Ένας «Μίτος» για την ΕΕ και η κάλπη που δεν στήθηκε

Ένας «Μίτος» για την ΕΕ

Στο άτυπο Ecofin της Κοπεγχάγης, η Δανή Υπουργός Οικονομίας Στέφανι Λόζε έθεσε ψηλά στην ατζέντα της προεδρίας της το ζήτημα του «κρυφού κόστους» της ευρωπαϊκής πολύπλοκης νομοθεσίας, παρουσιάζοντας μάλιστα μελέτη που υπολογίζει το ετήσιο βάρος συμμόρφωσης σε πάνω από 124 δισ. ευρώ. Σε αυτή τη συζήτηση, ο Κυριάκος Πιερρακάκης βρήκε την ευκαιρία να παρουσιάσει στους Ευρωπαίους ομολόγους του την πλατφόρμα «Μίτος», η οποία τέθηκε σε λειτουργία επί των ημερών του στο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στην οποία καταχωρίζονται όλες οι αλληλεπιδράσεις του πολίτη με το κράτος, τα επιμέρους βήματα, το κόστος και ο χρόνος υλοποίησής τους.

Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ πρότεινε τη δημιουργία αντίστοιχου ευρωπαϊκού μηχανισμού, συνδεδεμένου με τα γενικά λογιστήρια όλων των κρατών-μελών, ώστε να φαίνεται καθαρά το δημοσιονομικό βάρος των κανονισμών.

Όπως σχολίαζαν ευρωπαϊκοί κύκλοι, η παρέμβαση του Πιερρακάκη «έδεσε» με την ατζέντα της δανέζικης προεδρίας, που έχει κάνει σημαία της την απλούστευση και τον τακτικό έλεγχο του κόστους των νέων κανονισμών.

Από το Επιμελητήριο στον πολιτικό στίβο

Το πήρε απόφαση ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες κατεβαίνει στον πολιτικό στίβο. Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, έως σήμερα αν μη τι άλλο, έχει υπάρξει ιδιαίτερα δραστήριος κι έχει αποδείξει πως έχει το θάρρος της γνώμης του. Τοποθετείται δημόσια και όταν η μπάλα «καίει» και έχει «βγει μπροστά» για να υπερασπιστεί τις θέσεις των επαγγελματιών όταν οι συνθήκες το απαιτούν, κάτι που εξηγεί και το γεγονός ότι έχει καταστεί σχεδόν… ισόβιος στην θέση του προέδρου του Επιμελητηρίου.

Η στήριξη χιλιάδων επαγγελματιών, διαμορφώνει ένα πλαίσιο, το οποίο ως φαίνεται ωθεί τον κ. Χατζηθεοδοσίου στο να πάρει οριστικά τις αποφάσεις του και να κάνει το επόμενο (πολιτικό) βήμα.

Ένα βήμα που -σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες- τον οδηγεί προς την Περιφέρεια Αττικής: Θα ηγείται μάλιστα ενός νέου σχήματος, που θα είναι υπερκομματικό… Ανακοινώσεις προσεχώς…

Η κάλπη που δεν στήθηκε και η γραβάτα με την κουκουβάγια

Με το καλημέρα, η συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ πήρε... φωτιά την Παρασκευή.

Ο Γιώργος Βλάχος επέμενε να στηθεί κάλπη για την εκλογή του Μάξιμου Χαρακόπουλου στη θέση του γραμματέα, προκαλώντας την οργισμένη απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη: «Εκτός αν θέλετε να κατεβείτε και εσείς υποψήφιος».

Τελικά, η διαδικασία ολοκληρώθηκε δια εγέρσεως, με τον Βλάχο να αποχωρεί.

Το παρασκήνιο ωστόσο λέει πολλά: ο Χαρακόπουλος είναι «καραμανλικός», με άριστες σχέσεις και με τον Αντώνη Σαμαρά, και θεωρείται πρόσωπο κοινής αποδοχής. Συνομήλικος με τον πρωθυπουργό (αμφότεροι γεννημένοι το ’68), μπήκαν μαζί στη Βουλή το 2004.

Ο Βλάχος, από την άλλη, επέμεινε στην κάλπη γιατί —όπως λένε από την Πειραιώς— ήλπιζε ότι ένα λευκό θα χαλούσε την εικόνα καθολικής αποδοχής και θα έστηνε αφήγημα εσωκομματικού ζητήματος. Δεν του βγήκε. Όπως τιτίβιζε δηκτικά βουλευτής της ΝΔ: «Αν είναι η εσωκομματική αντιπολίτευση να εκδηλώνεται ζητώντας κάλπη σε διαδικασία με έναν υποψήφιο, ε τι αντιπολίτευση είναι αυτή;»

Να σημειωθεί πως η υποψηφιότητα Χαρακόπουλου ήταν πρόταση του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος μόλις ανήμερα της γιορτής του είχε δεχθεί βουλευτές που του μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια γι’ αυτήν. Και την επομένη, ο ίδιος ο Χαρακόπουλος πέρασε από το γραφείο του προέδρου της Βουλής για ευχές, κρατώντας και δώρο μια γραβάτα με κουκουβάγια — το πουλί της σοφίας.

Κίνδυνος για ανατιμήσεις στη φέτα

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων έχει χτυπήσει για τα καλά τη χώρα μας. Αρκετά μέτρα εφαρμόζονται ήδη για να περιοριστεί σε πρώτη φάση η ασθένεια και στη συνέχεια να εξαλειφθεί.

Αλλά η ζημιά έχει γίνει.

Πάνω από 300.000 ζώα έχουν θανατωθεί με τον αριθμό να αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω.

Ζημιωμένοι εκτός από τους κτηνοτρόφους αναμένεται να βγουν και οι καταναλωτές. Το ενδεχόμενο να αυξηθούν οι τιμές στη φέτα είναι ορατό.

Και μην ξεχνάμε ότι ενώ η προσφορά θα μειωθεί, η ζήτηση για φέτα είναι υψηλή.

Εάν οι τιμές γίνουν απλησίαστες, οι καταναλωτές εκ των πραγμάτων θα στραφούν ακόμα περισσότερο στο λευκό τυρί.

Εκτός όμως από τη φέτα, ελλοχεύει κίνδυνος και για τις τιμές των αμνοεριφίων.

Και μπορεί το Πάσχα να αργεί ακόμα, αλλά ποιος μπορεί να μας εγγυηθεί ότι φέτος δεν θα την βγάλουμε με κοτόπουλο στο φούρνο με πατάτες;

Παραλιακή – Νομισματοκοπείο: Το tour των αλκοτέστ

Παρασκευή βράδυ, έξοδος για ποτό. Μόνο που –όπως αρμόζει σε υπεύθυνο οδηγό– ποτό δεν ήπια. Και καλά έκανα. Γιατί σε λιγότερο από μισή ώρα πέτυχα… διπλό «μπλόκο» αλκοτέστ.

Πρώτα στην παραλιακή, έξω από γνωστό κέντρο στον Άλιμο. Μπλε φώτα, περιπολικά, σήματα με φακό. Μετά, λίγο πιο πάνω, στο Νομισματοκοπείο, στην Αγία Παρασκευή. Δεύτερο αλκοτέστ, λες και οι τροχονόμοι είχαν συντονιστεί.

Το μήνυμα είναι σαφές: η Τροχαία έχει βγει παγανιά. Και όσοι συνηθίζουν να πίνουν και να οδηγούν, ας το ξανασκεφτούν. Γιατί το «φύσα» της Παρασκευής δεν είναι μόνο στο ποτήρι, αλλά και στο σωληνάκι.

Ξεκλειδώνοντας την επιδότηση ενοικίου

Λίγες ημέρες έμειναν για τους ενοικιαστές ώστε να ξεκλειδώσουν την επιδότηση ενοικίου. H καταληκτική ημερομηνία είναι η 30η Σεπτεμβρίου. Η επιδότηση φτάνει μέχρι τα 800 ευρώ με προσαυξήσεις για κάθε προστατευόμενο μέλος και φοιτητές. Το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι να υποβάλλουν τροποποιητική φορολογική δήλωση συμπληρώνοντας τον κωδικό 081.

Σημειώνεται ότι όσοι το έχουν κάνει ήδη, δεν χρειάζεται να επαναλάβουν τη διαδικασία.

Τα ποσά αναμένεται να καταβληθούν μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.