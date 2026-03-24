Pax Americana και Ελλάδα

Την ικανοποίηση της κυβέρνησης Τραμπ που η Ελλάδα αποτελεί βασικό πυλώνα ασφαλείας στη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, ειδικά σε μια περίοδο έντονων περιφερειακών προκλήσεων, καταδεικνύει το μήνυμα του Αμερικανού πρέσβη στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ ο οποίος επισκέφθηκε την Αθήνα και είχε συναντήσεις με Έλληνες αξιωματούχους.

«Από τις κορυφαίες ναυτικές εγκαταστάσεις του κόλπου της Σούδας που φιλοξενούν στρατεύματα μέχρι τον ενεργειακό κόμβο και τον κόμβο κινητικότητας της Αλεξανδρούπολης και τις συναντήσεις στην Αθήνα, η Ελλάδα είναι ένας σταθερός Σύμμαχος του ΝΑΤΟ» τονίζει ο Μάθιου Γουίτακερ στο X, και προσθέτει:

«Ευχαρίστησα την Ελλάδα για την υποστήριξη της ηγεσίας του Προέδρου Τραμπ στην ενίσχυση του ΝΑΤΟ και στη διασφάλιση της διατήρησης της ειρήνης μέσω της ισχύος σε ολόκληρη τη Συμμαχία».

Η αναφορά του Γουίτακερ στην ηγεσία του προέδρου Τραμπ και στο δόγμα «ειρήνη μέσω της ισχύος» σκιαγραφεί τις κατευθυντήριες γραμμές της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής: αυξημένες αμυντικές δαπάνες από τα κράτη-μέλη και στρατιωτική ετοιμότητα ως μέσο διασφάλισης της (αποτρεπτικής) ισχύος.

Για να διατηρηθεί η Pax Americana στον 21ο αιώνα, η Ελλάδα αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο για τις ΗΠΑ, από την Αλεξανδρούπολη και την Αθήνα μέχρι την Ελευσίνα και τη Σούδα.

«Δικαστικό φιάσκο» και βαριές σκιές

Με το... καλημέρα στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών στη Λάρισα, οι εντάσεις δεν έμειναν μόνο στα διαδικαστικά, αλλά επεκτάθηκαν και στις ίδιες τις συνθήκες διεξαγωγής.

Η δικηγόρος της Μαρίας Καρυστιανού, Μαρία Γρατσία, μίλησε για «δικαστικό φιάσκο», περιγράφοντας μια εικόνα που, όπως είπε, δεν συνάδει με τη σοβαρότητα της υπόθεσης. Eκανε λόγο για ασφυκτικές συνθήκες, έλλειψη βασικών υποδομών και μια αίθουσα που –κατά την ίδια– δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει ούτε στοιχειωδώς τη διαδικασία.

«Ένιωσα ντροπή ως λειτουργός της Δικαιοσύνης», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι δικηγόροι και παριστάμενοι ήταν «ο ένας πάνω στον άλλον», χωρίς επαρκή μέτρα ασφαλείας και χωρίς στοιχειώδεις συνθήκες άνεσης.

Αιχμές άφησε και για το κόστος της διαμόρφωσης της αίθουσας, με αναφορές σε κονδύλι που –αν επιβεβαιωθεί–, όπως είπε, «θα πρέπει να διερευνηθεί».

Την ίδια ώρα, σε πιο πολιτικό επίπεδο, η κ. Γρατσία απέφυγε να ανοίξει πλήρως τα χαρτιά της για το ενδεχόμενο δημιουργίας κομματικού φορέα από τη Μαρία Καρυστιανού, περιοριζόμενη σε ένα λιτό αλλά… με νόημα «προσεχώς».

Σε κάθε περίπτωση, η έναρξη της δίκης επιβεβαιώνει ότι, πέρα από τη νομική της διάσταση, η υπόθεση των Τεμπών εξελίσσεται σε ένα πολυεπίπεδο πεδίο -με εντάσεις, συμβολισμούς και πολιτικές προεκτάσεις που δύσκολα θα εκτονωθούν σύντομα.

Του diesel το ανάγνωσμα

Η ενεργειακή κρίση δεν χτυπάει απλώς την πόρτα, έχει ήδη αρχίσει να αφήνει για τα καλά το αποτύπωμά της και στην Ελλάδα.

Οι τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης έχουν εκτοξευθεί μετά το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ και τα χτυπήματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Μέχρι εδώ, τίποτα καινούργιο. Η λεπτομέρεια όμως κάνει τη διαφορά.

Οι τιμές του diesel έχουν αυξηθεί πολύ περισσότερο από αυτές τις βενζίνης και πλέον κυμαίνονται στα ίδια πάνω κάτω επίπεδα.

Γιατί όμως συμβαίνει αυτό;

Παραδοσιακά σε μια κρίση οι τιμές του diesel αυξάνονται παραπάνω -το ίδιο είχε συμβεί και το 2022 με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σε αντίθεση με το πετρέλαιο τα αποθέματα diesel είναι παραδοσιακά μικρότερα, είναι βασική πρώτη ύλη για τη βιομηχανία και είναι το κύριο μέσο στην εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς είναι το καύσιμο που φορτηγά και αγροτικά μηχανήματα χρειάζονται για να κινηθούν.

Και αν η βενζίνη είναι το κύριο καύσιμο για τις καθημερινές μετακινήσεις, το diesel αφήνει το αποτύπωμα του σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και η αύξηση της τιμής του παρασύρει προς τα πάνω και τις τιμές χιλιάδων αγαθών.

Γιατί βυθίζεται ο χρυσός

Μόλις ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή οι τιμές του χρυσού πήραν τα πάνω τους κι έφτασαν κοντά στο ιστορικό υψηλό τους.

Φυσιολογικό θα πουν οι περισσότεροι, καθώς παραδοσιακά ο χρυσός συγκαταλέγεται στα ασφαλή γεωπολιτικά καταφύγια.

Η άνοδος όμως δεν κράτησε για πολύ και ξεκίνησε η απότομη βουτιά. Πρώτα στα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά, τώρα κάτω από τα 4.500 και όλο και πιο κοντά στο επίπεδο των 4.000 δολαρίων.

Το αρχικό γεωπολιτικό σοκ των πρώτων ημερών έδωσε τη θέση του σε ένα πιθανό πληθωριστικό σοκ.

Με τις τιμές της ενέργειας να εκτινάσσονται και τις κεντρικές τράπεζες να αναμένεται τώρα να κρατήσουν σχετικά υψηλά τα επιτόκια, ο χρυσός επηρεάζεται αρνητικά.

Όλο το προηγούμενο διάστημα που οι τιμές είχαν ισορροπήσει και τα σενάρια για μειώσεις των επιτοκίων έδιναν κι έπαιρναν, ο χρυσός ανέβαινε.

Με την απόδοση του 10ετούς ομολόγου του αμερικανικού δημοσίου να εκτινάσσεται και τον δείκτη δολαρίου να σκαρφαλώνει, ο χρυσός, η δυναμική του οποίου βασιζόταν στην πτώση των αποδόσεων και της ισοτιμίας του δολαρίου, αποδυναμώνεται.

