραμελή οικογένεια με αυτοκίνητο, να φτάνει τα 145 ευρώ.

Στην Αίγινα αδέρφια, στην Αίγινα....

Ακριβή μου χωριάτικη

Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια δεν είναι τα μόνα που έχουν πάρει φωτιά. Είναι γεγονός ότι οι τιμές έχουν ξεφύγει κατά γενική ομολογία κι αυτο δεν είναι κάτι νέο.

Οταν όμως αρχίζεις να μην μπορείς να πλησιάσεις τη χωριάτικη σαλάτα, αυτό το θαύμα της μεσογειακής διατροφής, λες κάπου... ώπα.

Και εντάξει, στο σπίτι μας θα την φάμε κουτσά στραβά. Έξω όμως; Σε μια ταπεινή συνοικιακή ταβέρνα αγγίζει τα 10 ευρώ. Σε κάποια νησιά, ξεπερνά μερικές φορές και τα είκοσι ευρώ.

Το αποκορύφωμα; Υπάρχουν μαγαζιά που χρεώνουν έξτρα το λάδι. Το λάδι στη χωριάτικη.

Η χωριάτικη δεν είναι απλά μια σαλάτα. Είναι το σύμβολο του ελληνικού τραπεζιού.

Θερμή παράκληση: μην μας την κόψετε κι αυτή.

Ξεχάστε τα σούπερ μάρκετ που ξέρατε

Ακρίβεια από εδώ, ακρίβεια από εκεί, τι πιο σύνηθες από μια εικόνα ενός υπαλλήλου σούπερ μάρκετ με το "πιστόλι" ανά χείρας να αλλάζει τις τιμές, αφαιρώντας και προσθέτοντας αυτοκόλλητα. Μια νορβηγική αλυσίδα σούπερ μάρκετ έχει καταργήσει τη μέθοδο του αυτοκόλλητου. Πλέον όλες οι τιμολογήσεις είναι ηλεκτρονικές. Πάνω από κάθε προϊόν υπάρχουν μικρά ηλεκτρονικά ταμπλό που αλλάζουν τις τιμές μέχρι και 100 φορές την ημέρα. Η τεχνολογία αυτή ακολουθεί τις κινήσεις του ανταγωνισμού σε πραγματικό χρόνο -και οι τιμές ανεβοκατεβαίνουν σε δευτερόλεπτα.

Το φαινόμενο εξαπλώνεται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και στην Αμερική, ενώ οι ειδικοί του κλάδου εκτιμούν ότι αυτό είναι το μέλλον των σούπερ μάρκετ.

Θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να το δούμε και στην Ελλάδα. Φανταστείτε τη γιαγιά μπροστά στο ράφι, να κοιτά το ταμπλό που άλλαξε τιμή τρεις φορές μέσα στο λεπτό και να λέει: "Κάτσε να σταθεροποιηθεί λίγο, παιδάκι μου, να ξέρω τι να πάρω."

«Ψαλίδι» στη Nasa

Ποιος Άρης, ποια Σελήνη; Ο Πρόεδρος Τραμπ πήρε το... ψαλίδι και έκοψε κατά 25% τον προϋπολογισμό της NASA.

Ετσι, με περίπου 4.000 απολύσεις και με διάφορες διαστημικές αποστολές να ματαιώνονται, οι περικοπές ξεπερνούν τα 5 δισ. δολ. και η NASA βρίσκεται με τον μικρότερο προϋπολογισμό από το 1959.

Μάλλον το μήνυμα Τραμπ είναι σαφές: δεν χρειάζεται να κατακτήσουμε άλλους πλανήτες.

Και ίσως και να σκέφτεται: “Είμαι ήδη πλανητάρχης, γιατί να γίνω και αστροναύτης;”

(Δεν είναι πλεονέκτης ο άνθρωπος...)

Λιγότερα χρόνια, περισσότερες ώρες

Από τις διαστημικές αποστολές που "κόβει" ο Αμερικανός πρόεδρος, ας προσγειωθούμε στη Γη και ας επιστρέψουμε στην Ελλάδα.

Με μέσο όρο τα 37,2 χρόνια, η Ελλάδα κατατάσσεται στις χώρες της ΕΕ με τα λιγότερα χρόνια εργασίας (για να βγει ο εργαζόμενος στη σύνταξη): συγκεκριμένα, 34,8 χρόνια. Μόνο στη Ρουμανία και την Ιταλία εργάζονται λιγότερα χρόνια.

Περισσότερα χρόνια δουλεύουν οι Ολλανδοί, οι Σουηδοί, οι Εσθονοί, οι Δανοί, οι Ιρλανδοί και οι Γερμανοί.

Αυτό βέβαια έχει και μια λογική εξήγηση. Αν δούμε το πόσες ώρες εβδομαδιαίως εργάζονται οι Ευρωπαίοι, θα βρούμε τις χώρες με τα λιγότερα χρόνια να εργάζονται περισσότερο. Ειδικά η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης με 39,8 ώρες την εβδομάδα.

Αν ανέβουν κι άλλο τα όρια συνταξιοδότησης, θα τους φτάσουμε και στα χρόνια...

Επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης

Ζούμε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης με τα καλά και τα άσχημα της. Από τη μία είναι χρήσιμη για την ανάπτυξη θεραπειών ή φαρμάκων. Υπάρχει, όμως και το αλλά. Θέτει σε κίνδυνο πολλές θέσεις εργασίας.

Επαγγέλματα που έχουν σχέση με την τεχνολογία, κινδυνεύουν περισσότερο, λένε οι μελέτες. Υπάρχουν, όμως, και άλλες θέσεις εργασίας που μάλλον κινδυνεύουν.

Τρανό παράδειγμα δύο περιπτώσεις σε Κίνα και Βρετανία. Στη μεν Κίνα, υπάλληλοι εργοταξίου χειρίζονται εκσκαφικά μηχανήματα μέσα από ένα γραφείο, στη δε Βρετανία ένα ρομπότ κάνει ντελίβερι. Ναι, ναι ντελίβερι.

Ένας σκύλος ρομπότ πηγαίνει πίτσες στους λουόμενους, αντικαθιστώντας έναν εργαζόμενο. Ούτε φιλοδώρημα, ούτε καθυστερήσεις. Μόνο αθόρυβη παράδοση και ψηφιακό χαμόγελο.

Λέτε να δούμε και ρομπότ να μας πληρώνει τους λογαριασμούς

Πηγή: skai.gr

