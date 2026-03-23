Ευρωπαϊκή αμυντική ικανότητα: Για ποιον «χτυπάει η καμπάνα» της Αθήνας;

Με αφορμή την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την Κυριακή ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να εφησυχάζει, διαμορφώνοντας «σαφή και εφαρμόσιμο οδικό χάρτη» για την περίπτωση που δεχθεί επίθεση ευρωπαϊκό έδαφος.

Αναφέρθηκε στην ενεργοποίηση του Άρθρου 42.7 της Συνθήκης της ΕΕ, φέρνοντας ως παράδειγμα την πρόσφατη κινητοποίηση για την προστασία της Κύπρου, όπου η Ελλάδα και η Γαλλία έστειλαν αεροναυτικές δυνάμεις (F-16 και φρεγάτες), αλλά και στην ενεργειακή θωράκιση της Ευρώπης.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να πιέσει την ΕΕ να αποκτήσει αυτόνομη αμυντική ικανότητα, ειδικά μετά τις πιέσεις των ΗΠΑ (υπό την κυβέρνηση Τραμπ) για μεγαλύτερη οικονομική συμμετοχή των Ευρωπαίων στο ΝΑΤΟ.

Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα Δευτέρα συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό για να εκτιμηθούν οι τελευταίες εξελίξεις και η ασφάλεια των συνόρων.

Το θέμα είναι για ποιον «χτυπά η καμπάνα» της Αθήνας, γιατί ορισμένες χώρες, όπως πχ. η Ουγγαρία δείχνουν ιδιαίτερα απρόθυμες να συμβάλουν στην ευρωπαϊκή αμυντική (και ενεργειακή) ικανότητα.

Καμπανάκια εξ Ανατολάς και ανάπτυξη σε αναμονή

Η Τράπεζα της Ελλάδος ρίχνει λίγο τον πήχη της ανάπτυξης και ανεβάζει τον δείκτη της ανησυχίας. Με την κρίση στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται, η ΤτΕ βλέπει την ανάπτυξη οριακά κάτω από το 2% και τον πληθωρισμό πάνω από το 3%.

Η αιτία λοιόν δεν είναι εσωτερική. Είναι γεωπολιτική, καθώς η Μέση Ανατολή μπαίνει στον λογαριασμό.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η διάρκεια και η ένταση του πολέμου και πόσο αυτός θα επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία.

Όσο τραβάει ο πόλεμος, τόσο «τσιμπάνε» ενέργεια, μεταφορές, τιμές. Και κάπως έτσι, η οικονομία πατάει φρένο χωρίς να σταματά.

Η αισιοδοξία μετατίθεται χρονικά: το 2027 υπόσχεται καλύτερες μέρες, εκτός απροόπτου, με χαμηλότερο πληθωρισμό και υψηλότερη ανάπτυξη.

Μέχρι τότε; Μια οικονομία σε ισορροπία τρόμου. Με το βλέμμα όχι μόνο στους αριθμούς, αλλά και στους χάρτες.

Επιστροφή στην τηλεργασία για... οικονομία καυσίμων

Λόγω του πολέμου, επιστρέφει κάτι που νομίζαμε ότι είχαμε αφήσει πίσω: η τηλεργασία.

Όχι από επιλογή. Από ανάγκη. Η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει αρχίσει να γράφει κανονικά στο ταμείο της ενέργειας και του πετρελαίου. Οι τιμές ανεβαίνουν, οι ανησυχίες για τον εφοδιασμό, ειδικά μέσω του Στενού του Ορμούζ, μεγαλώνουν.

Και κάπου εκεί, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ρίχνει στο τραπέζι μια γνώριμη λύση: λιγότερες μετακινήσεις, περισσότερη δουλειά από το σπίτι.

Τηλεργασία λοιπόν, όχι για λόγους υγείας, αλλά για λόγους... κατανάλωσης. Σαν déjà vu, με άλλη αφορμή. Τότε η πανδημία, τώρα η ενέργεια. Τότε για να προστατευτούμε, τώρα για να αντέξουμε το κόστος.

Το στοίχημα του χρέους

Ένα στοίχημα με ορίζοντα το 2030 φαίνεται να βάζει η κυβέρνηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το είπε καθαρά: στόχος είναι η Ελλάδα να πάψει να κρατά την πρωτιά στο υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη. Όχι απλώς να το μειώσει, δηλαδή, αλλά να αλλάξει θέση στον πίνακα.

Κλειδί σε αυτό το σχέδιο είναι ένα παλιό, βαρύ κεφάλαιο: το δάνειο των 53 δισ. από το 2010. Από εκείνα που κουβαλάνε ακόμη τη μυρωδιά της κρίσης.

Το μισό έχει ήδη αποπληρωθεί. Και τώρα το πλάνο επιταχύνει: 7 δισ. πρόωρα μέσα στον Ιούνιο, και μετά… σταθερά 5 δισ. τον χρόνο από το 2027 έως το 2030.

Με απλά λόγια; Λιγότερο χρέος, πιο γρήγορα από το πρόγραμμα.

Η λεπτομέρεια που έχει ενδιαφέρον: δεν πρόκειται μόνο για λογιστική άσκηση. Είναι κι ένα μήνυμα προς τις αγορές και, κυρίως, προς το παρελθόν...

Συνάντηση Iron Mike με Κίμπερλι

Μια συνάντηση με ιδιαίτερο συμβολισμό –και αρκετή δόση… show– είχαν ο Μιχάλης Ζαμπίδης και η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Οι δυο τους δεν περιορίστηκαν σε μια τυπική χειραψία, αλλά πόζαραν σε «μαχητική» στάση, με τον Iron Mike να δίνει και το σχετικό μήνυμα στα social: «Η Ελλάδα συναντά τις ΗΠΑ. Όταν ενώνουμε τις αξίες μας, το ταξίδι γίνεται πιο δυνατό».

Η εικόνα, πάντως, δεν πέρασε απαρατήρητη, με αρκετούς να τη διαβάζουν και ως μια πιο... soft power προσέγγιση, εκεί όπου ο αθλητισμός συναντά τη διπλωματία.

Και όλα αυτά, ενώ ο Ζαμπίδης ετοιμάζει την επιστροφή του στα ρινγκ, σε έναν αγώνα που ήδη προκαλεί θόρυβο: στις 27 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ θα βρεθεί απέναντι στον θρυλικό Φλόιντ Μέιγουεδερ, σε ένα exhibition match που φιλοδοξεί να εξελιχθεί στο μεγαλύτερο event του είδους που έχει φιλοξενηθεί ποτέ στην Ελλάδα.

Κοινώς, όταν η πολιτική, η διπλωματία και το θέαμα συναντιούνται… το αποτέλεσμα δεν είναι ποτέ τυχαίο.

