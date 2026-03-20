Ο Μπομπ ο Σφουγγαράκης, ο Λευκός Οίκος και το... Πεντάγωνο

Ή αλλιώς η στρατηγική του παραλόγου

Αν το 2026 χρειαζόταν μια εικόνα για να περιγράψει την πλήρη κατάρρευση της πολιτικής σοβαρότητας, ο Ντόναλντ Τραμπ την προσέφερε απλόχερα στο «πιάτο» των social media.

Βίντεο-μοντάζ του Λευκού Οίκου όπου πλάνα πυραυλικών επιθέσεων στο Ιράν εναλλάσσονται με τον Μπομπ τον Σφουγγαράκη, δεν είναι απλώς μια «άκυρη» στιγμή. Είναι το απόλυτο σύμπτωμα μιας δυστοπικής εποχής.

Ο Τραμπ με τη γνωστή του εμμονή να τραβάει την προσοχή, μετέτρεψε τον πόλεμο και τη γεωπολιτική κρίση σε ένα κακόγουστο TikTok edit.

Χρησιμοποιώντας έναν παιδικό ήρωα ως «συμπρωταγωνιστή» σε βομβαρδισμούς, επιχειρεί την πλήρη αποευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.

Will not stop until the objectives are met.



Unrelenting. Unapologetic. 🔁 pic.twitter.com/iM9fqjn1zc — The White House (@WhiteHouse) March 5, 2026

Το αποτέλεσμα; Ένας κυκεώνας αντιδράσεων. Η Paramount απειλεί με μηνύσεις για τα πνευματικά δικαιώματα, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων μιλούν για «απάνθρωπη γελοιοποίηση», και το Ιράν το χρησιμοποιεί ως απόδειξη της αμερικανικής παρακμής.

Είναι ο απόλυτος εξευτελισμός της διπλωματίας. Εκεί που κάποτε υπήρχε το βάρος του αξιώματος, τώρα υπάρχει ένας... κίτρινος τύπος ο οποίος ζει σε έναν «ανανά στη θάλασσα» να γελάει πάνω από ερείπια, λέγοντας «θέλεις να με δεις να το ξανακάνω;».

Είναι αυτό ακριβώς που λένε οι Αμερικανοί: "We are living in a simulation" (Ζούμε σε μια προσομοίωση). Μόνο που στην προσομοίωση του 2026, ο Μπομπ ο Σφουγγαράκης είναι ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου.

Το μόνο που μένει να δούμε είναι αν η επόμενη κήρυξη πολέμου θα έρθει με emoji και χορευτικό του Fortnite.

Ο Τραμπ, το... μάθημα στρατηγικής από το Περλ Χάρμπορ και η αποσβωλομένη Γιαπωνέζα

Και ενώ ο Μπομπ έκανε τον δικό του γύρο στα social, ο Τραμπ απέδειξε ότι η στρατηγική έκπληξη μπορεί να πάρει πιο... ιστορικές διαστάσεις.

Η στιγμή που η διπλωματία «σήκωσε τα χέρια ψηλά» ήταν όταν ο Τραμπ, με το γνωστό του ύφος, απευθύνθηκε στην Πρωθυπουργό Τακαΐτσι, κατά τη χθεσινή τους συνάντηση στον Λευκό Οίκο, για να δικαιολογήσει γιατί κράτησε την Ιαπωνία στο σκοτάδι για το Ιράν: "Ποιος ξέρει καλύτερα από τον αιφνιδιασμό από την Ιαπωνία; Γιατί δεν μου είπατε εμένα για το Περλ Χάρμπορ;" ρώτησε ο Πρόεδρος, αφήνοντας την Γιαπωνέζα πρωθυπουργό με τα μάτια να έχουν ανοίξει διάπλατα, να αναρωτιέται αν όντως άκουσε καλά ή μεταφέρθηκε σε εναλλακτικό σύμπαν ιστορικής αναθεώρησης.

Για την ιστορία: Το Περλ Χάρμπορ σκότωσε 2.390 Αμερικανούς και ο Ρούζβελτ χαρακτήρισε την 7η Δεκεμβρίου 1941 «ημέρα ντροπής».

Κι όμως, ο Τραμπ κατάφερε να το αναφέρει σαν… μάθημα στρατηγικής έκπληξης.

Και, ναι, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ότι το Περλ Χάρμπορ έγινε το 1941 και η Τακαΐτσι γεννήθηκε το 1961... Τι σημασία έχει άλλωστε;

Η επιτυχία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία και το λιμάνι του Γιανμπού

Έμπρακτη δικαίωση για την προβολή της ελληνικής στρατιωτικής και διπλωματικής ισχύος αποτελεί για την Αθήνα η κατάρριψη των δύο ιρανικών πυραύλων από τους ελληνικούς Patriot.

Για το Ριάντ η κατάρριψη των δύο πυραύλων θεωρείται σημείο αναφοράς για τη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας - Σαουδικής Αραβίας.

Οι δύο πύραυλοι που κατέρριψαν οι Έλληνες χειριστές φαίνεται ότι κατευθύνονταν προς το διυλιστήριο SAMREF (κοινοπραξία Aramco και ExxonMobil) στην πόλη Γιανμπού.

Για τη Σαουδική Αραβία, το Γιανμπού είναι η «ομφάλιος λώρος» της. Καθώς το Στενό του Ορμούζ παραμένει κλειστό λόγω της σύρραξης με το Ιράν, το Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα είναι η κύρια έξοδος για το πετρέλαιό του βασιλείου κι από τις πιο σημαντικές ανοιχτές πύλες εξαγωγής πετρελαίου, οπότε η επιτυχία των ελληνικών Patriot κρίνεται στρατηγικής σημασίας για την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Γι' αυτό, Σαουδάραβες αξιωματούχοι μιλούν για «στρατηγική επιτυχία» της ελληνικής δύναμης (ΕΛΔΥΣΑ).

Να σημειωθεί ότι οι ελληνικοί Patriot βρίσκονται στο βασίλειο ήδη από το 2021, αλλά αυτή ήταν η πρώτη φορά που ενεπλάκησαν σε πραγματική κατάρριψη βαλλιστικών πυραύλων.

Μάστιγα οι κλοπές

Μάστιγα έχουν γίνει οι κλοπές στα σούπερ μάρκετ. Και όχι, δεν μιλάμε για μεμονωμένα περιστατικά. Οι αλυσίδες βλέπουν έως και το 2% του τζίρου τους να εξαφανίζεται... σιωπηλά από τα ράφια.

Το 2025, ο «λογαριασμός» ξεπέρασε τα 320 εκατ. ευρώ.

Ανθρωποι της αγοράς εκτιμούν ότι οι κυριότεροι λόγοι είναι δυο: Από τη μία, οι πληθωριστικές πιέσεις που σπρώχνουν όλο και περισσότερους σε «μικρές παραβάσεις» της καθημερινότητας. Από την άλλη, πιο επαγγελματικές καταστάσεις: οργανωμένες σπείρες που δεν ψάχνουν το γάλα και το ψωμί, αλλά στοχεύουν σε... premium ράφια. Κυρίως αλκοολούχα που είναι εύκολα στη μεταπώληση, δύσκολα στον εντοπισμό.

Μέσα σε αυτό το κλίμα όλο και περισσότερες αλυσίδες σκέφτονται να βάλουν: περισσότερες κάμερες, περισσότερο security., περισσότερη επιτήρηση.

Ολοι ικανοποιημένοι

Λευκός καπνός βγήκε από τη συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, με τους βενζινοπώλες για το πλαφόν στη διάθεση βενζίνης και diesel, με αποτέλεσμα οι τόνοι να πέσουν πιο γρήγορα απ’ ό,τι ανέβηκαν.

Εκεί που μέχρι χθες υπήρχαν προειδοποιήσεις για κινητοποιήσεις, τελικά βρέθηκε κοινός τόπος: το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους παραμένει μέχρι το τέλος Ιουνίου.

Όχι χωρίς αντάλλαγμα. Οι βενζινοπώλες κέρδισαν voucher 3.000 ευρώ για την αναβάθμιση των συστημάτων ελέγχου εισροών-εκροών. Μέχρι στιγμής, τα φαινόμενα αισχροκέρδειας και παραβίασης του πλαφόν μετά από πληθώρα ελέγχων που έχει διενεργηθεί είναι σχεδόν μηδενικά.

Πάντως, στο τέλος της ημέρας, όλοι δηλώνουν ικανοποιημένοι. Και αυτό, συνήθως, σημαίνει ότι η ισορροπία βρέθηκε κάπου στη... μέση.

* Η φωτογραφία δημιουργήθηκε με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

