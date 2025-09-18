Ασκήσεις στο Αιγαίο, ψίθυροι στο παρασκήνιο

Ολοκληρώθηκε χθες η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ και, βγαίνοντας από το Μέγαρο Μαξίμου, ο Νίκος Δένδιας έσπευσε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους: «Το Πίρι Ρέις δεν απασχόλησε το ΚΥΣΕΑ. Δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε γιατί». Έτσι, με μισό χαμόγελο, έκλεισε το θέμα για το τουρκικό ερευνητικό.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας παρουσίαζε τη νέα φρεγάτα Bellhara «Θεμιστοκλής». Όχι απλώς 4η, αλλά, όπως είπε, «Στάνταρντ 2++». Με «+10 αυξημένες δυνατότητες», όπως τόνισε με έμφαση, λες και μιλούσε για καινούργιο software update.

Εμπειροι γνώστες διεθνών θεμάτων πάντως ψιθύριζαν πως η διακλαδική άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων που έγινε χθες σε όλο το Αιγαίο ήταν ίσως… πιο σοβαρή απ’ όσο παρουσιάστηκε. «Τέτοια άσκηση είχε να γίνει από το 2015 και η απόφαση πάρθηκε εντελώς αιφνίδια» έλεγαν. Αλλες πηγές πάντως έλεγαν πως η άσκηση ήταν προγραμματισμένη και δεν έκρυβε κάποια έκπληξη.

Και κάπως έτσι, ενώ το «Πίρι Ρέις» βγήκε από το κάδρο, το Αιγαίο γέμισε φρεγάτες, μαχητικά και σενάρια που δεν λέγονται μπροστά στις κάμερες.

Το μήνυμα Μητσοτάκη για τώρα και για... μετά

«Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός και όχι οι παράγοντες» διαμήνυσε ο πρωθυπουργός — και δεν το είπε μόνο για τώρα, αλλά και για... μετά.

Με τη φράση «ο λαός ψηφίζει όχι μόνο κόμμα, ψηφίζει και πρωθυπουργό», ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντά στα σενάρια που τον θέλουν αποδυναμωμένο εσωκομματικά και σε μια Κοινοβουλευτική Ομάδα έτοιμη για ανταρσία και αλλαγή ηγεσίας.

Και κοιτώντας προς τις επόμενες εκλογές, στέλνει το μήνυμα: όποιος τερματίσει πρώτος, θα είναι αυτός που οι πολίτες βλέπουν για πρωθυπουργό.

Με άλλα λόγια, αν δεν βγει αυτοδύναμη κυβέρνηση, μην κουράζεστε με σενάρια «πρωθυπουργού κοινής αποδοχής». Δεν θα σας περάσει.

Στα «ατίθασα» παιδιά αλλάζαμε σχολείο…

Θέμα χρόνου είναι η οριστική διαγραφή του Νίκου Βρεττού από τη ΝΙΚΗ, καθώς η τυπική συνεδρίαση της επιτροπής δεοντολογίας του κόμματος θα επικυρώσει μια ήδη ειλημμένη απόφαση. Η υπερψήφιση του γαλάζιου προέδρου της εξεταστικής χωρίς την ευλογία του Δημήτρη Νατσιού, αποτέλεσε το κερασάκι στην τούρτα που μαθηματικά οδηγεί σε οριστικό διαζύγιο, σε μια σχέση που «έμπαζε» από καιρό.

Παρά πάντως τη συρρίκνωση της ΝΙΚΗΣ, σε δημοσκοπικό και κοινοβουλευτικό επίπεδο (θα έχει πλέον 8 βουλευτές), ο πρόεδρος δεν χάνει το χιούμορ του. «Τον αλλάζουμε σχολείο! Όταν είχαμε κάποιο ατίθασο παιδί έτσι κάναμε στο σχολείο», σχολίασε δηκτικά για το μέλλον του Νίκου Βρεττού στο κόμμα, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων στους διαδρόμους της Βουλής.

Ψηφιακός χρυσός

Για ψηφιακό ευρώ έχουμε ακούσει. Για ψηφιακό χρυσό όχι. Εως τώρα.

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού έρχεται να φέρει μια νέα επανάσταση. Πρότεινε τη δημιουργία ψηφιακών τίτλων που θα αντιπροσωπεύουν ένα κλάσμα φυσικών ράβδων χρυσού που είναι φυλαγμένες στο Λονδίνο.

Σημειώνεται ότι η αγορά χρυσού του Λονδίνου έχει αξία 930 δισ. δολάρια, ενώ στόχος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού είναι η ιδέα αυτή να εφαρμοστεί σύντομα και σε άλλες αγορές.

Ηλεκτρονική τιμολόγηση μεταξύ επιχειρήσεων

Σε ένα ακόμη βήμα για την ψηφιοποίηση της οικονομίας προχωρά η κυβέρνηση. Από τον Φλεβάρη του 2026 καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική τιμολόγηση μεταξύ επιχειρήσεων.

Βασικός στόχος του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ είναι η μείωση των απωλειών στον ΦΠΑ και ο περιορισμός της έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων.

Όσες επιχειρήσεις αποφασίσουν να ενταχθούν νωρίτερα θα λάβουν και το μπόνους τους.

Συγκεκριμένα, πλήρη και προσαυξημένη κατά 100% απόσβεση της δαπάνης για τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό, στο έτος αγοράς και 100% προσαύξηση της δαπάνης για παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για τους πρώτους 12 μήνες έκδοσης.

Η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση αφορά τις συναλλαγές των επιχειρήσεων με άλλες εταιρείες στην Ελλάδα και επιχειρήσεις εκτός ΕΕ.

Πηγή: skai.gr

