Ήρεμα νερά στο Αιγαίο, σκληρά παζάρια στη Νέα Υόρκη και πικρός καφές 

Ήρεμα νερά στο Αιγαίο, σκληρά παζάρια στη Νέα Υόρκη

Στις 21:00 ώρα Ελλάδας, στο «Σπίτι της Τουρκίας» στη Νέα Υόρκη, θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι Μητσοτάκης και Ερντογάν. Η ατζέντα βαριά: Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειος, περιφερειακά. Η σύνθεση γνωστή: 1+2, δηλαδή δύο ηγέτες, δύο ΥΠΕΞ (Γεραπετρίτης και Φιντάν), δύο σύμβουλοι.

Το παρασκήνιο όμως είναι αλλού: η Αθήνα μπαίνει με ψυχραιμία, ποντάροντας στις συμμαχίες της με ΗΠΑ, Γαλλία, Ισραήλ, Αίγυπτο και κυρίως σε κάτι πιο... τεχνικό: το SAFE, το νέο ευρωπαϊκό ταμείο για την κοινή αμυντική πολιτική. Εκεί η συμμετοχή της Τουρκίας περνά μόνο με ομοφωνία. Και η Ελλάδα έβαλε όρο: άρση του casus belli. Όπως λένε στην ελληνική διπλωματία, «αν το πάρουν πίσω, θα είναι αποτέλεσμα δικού μας παζαριού».

Η Τουρκία παίζει το χαρτί των «ήρεμων νερών» – χαμηλοί τόνοι, εικόνα λογικής χώρας. Όμως, όπως το περιγράφουν, είναι προσχηματικό. Στόχος παραμένει ο αναθεωρητισμός, απλώς τυλιγμένος σε «καλή θέληση».

Και γιατί εξακολουθεί να μετράει στην Ευρώπη η Άγκυρα; Τέσσερα χαρτιά: αμυντική βιομηχανία, εξαγωγές οπλικών συστημάτων, δίκτυο πωλήσεων μέχρι την Αφρική, και ανοιχτή γραμμή με τη Βρετανία – με τους Eurofighter να μπαίνουν στο τραπέζι.

Πικρός καφές

Η λατρεία των Ελλήνων για τον καφέ είναι αδιαμφισβήτητη. Όπως αδιαμφισβήτητη είναι και η άνοδος των τιμών.

Οι διεθνείς τιμές πλησιάζουν σε υψηλό 50 ετών με τους δασμούς Τραμπ να αποτελούν τον κυριότερο παράγοντα.

Στην Ελλάδα, μόνο το τελευταίο έτος οι τιμές αυξήθηκαν 18,5%. Και το χειρότερο είναι ότι οι προβλέψεις δεν μιλούν για... φρέντο, αλλά για… καυτό εσπρέσο.

Για αυτό λοιπόν χαμομηλάκι. Κάνει καλό και στα νεύρα αλλά και στην τσέπη...

Καμπανάκι από Στουρνάρα

Το τι θα γινόταν σε περίπτωση που ξαφνικά μια ημέρα αυξάνονταν οι μισθοί κατά 30% εξήγησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

Θα χρεοκοπούσε η χώρα, είπε ο κεντρικός τραπεζίτης.

Δεν υπάρχει λεφτόδεντρο, τόνισε ο κ. Στουρνάρας για να προσθέσει ότι οι αυξήσεις πρέπει να συνάδουν και με αύξηση της παραγωγικότητας.

Λύση στα σκαριά για το κυκλοφοριακό χάος

Το πρόβλημα με το κυκλοφοριακό χάος στον κόμβο της Μεταμόρφωσης είναι τεράστιο. Για αυτό και ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, ζήτησε από την παραχωρησιουχο της Αττικής Οδού, να τρέξει παρεμβάσεις.

Συγκεκριμένα, θα δημιουργηθούν δύο έξοδοι σε απόσταση 150 μέτρων από την Εθνική Οδό για να μην συναντιούνται τα οχήματα που έρχονται από Ελευσίνα και Μαρκόπουλο, με αποτέλεσμα να δημιουργείται κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Το έργο αναμένεται να παραδοθεί εντός του 2026, ενώ όπως σημείωσε ο υπουργός, οι οδηγοί δεν θα επιβαρυνθούν με αυξήσεις στα διόδια.

Παράταση για τα καταπατημένα

Ένα χρόνο παράταση πήραν οι αιτήσεις για την εξαγορά των καταπατημένων του Δημοσίου, και όπως τόνισε το υπουργείο Οικονομικών μην ελπίζετε σε νέα παράταση.

Πάντως, παρά τους ευνοϊκούς όρους η διαδικασία μέχρι στιγμής δεν έχει μεγάλη ανταπόκριση.

Ο αριθμός των αιτήσεων είναι σχετικά μικρός (γύρω στις 5.000) και φτάνει σχεδόν το 6% του συνόλου των καταπατημένων.

