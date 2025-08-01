Εξοικονομώ - Ανακαινίζω α λα Δένδιας

Οι εργασίες ανάπλασης του υπουργείου Άμυνας στη Μεσογείων που είχαν ανακοινωθεί προ μηνός από τον ίδιο τον Νίκο Δένδια έχουν ξεκινήσει, με έναν γερανό και τις επιβλητικές σκαλωσιές να έχουν πάρει τη θέση τους, και βέβαια δεν πέρασαν απαρατήρητες από τους δημότες Παπάγου Χολαργού (και όχι μόνο).

Θα δημιουργηθούν κτίριο Ηλεκτρονικού Πολέμου, υπόγειο πάρκινγκ, δύο πάρκα στον προαύλιο χώρο, ενώ η βιοκλιματική όψη από αλουμίνιο θα δώσει «χαρακτήρα» στο γηρασμένο κτιριακό συγκρότημα. Σχεδιαστής του έργου ο καθηγητής του ΑΠΘ Κώστας Βαρώτσος.

Το λεγόμενο (αδόκιμα) «Πεντάγωνο» λίγο έχει αλλάξει από την εποχή κατασκευής του, με εξαίρεση αισθητικές εργασίες στην περίφραξη και τις πύλες, και βέβαια πρόσφατα την κατασκευή του μνημείου κιβωτού εθνικής μνήμης επίσης σε σχέδια του κ. Βαρώτσου. Το μεγαλύτερο κόστος της ανάπλασης θα καλυφθεί με ιδιωτικές δωρεές.

Το... Εξοικονομώ - Ανακαινίζω α λα Δένδιας, μέρος του ευρύτερου προγράμματός του, αναμφίβολα καθρεφτίζει το στίγμα του φιλόδοξου υπουργού για το μέλλον των Ενόπλων Δυνάμεων.

Παραλίες με... face control όπως στα club

Στην Ελλάδα του ήλιου και της θάλασσας, το μπάνιο εξελίσσεται σε πολυτελή έξοδο. Θέλεις να πας για μια βουτιά και ξαφνικά νιώθεις ότι μπήκες σε club με face control. Εκτός αν οπλιστείς με υπομονή, ομπρέλα, καρέκλες και τα συναφή και καταφέρεις να βρεις δύο τετραγωνικά να στήσεις την πραμάτεια σου.

Σε διαφορετική περίπτωση και στον βωμό της... πολυτέλειας η είσοδος σε ιδιωτικές πλαζ, μαζί με τις ξαπλώστρες κυμαίνεται από 20 έως και 200 ευρώ (έχουμε ακούσει και για περιπτώσεις με πολλά περισσότερα). Και αν είσαι και τολμηρός και θες "πρώτο κύμα", προετοιμάσου: τιμές πρώτου τραπεζιού πίστα. Πολλά μπιτσόμπαρα μάλιστα επιβάλλουν επιπλέον ελάχιστη κατανάλωση. Με την ίδια λογική, το επόμενο βήμα είναι το «νταμπλ ντοτ» -φιάλη σαμπάνιας για την καλή ξαπλώστρα και λουλούδια στον λουόμενο.

Οι παραλίες έγιναν μπουζούκια. Με κράτηση, χρέωση και το σχετικό βλέμμα του πορτιέρη αν πας χωρίς κράτηση.

Δουλεύουμε για το νοίκι

Τυχεροί έχουν φτάσει να θεωρούνται όσοι έχουν ένα σπιτάκι. Μπορεί μεν να πληρώνουν ΕΝΦΙΑ και να έχουν και τα έξοδα συντήρησης, αλλά τουλάχιστον δεν πληρώνουν νοίκι.

Αυτό δείχνει πρόσφατη έρευνα, που συγκρίνει τα ενοίκια στην Αθήνα σε σχέση με τον μέσο μισθό. Για ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου, το μέσο ενοίκιο στην Αθήνα είναι στα 595 ευρώ, με τον μέσο μισθό να ανέρχεται στα 1.044.

Για να το κάνουμε πιο λιανά, ένας εργαζόμενος πρέπει να ξοδεύει μόνο για τη στέγασή του, το 57% του μισθού του.

Τώρα τι μπορεί να κάνει με τα υπόλοιπα 449 ευρώ ας μην το συζητήσουμε καλύτερα..

Eίμαστε μια ωραία αεροπειρατεία

Αεροπειρατεία. Όχι σε αεροπλάνο. Σε Facebook προφίλ.

Μάλιστα. Κι αν σας φαίνεται λίγο υπερβολικό, ρωτήστε τη Νέα Αριστερά. Ή, για την ακρίβεια, τη νεολαία της, η οποία καταγγέλλει ότι μέλη της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ -της παλιάς οικογένειας δηλαδή- προσπάθησαν να «μπουν» σε λογαριασμό μέλους της, με στόχο να ελέγξουν τις σελίδες της φοιτητικής παράταξης της Νέας Αριστεράς που διαχειρίζεται το συγκεκριμένο μέλος.

Κοινώς, να τον κατεβάσουν από admin και να σηκώσουν… σημαία.

Όταν μια νεολαία ξεκινά την ανακοίνωσή της με "ρουφιανά και ρουφιάνο", όπως στην περίπτωση της Νεολαίας της Νέας Αριστεράς, κάτι μας λέει ότι το κόκκινο έχει δώσει τη θέση του στο... μπορντό

Η Νεολαία της Νέας Αριστεράς αποφάσισε να κάνει κομμάτια τη Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, βαφτίζοντάς την "περιθωριακή οργάνωση", ενώ ξεκινάει την καταγγελτική της ανακοίνωση με λέξεις όπως "ρουφιανά και ρουφιάνος".

Συντροφικά μαχαιρώματα....

Κάποτε οι παρατάξεις μάλωναν για τις αφίσες. Τώρα; Κατά πώς φαίνεται μαλώνουν για τους αλγόριθμους.

Το παγωτό... πήγε Γερμανία

Η Γερμανία είναι γνωστή για πολλά πράγματα, μεταξύ των οποίων τα αυτοκίνητα, η μπύρα και τα λουκάνικα. Αν μιλούσαμε για την Ιταλία, στο μυαλό μας έρχεται η πίτσα, τα ζυμαρικά και το gelato.

Kαι όμως, η μεγαλύτερη παραγωγός παγωτού στην ΕΕ δεν είναι η Ιταλία, αλλά η Γερμανία.

Το 2024, ήταν η κορυφαία παραγωγός στην ΕΕ με 607 εκατομμύρια λίτρα. Ακολούθησε η Γαλλία, ενώ τρίτη και "καταιδρωμένη" έρχεται η Ιταλία.

Τις μεγαλύτερες αυξήσεις ωστόσο, τις είδαν το Βέλγιο και η Πολωνία, ενώ στις εξαγωγές την πρωτιά κατέχουν οι Γάλλοι.

Λεφτά υπάρχουν

Louis Vuitton και Hermès στην Ελλάδα μετράνε... εκατομμύρια.

Περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ τζίρο το 2023, με άνοδο πάνω από 20%.

Η πολυτέλεια, φαίνεται, δεν μπαίνει σε ύφεση. Μπαίνει σε σακούλα, συνοδεία personal shopper. Κι αν κάποιοι ακόμα ψάχνουν προσφορές στα apps, άλλοι ψωνίζουν χωρίς να κοιτούν τιμή -γιατί απλώς δεν χρειάζεται.

Άνεργοι με πτυχίο

Με μέσο όρο ανεργίας στην ΕΕ στο 5,9% για το 2024, η Ελλάδα, αν και έχει καταγράψει σημαντική μείωση, βρισκόταν στο 10%.

Τι γίνεται όμως αν εστιάσουμε αποκλειστικά στους πτυχιούχους άνεργους;

Ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 3,2%. Η Ελλάδα καταγράφει και εδώ τα υψηλότερα ποσοστά με 7,3%, ακολουθούμενη την Ισπανία (6,9%), τη Σερβία (6,5%) και τη Γαλλία (5%).

Όχι και τα καλύτερα νέα.

Μήπως τελικά εξακολουθεί να ισχύει το ρητό "μάθε τέχνη κι άστηνα κι αν πεινάσεις πιάστηνα";

