Από τη Βουλγαρία μέχρι τη Σαουδική Αραβία: «Παντού υπάρχει Ελλάδα» και αμυντικά

Ένα διαχρονικό παράδοξο επισημαίνουν σαουδαραβικά ΜΜΕ εν μέσω του πολέμου στο Ιράκ: η χώρα διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους αμυντικούς προϋπολογισμούς παγκοσμίως (περίπου $70-80 δισ. ετησίως), αλλά η επιχειρησιακή της αποτελεσματικότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ξένους συμβούλους, τεχνικούς και στρατιωτικό προσωπικό, όπως τους ελληνικούς Patriot.

Από το 2021, η Ελλάδα έχει αναπτύξει μια συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία, η οποία προ ημερών κατέρριψε δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας. Και η Ελλάδα δεν παρέχει αυτή την υπηρεσία δωρεάν... Η Σαουδική Αραβία χρηματοδότησε την αναβάθμιση των ελληνικών Patriot στην κορυφαία έκδοση PAC-3, το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας αποκτά πολύτιμη εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες μάχης, ενώ προστατεύοντας τα διυλιστήρια, η Ελλάδα συμβάλλει στη σταθερότητα των τιμών του πετρελαίου, που επηρεάζει το πορτοφόλι του Έλληνα πολίτη.

Και να μην ξεχνάμε την προστασία των εναέριων χώρων της Βουλγαρίας και της Βόρειας Μακεδονίας, τη στενή αμυντική συνεργασία με το Ισραήλ και τη συνεργασία με την Ουκρανία.

Με άλλα λόγια επιβεβαιώνεται το κλισέ «παντού υπάρχει Ελλάδα». Αλλά σε αυτή την περίπτωση πολιτικά, διπλωματικά αμυντικά.

Κυπριακό: Τα δεδομένα της παραίτησης του Γιοχάνες… χάντς

Η παραίτηση του Γιοχάνες Χαν από ειδικό απεσταλμένο της Κομισιόν για το Κυπριακό λόγω «επαγγελματικών υποχρεώσεων» (βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για σκάνδαλο στην αγορά ακινήτων) πέρασε στα ψιλά ακόμη και στη Μεγαλόνησο, και δικαιολογημένα, με τον κόσμο να καίγεται.

Η παραίτηση δεν επηρεάζει καθόλου το εθνικό ζήτημα σύμφωνα με αναλυτές, απλά και μόνο επειδή η παρουσία του δεν είχε καταφέρει να δημιουργήσει κάποια ουσιαστική κινητικότητα μέχρι στιγμής. Με άλλα λόγια η παρουσία του Αυστριακού παρέπεμπε περισσότερο σε... απουσία.

Ο διορισμός του Χαν θεωρήθηκε περισσότερο κίνηση «βιτρίνας» από την πλευρά της Κομισιόν για να δείξει ότι η ΕΕ είναι παρούσα. Στην πράξη όμως, στους 10 μήνες που έμεινε στη θέση, δεν υπήρξε κάποια απτή πολιτική ώθηση ή αλλαγή στο διαπραγματευτικό πλαίσιο, δεδομένης και της αρνητικής στάσης των Τουρκοκυπρίων.

Συμπερασματικά, όπως θα έλεγαν και στη Λάρισα με τη φυγή του Χαν δεν χάντς και τίποτα.

Υγιείς τράπεζες βλέπει το ΔΝΤ

Από τα πιο καθαρά μηνύματα της έκθεσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αφορά το τραπεζικό σύστημα. «Οι ισολογισμοί των τραπεζών παραμένουν ισχυροί» και το σύστημα επιδεικνύει «ισχυρή ανθεκτικότητα υπό πολλαπλά σενάρια πίεσης», σημειώνει το ΔΝΤ, με τρόπο που δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών.

Στο οικονομικό επιτελείο του Κυριάκου Πιερρακάκη στέκονται ιδιαίτερα στο γεγονός ότι το Ταμείο δεν εντοπίζει άμεσους κινδύνους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ενώ επιβεβαιώνει ότι οι τράπεζες διαθέτουν την αναγκαία ρευστότητα για να στηρίξουν την οικονομία.

Σε μια περίοδο διεθνούς μεταβλητότητας, αυτό μεταφράζεται σε κάτι ουσιαστικό: ο τραπεζικός τομέας λειτουργεί πλέον ως πυλώνας σταθερότητας και όχι ως πηγή ανησυχίας.

Κατώτατος… στο τραπέζι και πολλαπλά μηνύματα

Με διπλό ενδιαφέρον συνεδριάζει σήμερα το υπουργικό συμβούλιο, καθώς εκτός από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, στο τραπέζι πέφτει και ένα από τα πιο «καυτά» κοινωνικά μέτρα: η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού.

Η Νίκη Κεραμέως και ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναμένεται να εισηγηθούν την έκτη κατά σειρά αναπροσαρμογή από το 2022, με ισχύ από την 1η Απριλίου, σε μια κίνηση που το οικονομικό επιτελείο παρουσιάζει ως συνέχεια της πολιτικής ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος.

Το επικρατέστερο σενάριο κάνει λόγο για αύξηση 40-50 ευρώ. Σε αυτό το ενδεχόμενο ο κατώτατος μισθός θα ανέλθει στα 920-930 ευρώ, ακόμα πιο κοντά στον στόχο των 950 ευρώ το 2027. Αν οι εξελίξεις το επιτρέψουν επιθυμία της κυβέρνησης είναι να ξεπεράσει του χρόνου τα 950 ευρώ και να πλησιάσει τα 1.000 ευρώ.

Όπως λέγεται, η αύξηση δεν αφορά μόνο τον «καθαρό» μισθό, αλλά λειτουργεί πολλαπλασιαστικά: συμπαρασύρει επιδόματα, ενισχύει αποδοχές στο Δημόσιο και επηρεάζει συνολικά τη μισθολογική κλίμακα. Με απλά λόγια, δεν είναι απλώς μια αύξηση, είναι ένα μέτρο με ευρύτερο αποτύπωμα στην καθημερινότητα.

Παράλληλα, όμως, δεν περνά απαρατήρητο ότι η συζήτηση γίνεται σε μια συγκυρία όπου το κόστος ζωής παραμένει στο επίκεντρο, κάτι που δίνει και τον πολιτικό τόνο της πρωτοβουλίας.

Στο ίδιο τραπέζι, ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, κρατώντας ψηλά και τη διεθνή ατζέντα, υπενθυμίζοντας ότι το οικονομικό και το γεωπολιτικό σκέλος κινούνται πλέον παράλληλα.

Πρεμιέρα Σκλαβενίτη με food to go

Ντεμπουτάρει σήμερα το νέο μοντέλο καταστημάτων Food to Go του Σκλαβενίτη. Δίνοντας έμφαση στον τομέα των έτοιμων γευμάτων ο Σκλαβενίτης ξεκινά τη λειτουργία μικρών καταστημάτων αποκλειστικά εστιασμένα στο έτοιμο φαγητό.

Το πρώτο κατάστημα ανοίγει τις πόρτες του για το κοινό στο Σύνταγμα. Η λειτουργία του πρώτου πιλοτικού καταστήματος αλλά και όσων ακολουθήσουν θα είναι από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο.

Πηγή: skai.gr

