Ο Κυριάκος στο cockpit του Eurogroup 

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη νέος πρόεδρος του Eurogroup, και μάλιστα ομόφωνα – 20 στα 20, σαν να μην υπήρξε ποτέ αντίπαλος.

Στους διαδρόμους των Βρυξελλών λένε πως από την πρώτη ενδεικτική ψηφοφορία φάνηκε ότι το χαρτί του Βέλγου Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ δεν… τραβούσε· και πριν ακουστεί δεύτερη καμπάνα, ο ίδιος αποσύρθηκε διακριτικά, αφήνοντας τον Έλληνα υπουργό να περάσει μπροστά.

Στον Guardian ήδη γράφουν με ενθουσιασμό για τον «42χρονο απόφοιτο του MIT και του Harvard» που έρχεται να δώσει νέα πνοή στο Eurogroup.

Και πράγματι, στην επιστολή του ο Πιερρακάκης δεν άφησε καμία αμφιβολία: θα πατήσει πάνω στη φιλοσοφία Ντόναχιου –εμπιστοσύνη, πραγματισμός, συναίνεση– αλλά θα επιδιώξει «περισσότερη σαφήνεια και δομή» στη λειτουργία του οργάνου.

Με άλλα λόγια: λιγότερο γραφειοκρατική ομίχλη, περισσότερη καθαρή εικόνα.

Στις προτεραιότητές του;

– Ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων

– Ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς

– Ψηφιακό ευρώ

– Και μια Ευρώπη με πιο στέρεα οικονομικά θεμέλια

Όπως σχολίαζε διπλωμάτης χώρας του Βορρά, «έχει την τεχνοκρατική επάρκεια, αλλά και τη διάθεση να κλείνει συμφωνίες – πολύτιμος συνδυασμός σε αυτήν τη θέση».

Στην Αθήνα, πάντως, αυτό που συζητιέται παρασκηνιακά είναι το εξής:

ο Πιερρακάκης, όχι μόνο «κλείδωσε» τη μεγαλύτερη κοινοτική καρέκλα που έχει πάρει ποτέ Έλληνας υπουργός, αλλά το έκανε και χωρίς να ανοίξει μύτη.

Οι Βρυξέλλες λατρεύουν την προβλεψιμότητα και την τεχνοκρατία· και αυτήν τη φορά, ένας Έλληνας τους την πρόσφερε σε συσκευασία… premium.

Νέο πιο fast …fast track

Η προσέλκυση επενδύσεων αποτελεί βασικό, διακηρυγμένο πολλάκις, στόχο της χώρας. Εξ ου και οι κατά καιρούς πρωτοβουλίες για fast track διαδικασίες.

Απ' ό,τι φαίνεται όμως, δεν είναι και τόσο fast…, ή τουλάχιστον όχι τόσο ταχείες ώστε να πείσουν τους σοβαρούς επενδυτές.

Έτσι, το υπουργείο Ανάπτυξης και ο Τάκης Θεοδωρικάκος προωθούν μια νέα «έκδοση» fast track διαδικασιών με νομοσχέδιο που θα έρθει τον επόμενο μήνα.



Στόχος; Ένας, αλλά βασικός: ένα πιο «εξπρές» πλαίσιο για όσους θέλουν να επενδύσουν σοβαρά στην Ελλάδα.

Η βασική αλλαγή; Τέλος το γύρω-γύρω, από υπηρεσία σε υπηρεσία. Οι επενδυτές θα απευθύνονται σε ένα και μόνο σημείο στο υπουργείο Ανάπτυξης, ένα είδος one-stop shop, όπου θα διεκπεραιώνονται όλες οι διαδικασίες …πραγματικά fast track.

Ίδωμεν.

Η Μαρία Συρεγγέλα και το reunion στη Δυτική Αθήνα

«Η ΟΝΝΕΔ είναι η πολιτική μου οικογένεια», συνηθίζει να λέει η Μαρία Συρεγγέλα, βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών, και για την ίδια δεν είναι σχήμα λόγου ή υπερβολή.

Ενηλικιώθηκε μέσα στη νεολαία της κυβερνώσας παράταξης, οικοδομώντας μία σχέση ζωής που καθόρισε τον βηματισμό της, πολιτικό και προσωπικό.

Και το βράδυ της Τετάρτης, παλιά στελέχη της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ Δυτικής Αθήνας τής χάρισαν επιπλέον χαμόγελα. Μέσα από ένα reunion στο Περιστέρι ανανέωσαν αυτήν την αμφίδρομη σχέση ετών εκτίμησης και υποστήριξης με το βλέμμα σε ένα αύριο δράσης και ευθύνης που η Μαρία Συρεγγέλα έχει θέσει ως στόχο από κάθε μετερίζι…

Κυριακή …με ψώνια

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν, και η αγορά έχει ήδη μπει σε εορταστικούς ρυθμούς, μαζί και το ωράριο των καταστημάτων.

Από εχθές, λοιπόν, τα εμπορικά καταστήματα λειτουργούν με εορταστικό ωράριο, ενώ όπως πάντα θα ανοίξουν και τις τρεις τελευταίες Κυριακές του έτους, με την αρχή να γίνεται μεθαύριο στις 14.

Ακολουθούν οι Κυριακές 21 και 28 Δεκεμβρίου, με ένα διάλειμμα ενδιάμεσα αφού στις 25 και 26 Δεκεμβρίου τα καταστήματα θα είναι κλειστά. Χριστούγεννα γαρ.

Κλειστά θα παραμείνουν επίσης την 1η και στις 2 Ιανουαρίου.

Αμέσως μετά βέβαια, θα ξεκινήσουν νέες προετοιμασίες καθώς λίγες ημέρες αργότερα, στις 12 Γενάρη, ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος Φλεβάρη.

Πρόκειται ίσως για το πιο σημαντικό τρίμηνο για τους τζίρους των εμπορικών καταστημάτων που ξεκίνησε στο τέλος Νοεμβρίου με την Black Friday.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.