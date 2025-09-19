Από το Δημόσιο με αγάπη… με ένα click για την τσέπη σου

Μιας και έχει το know-how ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκος Πιερρακάκης, είπε να εισηγηθεί στον Πρωθυπουργό τη δημιουργία ακόμη μιας ακόμη ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας, ανάμεσα στις τόσες που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια και που είναι αλήθεια έχουν διευκολύνει την καθημερινότητά μας και κυρίως τις συναλλαγές μας με το Δημόσιο.

Μόνον, που εάν αληθεύουν αυτά που λένε άνθρωποι κοντά στην Κυβέρνηση —λέμε αν— η συγκεκριμένη πρόταση φαντάζει λίγο... τραβηγμένη. Και αυτό γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ η φιλοσοφία της νέας —προτεινόμενης, σύμφωνα με τις φήμες, από τον Κ. Πιερρακάκη— πλατφόρμας είναι να δίνει τη δυνατότητα στον κάθε πολίτη να μαθαίνει πόσους φόρους... γλιτώνει από τη νέα χρονιά με τα μέτρα που εξήγγειλε από τη ΔΕΘ ο Κ. Μητσοτάκης.

Με άλλα λόγια να μαθαίνουμε με ένα κλικ το... πόσο ευεργετικές είναι για την τσέπη μας οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στην φορολογία. Δηλαδή τι; Να ξέρουμε τι κερδίζουμε για να μην μας... γελάσουν οι λογιστές; Επειδή μια τέτοια πλατφόρμα φανταζόμαστε θα στηθεί με κρατικό χρήμα και για να μην δείχνει και τόσο «Γιάννης κερνάει... Γιάννης πίνει», μήπως θα ήταν πιο χρήσιμο να στηθεί μια πλατφόρμα που θα ενημερώνει μισθωτούς και συνταξιούχους πόσα θα κερδίσουν στο χέρι από τις μειωμένες παρακρατήσεις από τον Γενάρη; Όχι τίποτε άλλο, για να μην μας... γελάσουν οι εργοδότες μας. Λέμε αν... Αν αληθεύει αυτή η πρόταση. Και αν υπάρχει τέτοια «πρεμούρα» για να στηθεί μία ακόμη ψηφιακή πλατφόρμα.

Μυοκτονία, πυροσβεστήρες και πεντoχίλιαρα: Το νέο «πακέτο» των Airbnb

Από την 1η Οκτωβρίου αλλάζουν οι κανόνες για τα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης και η ΑΑΔΕ έχει ήδη ξεκινήσει να στέλνει ενημερωτικά email στους ιδιοκτήτες.

Το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: ασφάλιση αστικής ευθύνης, ανιχνευτές καπνού, πυροσβεστήρες, δήλωση ηλεκτρολόγου και μυοκτονία. Ναι, καλά διάβασες, και μυοκτονία… για να είμαστε σίγουροι ότι ούτε οι κατσαρίδες ούτε τα ποντίκια θα διαταράξουν την ηρεμία των επισκεπτών.

Α, παραλίγο να ξεχάσω. Το νέο πλαίσιο προβλέπει και φαρμακείο με είδη πρώτων βοηθειών, καθώς και οδηγό με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης.

Και επειδή η συμμόρφωση δεν είναι για… χάζι, η ΑΑΔΕ και το Υπουργείο Τουρισμού θα κάνουν επιτόπιους ελέγχους. Και όπως... προειδοποιούν θα ενημερώνουν για τον έλεγχο δέκα ημέρες πριν. Οι ελεγκτές μπορεί να έρθουν και σε μεικτά συνεργεία, ΑΑΔΕ και Υπουργείο Τουρισμού — για να μην μείνει καμία αμφιβολία ότι δεν πρόκειται για… τυπικό check. Με λίγα λόγια, η επιτόπια επίσκεψη είναι το νέο… «welcome home» από το κράτος.

Και βέβαια, επειδή όλα αυτά τα πιστοποιητικά και οι επιτόπιοι έλεγχοι δεν γίνονται από μόνα τους, υπάρχει ένα ενδεχόμενο κάποια «έξοδα» για ηλεκτρολόγους, πυροσβεστήρες ή μυοκτονίες να... παράγουν και λίγα μαύρα ευρώ εδώ κι εκεί.

Και για όσους δεν τηρούν το αυστηρό πλαίσιο; Ο πέλεκυς πέφτει βαρύς: πέντε χιλιάδες ευρώ πρόστιμο, που σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται και μετά… τετραπλασιάζεται. Με λίγα λόγια, η παραβίαση δεν είναι πλέον απλώς παράλειψη, είναι... επένδυση με ρίσκο.

H σκυτάλη στη Moody's

Μετά την αξιολόγηση του αξιόχρεου της ελληνικής οικονομίας από την DBRS στις αρχές Σεπτεμβρίου, σήμερα σειρά παίρνει η Moody’s.

Ο επενδυτικός οίκος έδωσε την επενδυτική βαθμίδα στην Ελλάδα τον Μάρτιο, σημειώνοντας ότι οι προοπτικές για την ελληνική οικονομία είναι σταθερές. Δεδομένου ότι πρόκειται για τον πιο αυστηρό από τους μεγάλους οίκους, οι πιθανότητες για νέα αναβάθμιση είναι… ελάχιστες.

Το πιο σημαντικό, λένε, δεν είναι αν θα ανέβει λίγο η βαθμίδα, αλλά οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή, η ουσία βρίσκεται στην εικόνα που οι αγορές βλέπουν για το μέλλον – όχι στα μικρο-ψηφία των αξιολογήσεων. Κοινώς, μπορούμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας… προς το παρόν.

Σε κάθε περίπτωση η διατήρηση των σταθερών προοπτικών μέσα σε ένα κλίμα διεθνούς αβεβαιότητας θα είναι ένα θετικό νέο.

Μεζέδες και ελληνοτουρκικά στου Ρέντη

Και κλείνουμε, με μια «γαλάζια» μάζωξη, σε χαλαρή διάθεση αλλά με σοβαρή ατζέντα. Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, λίγο πριν τη συνεδρίαση της ΚΟ (είναι για σήμερα), μάζεψε καμιά τριανταριά βουλευτές της ΝΔ από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων – μαζί και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο.

Το ραντεβού; Σε γνωστό στέκι στη Λαχαναγορά του Ρέντη. Το μενού; Ριζότο, λουκανικοπιτάκια και άλλοι μεζέδες. Η συζήτηση όμως μόνο… μεζεδάκι δεν ήταν.

Επί τάπητος τέθηκαν όλα: ελληνοτουρκικά, το καλώδιο με την Κύπρο, η ΑΟΖ, το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ακόμα και η υπόθεση της Μονής Σινά. Κράτησε 3 ώρες η κουβέντα και, όπως μου μετέφεραν, το κλίμα ήταν ζεστό.

Η σημασία; Η μάζωξη αυτή ήρθε κόντρα στις φήμες για «παγωμένες» σχέσεις του ΥΠΕΞ με βουλευτές. Και χθες το βράδυ, στη Λαχαναγορά, οι αποστάσεις… μάλλον μίκρυναν.

