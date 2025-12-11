Eurogroup: Τέως «κακά παιδιά» εναντίον νυν «κακών παιδιών» σημειώσατε τι;

Μόλις 11 ψήφους. Τόσες θα χρειαστεί την Πέμπτη ο Κυριάκος Πιερρακάκης για να αναδειχθεί νέος πρόεδρος του Eurogroup έναντι του Βέλγου συνυποψηφίου του Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ στη σχετική ψηφοφορία. Η εκλογή του νέου επικεφαλής της ομάδας των 20 υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης απαιτεί απλή πλειοψηφία.



Η συγκυρία έχει το ενδιαφέρον της. Πριν μερικά χρόνια (πώς περνάει ο καιρός) η Ελλάδα ήταν το «κακό παιδί της Ευρώπης», σήμερα είναι το παράδειγμα προς μίμηση, που εικονοποιείται στο πρόσωπο του κ. Πιερρακάκη που αντιμετώπισε επιτυχημένα το «τέρας» της ελληνικής γραφειοκρατίας.

Απέναντι του, ο βαν Πέτεγκεμ, και αυτός επιτυχημένος στα πολιτικά πόστα που ανέλαβε στο Βέλγιο, και αυτός ανήκει στο ΕΛΚ, και αυτός 40αρης, λίγο μεγαλύτερος του Έλληνας υπουργού. Όμως το Βέλγιο θεωρείται σήμερα το «κακό», το «ανυπάκουο παιδί», γιατί αρνείται να «ξεπαγώσει» τα 140 δισ. ευρώ των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που είναι δεσμευμένα στις Βρυξέλλες.

Οι ηγέτες θα αποφασίσουν στη σύνοδο κορυφής της 18ης Δεκεμβρίου πώς θα υλοποιήσουν τη δέσμευσή τους, και ίσως η βελγική κυβέρνηση παίξει το «χαρτί» των ρωσικών assets για μια συμφωνία για την προεδρία της Ευρωομάδας.

Για να θυμηθούμε και το ΠΡΟΠΟ τέως «κακά παιδιά» εναντίον νυν «κακών παιδιών» σημειώσατε... cliffhanger (αγωνιώδες τέλος σε μια σειρά πριν το επόμενο επεισόδιο) που λέμε και στην εξωτική Κερατέα. Το αποτέλεσμα της κάλπης το μαθαίνουμε σήμερα Πέμπτη.

Διπλωματία... στο φουλ για την προεδρία του Eurogroup

Οπως καταλαβαίνετε κανείς δεν διακινδυνεύει προβλέψεις για τον τελικό νικητή σήμερα το απόγευμα στις Βρυξέλλες, όπου οι υπουργοί Οικονομικών θα ψηφίσουν τον διάδοχο του Πασκάλ Ντόναχιου, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να διεκδικεί την προεδρία του Eurogroup απέναντι στον Βέλγο Βίνσεντ βαν Πετέγκεμ.

Αυτό, όμως, που κανείς δεν αμφισβητεί είναι ότι η υποψηφιότητα του Έλληνα ΥΠΟΙΚ αποτελεί από μόνη της ένα ακόμα κεφάλαιο στο ελληνικό success story των τελευταίων ετών.

Η σπουδαιότητα που δίνει η Αθήνα αποδείχθηκε όλες τις προηγούμενες ημέρες, καθώς ο Πιερρακάκης είχε την αμέριστη στήριξη του Κυριάκου Μητσοτάκη, που σήκωσε το τηλέφωνο σε επίπεδο αρχηγών κρατών και πρωθυπουργών. Εξίσου πολλή – και καλή – δουλειά έκανε και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος ενίσχυσε σε διπλωματικό επίπεδο την προώθηση της ελληνικής προσπάθειας.

Εσωκομματικό... θερμό επεισόδιο με φόντο τρακτέρ

Στην Πειραιώς χθες, ούτε air condition δεν μπορούσε να ρίξει τη θερμοκρασία. Ο Κώστας Τσιάρας μπήκε στο δωμάτιο αποφασισμένος να δώσει «γραμμή», αλλά βρήκε απέναντί του μια γαλάζια ΚΟ... σε πλήρη αγροτική εξέγερση. Το κλίμα κάθε άλλο παρά εσωκομματική ενημέρωση θύμιζε.

Οι 6 «γαλάζιοι» που υπέγραψαν τη γνωστή κοινή δήλωση για το "Μέτρο 23" μπήκαν στη σύσκεψη όχι απλώς με διάθεση κριτικής, αλλά με αναμμένες μηχανές... τρακτέρ. Η Φωτεινή Αραμπατζή, μάλιστα, σε νέο γύρο παρεμβάσεων ανέβασε τους τόνους τόσο, που λέγεται ότι ένας συνεργάτης έψαχνε αν υπάρχει fire extinguisher στο δωμάτιο «για παν ενδεχόμενο».

Ο Ανδρέας Κατσανιώτης έκανε την πιο... τεχνική και ταυτόχρονα πιο δηλητηριώδη παρατήρηση της βραδιάς: «Με τον ίδιο τεχνικό σύμβουλο και τα ίδια ΚΥΔ συνεχίζετε; Αυτοί δεν ήταν μεγάλο μέρος του προβλήματος;»

Ε, δεν θέλει πολύ για να καταλάβει κανείς ότι ανάμεσα στις γραμμές είχε και δεύτερο επίπεδο κατανόησης.

Ο Μπουκώρος, από την πλευρά του, το είπε όπως το νιώθουν πολλοί: «Τρώμε πολύ ξύλο έξω. Και τα καλά να πούμε… αλλά ποιος θα μας ακούσει;»

Η δε Ζέττα Μακρή είπε την ατάκα της βραδιάς, που ήδη κυκλοφορεί στους διαδρόμους της Πειραιώς: «Αν πάω να πω έξω αυτά που μας είπατε, δεν θα προλάβω ούτε πρόταση να τελειώσω».

Κάποιοι λένε ότι εκείνη τη στιγμή ο Τσιάρας σκέφτηκε για λίγο να ζητήσει διάλειμμα.

Και τότε ήρθε η κορύφωση: η κόντρα με τον Μάκη Βορίδη. Ο Τσιάρας μίλησε για «μεγάλη κάθαρση» και «τεράστια μεταρρυθμιστική προσπάθεια» – και ο Βορίδης, ψυχρός και χειρουργικός, πέταξε την ατάκα που έπεσε σαν βαρίδι στο τραπέζι: «Έχουμε στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης; Διότι δεν βλέπω κάτι τέτοιο...»

Ο Τσιάρας πάντως επέμεινε: έλεγχοι έπρεπε να γίνουν, ευρωπαϊκά λεφτά κινδύνευαν, αιτήματα μαξιμαλιστικά δεν γίνονται δεκτά ούτε… στο Λουξεμβούργο. Αλλά στο ακροατήριο των βουλευτών, το μήνυμα πέρασε περισσότερο σαν «κάντε υπομονή, εμείς ξέρουμε καλύτερα».

Και κάπως έτσι η βραδινή σύσκεψη της Πειραιώς, που ξεκίνησε ως ενημέρωση για τους αγρότες, κατέληξε σε εσωκομματικό... θερμό επεισόδιο με φόντο τρακτέρ, αποζημιώσεις και πειραγμένα νεύρα.

Όταν η δίκη Novartis έγινε… θρίλερ

Αν κάποιος νόμιζε ότι η δίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της Novartis δεν μπορεί να αποκτήσει άλλο δραματικό εύρος, χθες διαψεύστηκε πανηγυρικά. Και μάλιστα στην πιο… κινηματογραφική της εκδοχή.

Την ώρα που ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, συνέχιζε την κατάθεσή του, ο κατηγορούμενος Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης –με την άδεια του δικαστηρίου και με αυτοπεποίθηση σκηνοθέτη που ανεβάζει το έργο του στις Κάννες– πάτησε το play. Στην οθόνη προβλήθηκε βίντεο που, όπως είπε, είχε φτιάξει το ογκολογικό τμήμα της ελληνικής Novartis.

Και κάπου εκεί, η αίθουσα «πάγωσε»: άνθρωποι της εταιρείας εμφανίζονταν να απαγάγουν τη σύζυγο του υπουργού, Ευγενία Μανωλίδου, για να πιέσουν –υποτίθεται– τον Γεωργιάδη να προχωρήσει σε εξόφληση χρεών του ΕΟΠΥΥ προς την εταιρεία.

Η δίκη δεν είχε μόνο ανατροπή σεναρίου, αλλά και… plot twist: Μετά την προβολή, ο ίδιος ο Δεστεμπασίδης ανέλαβε ρόλο ανακριτή, υποβάλλοντας ο ίδιος τις ερωτήσεις στον υπουργό – παρουσία όλου του ακροατηρίου. Εκείνος μάλιστα έχει σταθερή φυσική παρουσία σε κάθε συνεδρίαση, σε αντίθεση με τη συγκατηγορούμενή του, Μαρία Μαραγγέλη, που εκπροσωπείται από τον δικηγόρο της.

Κάπως έτσι, μια δίκη υψηλών τόνων βρέθηκε να ισορροπεί ανάμεσα στην πολιτική, την ποινική αίθουσα και την κινηματογραφική υπερβολή. Και όπως όλα δείχνουν, το «έργο» έχει ακόμη πολλές πράξεις μπροστά του.

Ψηλά Ελλάδα και Πειραιάς

Η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Ελλάδας έχει εκτοξευθεί, ακολουθώντας την τουριστική έκρηξη στη χώρα μας. Η Ελλάδα βρέθηκε στη δεύτερη θέση της ΕΕ για το 2024, με αύξηση κοντά στο 10% από το 2019.

Στην κορυφή η Ιταλία με 93,5 εκατομμύρια επιβάτες, με την Ελλάδα να ακολουθεί από κοντά με 81,1 εκατομμύρια ή το 20% της πίτας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μεμονωμένα στα λιμάνια, ο Πειραιάς συνεχίζει να βρίσκεται ψηλά, στην τέταρτη θέση, πίσω από τρία ιταλικά λιμάνια.

Στην πρώτη δεκάδα της επιβατικής κίνησης βρίσκονται και άλλα δύο ελληνικά λιμάνια, αυτά της Σαλαμίνας και του Περάματος, που κατατάσσονται στην έβδομη και όγδοη θέση αντίστοιχα.

Όχι κι άσχημα...

Σταθερά ψηλά η ελληνική οικονομία

Το 2022 και το 2023 ο Economist είχε δώσει στην ελληνική οικονομία το χρυσό μετάλλιο. Φέτος, η Ελλάδα κατέλαβε την έκτη θέση ανάμεσα στις καλύτερες οικονομίες παγκοσμίως.

Το στοίχημα για την ελληνική οικονομία δεν είναι η πρώτη ή η έκτη θέση, αλλά να διατηρεί μια σταθερά καλή πορεία.

Την πρώτη θέση σε αυτή την άτυπη λίστα του Economist κατέλαβε η Πορτογαλία, ακολουθούμενη από την Ιρλανδία, το Ισραήλ, την Κολομβία, την Ισπανία, την Ελλάδα και την Τσεχία.

Το εντυπωσιακό είναι ότι για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά την πρώτη θέση καταλαμβάνει χώρα του ευρωπαϊκού νότου, μετά την διετία της Ελλάδας το 2022-23 και την Ισπανία πέρσι.

Οικονομίες που κάποτε ήταν τα μαύρα πρόβατα της Ευρώπης βάζουν τώρα τα γυαλιά απέναντι στις οικονομίες της Δυτικής, Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης.

