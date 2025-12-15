Και ξαφνικά… όλα μέλι-γάλα

Μόλις ο ΚΜ ανέβηκε στο βήμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ το μεσημέρι της Παρασκευής, καταχειροκροτούμενος, συνέβη κάτι σχεδόν... μεταφυσικό: εξαφανίστηκαν οι γκρίνιες και τα σουσού για την ηγεσία, τα παράπονα για την ακρίβεια, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα ΕΛΤΑ, τον εκλογικό νόμο και –φυσικά– το αιώνιο «πότε θα γίνουμε υπουργοί».

Σαν να ξεκινούσε η διακυβέρνηση από την αρχή, οι γαλάζιοι βουλευτές εμφανίστηκαν στην ΚΟ μονιασμένοι, αγαπημένοι και χαμογελαστοί, αφήνοντας –έστω προσωρινά– πίσω πάθη, φθόνο και εσωτερικές έριδες.

Αρκούσε μία φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη για να σηκωθούν όρθιοι και να χειροκροτούν με θέρμη: ότι για να είναι βουλευτές, πρέπει πρώτα απ’ όλα η κυβέρνηση να είναι της ΝΔ. Χωρίς κυβέρνηση ΝΔ, κάποιοι –αρκετοί για την ακρίβεια– ίσως να μην είναι καν βουλευτές.

Και πριν προλάβουν να καθίσουν, ξανά όρθιοι. Νέο χειροκρότημα, ακόμη πιο δυνατό, όταν άκουσαν το δεύτερο μήνυμα:

«Πάνω απ’ όλα η Νέα Δημοκρατία. Κανείς δεν κερδίζει προσωπικά, αν η παράταξη δεν εισπράττει πολιτικά».

Χρειάστηκαν αυτές οι δύο φράσεις για να πέσουν οι τόνοι και να μπει τάξη στο εσωτερικό θερμόμετρο. Να σημειωθεί δε ότι η συνεδρίαση της ΚΟ έγινε στον απόηχο της ελληνικής επιτυχίας: της εκλογής Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup.

Περιμένοντας τον Πιερρ

Σε κάθε περίπτωση, αρκετοί βουλευτές κάτι περίμεναν. Ρίχνανε ματιές στα ρολόγια, πότε θα δείξει 7 μ.μ., για να επιστρέψει από τις Βρυξέλλες ο υπουργός Οικονομικών και νεοεκλεγείς πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης. Να τον συγχαρούν – και βεβαίως να τον ακούσουν λίγο αργότερα στην Ολομέλεια, στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό.

Και πράγματι, το απόγευμα της Παρασκευής ο «Πιερρ» εμφανίστηκε στη Βουλή για τη συζήτηση του προϋπολογισμού του 2026. Με το που πάτησε το πόδι του στο Κοινοβούλιο, δέχτηκε συγχαρητήρια από υπαλλήλους και δημοσιογράφους για την «εθνική επιτυχία» στις Βρυξέλλες, λίγο πριν περάσει το κατώφλι της Ολομέλειας.

Συμπέρασμα; Όταν υπάρχουν νίκες, χειροκροτήματα και ξεκάθαρα μηνύματα από την κορυφή, οι εσωκομματικές φουρτούνες μπαίνουν –έστω και για λίγο– στο συρτάρι.

«Ο πρόεδρος του... Gyrogroup» (και δεν λέγεται υποτιμητικά)

Στην Ευρώπη, πάντως,κάποιοι χαρακτήρισαν ήδη από την περασμένη Πέμπτη τον Kyriakos Pierrakakis «πρόεδρο του... Gyrogroup ή Gyrosgroup» μετά τη μεγάλη νίκη του, και δεν το εννοούν καθόλου υποτιμητικά. Απλώς θέλουν να καταδείξουν το ελληνικό success story με μια στερεοτυπική τουριστική οπτική.

Πάντως η αλήθεια να λέγεται: επειδή η πολιτική είναι πολιτική... κουζίνα ο κ. Πιερρακάκης πιθανότατα θα χρειαστεί να «ψήσει» αρκετούς Ευρωπαίους για να επιτύχει συγκλίσεις και συμβιβασμούς, ακόμη και με ομοτράπεζούς του στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Τώρα ο Έλληνας πρόεδρος, του οποίου ο θεσμικός ρόλος είναι σημαντικότερος από ποτέ σε κρίσιμες για την Ευρώπη περιστάσεις, αναμένεται να κάνει τον... gyro των ευρωπαϊκών πρωτευουσών.

Δεν βρίσκουν σπίτι

Το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα έχει περάσει σε άλλη πίστα. Και ίσως το πιο ανησυχητικό στοιχείο δεν είναι πια μόνο οι τιμές, αλλά η απλή –και ωμή– έλλειψη διαθέσιμων σπιτιών. Μια ανεπάρκεια που, φυσικά, τροφοδοτεί τον φαύλο κύκλο των αυξήσεων.

Το τελευταίο διάστημα καταγράφεται ένα φαινόμενο που λέει περισσότερα απ’ όσα αντέχουν οι αριθμοί: εργαζόμενοι –ναι, εργαζόμενοι– αναγκάζονται να διαμένουν σε φθηνά ξενοδοχεία, πληρώνοντας 25 έως 30 ευρώ τη βραδιά. Δηλαδή 750 με 900 ευρώ τον μήνα.

Άνθρωποι που, έστω με δυσκολία, έστω περιστασιακά, μπορούν να διαθέσουν ένα ποσό για ενοίκιο. Αλλά δεν βρίσκουν. Και όταν τελικά βρουν, τις περισσότερες φορές πρόκειται για σπίτια-χρέπια, ουσιαστικά μη κατοικήσιμα.

Κάπως έτσι, η συζήτηση για τη στέγη παύει να είναι οικονομική. Γίνεται κοινωνική. Και μάλλον επείγουσα.

Πολύ μπροστά η Αστυπάλαια

Την ώρα λοιπόν που η στεγαστική κρίση σφίγγει –και μάλιστα ασφυκτικά– για γιατρούς, εκπαιδευτικούς κτλ. υπάρχει κι ένα νησί που δεν περιμένει «οδηγίες».

Η Αστυπάλαια αποφάσισε να βάλει πλάτη: στεγαστικό επίδομα έως και 600 ευρώ τον μήνα για τους γιατρούς που υπηρετούν στο νησί και δεν διαθέτουν κατοικία. Γιατί, προφανώς, για να έχεις γιατρό, πρέπει πρώτα να έχει πού να μείνει.

Οι μόνιμοι δημοτικοί υπάλληλοι θα λαμβάνουν από 200 ευρώ και πάνω, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, ενώ στο κάδρο μπαίνουν και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί — με το ακριβές ύψος του επιδόματος να αναμένεται να «κλειδώσει».

Μικρό νησί, μεγάλη εικόνα. Και ένα υπονοούμενο που ταξιδεύει μακριά: όταν θέλεις, βρίσκεις λύσεις. Τα υπόλοιπα είναι δικαιολογίες.

Χωρίς φρένο το airbnb

Η βραχυχρόνια μίσθωση στην Ελλάδα δεν δείχνει καμία διάθεση να πατήσει φρένο.

Μετά τις χρονιές-ρεκόρ του 2023 και του 2024, το 2025 οδεύει ολοταχώς προς νέο ιστορικό υψηλό — κι ας έχουν προηγηθεί εξαγγελίες, ρυθμίσεις και «αυστηρότερο πλαίσιο».

Στην πράξη, ο ανοδικός ρυθμός όχι μόνο δεν καταλαγιάζει, αλλά επιμένει. Τους πρώτους δέκα μήνες του 2025 οι διαθέσιμες κλίνες αυξήθηκαν σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, επιβεβαιώνοντας ότι οι κανόνες υπάρχουν, αλλά η αγορά έχει τον τρόπο της.

Ενδεικτικό της δυναμικής; Στο σύνολο του πρώτου δεκαμήνου, οι διαθέσιμες κλίνες ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο.

Και κάπως έτσι, η στεγαστική κρίση συνεχίζει να παρακολουθεί από το πίσω κάθισμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.