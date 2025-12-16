Ευτυχώς που δεν γίναμε Ελβετία

Και ο Βενιζέλος δηλώνει «παρών»

Πολλές συζητήσεις –και όχι λίγη αμηχανία– προκάλεσε η χθεσινή συνέντευξη του Ευάγγελου Βενιζέλου στον ΣΚΑΪ. Όχι τόσο για όσα είπε, όσο για το πότε και πώς τα είπε. Διότι, για πρώτη φορά μετά από καιρό, ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν μίλησε μόνο ως θεσμικός σχολιαστής, αλλά άφησε ανοιχτό –με τον δικό του, απολύτως νομικό τρόπο– το ενδεχόμενο συμμετοχής του σε κυβέρνηση συνεργασίας μετά τις επόμενες εκλογές.

Η χρονική συγκυρία μόνο τυχαία δεν θεωρείται. Η πρόσφατη κοινή παρουσία του Ευ. Βενιζέλου με τους Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, αλλά και ο εμφανής συντονισμός των παρεμβάσεών τους σε θέματα θεσμών, δικαιοσύνης, διαφάνειας και εξωτερικής πολιτικής, έχουν ήδη πυροδοτήσει σενάρια περί μιας άτυπης –και ετερόκλητης– «συμμαχίας ευθύνης». Οι χθεσινές αναφορές Βενιζέλου ήρθαν να κουμπώσουν πάνω σε αυτά τα σενάρια και να τα κάνουν πιο συγκεκριμένα.

Χωρίς να κατονομάζει κόμματα ή πρόσωπα, ο πρώην αντιπρόεδρος κυβερνήσεων δήλωσε ουσιαστικά διαθέσιμος, εφόσον υπάρξουν «εμπιστοσύνη», «συσχετισμοί» και «προϋποθέσεις». Και μπορεί να τόνισε ότι δεν είναι –ούτε διεκδικεί να είναι– υποψήφιος πρωθυπουργός, ωστόσο το μήνυμα ήταν σαφές: αν του ζητηθεί, δεν θα πει όχι. Άλλωστε, όπως υπενθύμισε, έχει ήδη υπηρετήσει σε όλες τις κρίσιμες κυβερνήσεις συνεργασίας της περιόδου της κρίσης, τις οποίες και υπερασπίστηκε ως αναγκαίες και αποτελεσματικές.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η ευθεία τοποθέτησή του ότι η εποχή των μονοκομματικών κυβερνήσεων έχει κλείσει τον κύκλο της. Μιλώντας για «μονοπρόσωπη εξουσία» και υπερσυγκέντρωση δύναμης στο πρόσωπο του πρωθυπουργού, ο Βενιζέλος περιέγραψε ένα μοντέλο διακυβέρνησης που –όπως είπε– δεν ανταποκρίνεται πλέον στις ανάγκες της χώρας, ούτε στη δημοκρατική της ωριμότητα.

Στο ΠΑΣΟΚ, πάντως, τα λόγια αυτά διαβάστηκαν με διπλό τρόπο. Από τη μία, ως μια θεσμική συμβολή στη συζήτηση για την επόμενη μέρα. Από την άλλη, ως μια κίνηση που μοιάζει να προηγείται της επίσημης στρατηγικής του κόμματος, θέτοντας εμμέσως το ερώτημα των μετεκλογικών συνεργασιών πριν ακόμη ανοίξει θεσμικά η συζήτηση.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος δεν μίλησε τυχαία. Και, όπως συνήθως, είπε πολύ περισσότερα απ’ όσα φάνηκε να λέει. Το αν κάποιοι είναι έτοιμοι να τον ακούσουν –και κυρίως να τον καλέσουν– μένει να φανεί.

Ευτυχώς που δεν γίναμε Ελβετία

Ανάπτυξη στην Ελλάδα, ύφεση στην Ελβετία. Ποιος να το έλεγε — και ποιος θα το πίστευε χωρίς να χαμογελάσει.

Η Ελβετία κατέγραψε αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης το τρίτο τρίμηνο, κυρίως λόγω των υψηλών δασμών Τραμπ, που χτύπησαν την οικονομία της. Μετά τη νέα συμφωνία που μειώνει τους δασμούς, μένει να φανεί αν η ελβετική οικονομία θα επιστρέψει σε θετικό έδαφος.

Την ίδια ώρα, η Ελλάδα «τρέχει» με σταθερή ανάπτυξη άνω του 2%, με τις προβλέψεις να δείχνουν ότι οι ρυθμοί αυτοί θα διατηρηθούν τουλάχιστον έως το 2026.

Και κάπως έτσι, για πρώτη φορά εδώ και χρόνια, το παλιό αστείο γυρίζει ανάποδα.

Κατηφορίζει το καζίνο της Πάρνηθας

Ξεχάστε το Mont Parnes που ξέρατε.

Το καζίνο της Πάρνηθας κατεβαίνει από το βουνό και μετακομίζει νοτιότερα — στο Μαρούσι.

Η μετακόμιση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο αστικής... αναβάθμισης: ξενοδοχείο, χώροι ψυχαγωγίας, πολιτιστικές εκδηλώσεις και ένα νέο brand, με την υπογραφή project VORIA. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, μέχρι τα μέσα του 2028 το project αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και να τεθεί σε πλήρη λειτουργία.

Το 49% του σχήματος παραμένει στο Ελληνικό Δημόσιο, ενώ το υπόλοιπο 51% ανήκει στην Athens Resort Casino.

Ο συνολικός προϋπολογισμός αγγίζει τα 350 εκατ. ευρώ, ενώ μέρος της έκτασης θα παραχωρηθεί για χρήση στον Δήμο Αμαρουσίου.

Από τα έλατα, στα βόρεια προάστια της Αττικής και στα νότια προάστια του Βορρά.

Το παιχνίδι αλλάζει πίστα.

Διπλωματία με… νότες Στικούδη

Επίτιμη καλεσμένη του Προξενείου της Ακτής Ελεφαντοστού στην Ελλάδα ήταν η Κατερίνα Στικούδη, σε μια εκδήλωση με σαφές φιλανθρωπικό αποτύπωμα αλλά και έντονο lifestyle ενδιαφέρον. Το event πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο νέας δράσης που υλοποιείται στη χώρα της Αφρικής, με το πολιτιστικό στοιχείο να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Κατερίνα Στικούδη δεν περιορίστηκε σε τυπικές παρουσίες. Ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε κομμάτια της, με μια πιο τρυφερή στιγμή να έρχεται όταν τραγούδησε το «Τα Χριστούγεννά μου Εσύ», καθισμένη στο πιάνο, δίνοντας έναν πιο ζεστό και προσωπικό τόνο στη βραδιά.

Η παρουσία της μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε, με τη MINOS EMI να σπεύδει να τη χαρακτηρίσει «επίτιμη καλεσμένη του Προξενείου της Ακτής Ελεφαντοστού για τη νέα σπουδαία φιλανθρωπική δράση», μέσα από ανάρτηση στο Instagram, επιβεβαιώνοντας ότι όταν η μουσική συναντά τη διπλωματία, το αποτέλεσμα έχει πάντα ενδιαφέρον.

Λίγο αργότερα, και η ίδια η τραγουδίστρια έδωσε το δικό της στίγμα μέσω social media, γράφοντας πως, μελετώντας τη δράση του Προξενείου, «δεν γινόταν να μην παρευρεθώ σε αυτή την εκδήλωση αγάπης», ευχαριστώντας θερμά την κ. Κεσεσίογλου για το έργο της. Και κάπως έτσι, ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι έγινε το πιο «διπλωματικό» μήνυμα της βραδιάς.

Γιατί, τελικά, στη σύγχρονη δημόσια σφαίρα, η soft power περνάει και από το πιάνο

