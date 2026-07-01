Τα δύο Κονγκό: μια ιστορία αποικιοκρατίας, ποταμού και ταυτότητας

Στην κεντρική Αφρική υπάρχουν σήμερα δύο γειτονικά κράτη με σχεδόν ταυτόσημο όνομα: Η Δημοκρατία του Κονγκό και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η οποία αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο και δημιούργησε πολλές συμπάθειες. Παρότι συχνά προκαλούν σύγχυση, η ύπαρξή τους δεν είναι αποτέλεσμα πρόσφατης διάσπασης, αλλά μιας ιστορικής πορείας που ξεκινά από την αποικιοκρατία και τον ποταμό που τα ενώνει και τα χωρίζει: τον Ποταμό Κονγκό.

Η σημερινή Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα της Αφρικής και ενδέκατη μεγαλύτερη του πλανήτη, έχει πληθυσμό 113.000.000 κατοίκους.

Η σημερινή Δημοκρατία του Κονγκό είναι σαφώς μικρότερη χώρα και έχει πληθυσμό 6.140.000 κατοίκους

Δύο αποικίες, ένα όνομα

Κατά την αποικιοκρατική περίοδο, η περιοχή του Κονγκό δεν διοικούνταν ενιαία. Αντιθέτως, μοιράστηκε σε δύο μεγάλες ευρωπαϊκές σφαίρες επιρροής:

Η περιοχή που ελέγχθηκε από το Βέλγιο εξελίχθηκε στη σημερινή Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Η περιοχή που ελέγχθηκε από τη Γαλλία έγινε η σημερινή Δημοκρατία του Κονγκό.

Και οι δύο πήραν το όνομά τους από το ίδιο γεωγραφικό και ιστορικό στοιχείο: τον ποταμό Κονγκό και τα τοπικά βασίλεια των λαών Bakongo. Έτσι, μετά την ανεξαρτησία τους, διατήρησαν το ίδιο όνομα, δημιουργώντας τη σημερινή ιδιαιτερότητα των δύο Κονγκό.

Το Ζαΐρ και η πολιτική ταυτότητα

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ωστόσο, είχε μια ιδιαίτερη ιστορική παρένθεση. Το 1971, ο πρόεδρος Μομπούτου Σέσε Σέκο μετονόμασε τη χώρα σε Ζαΐρ, στο πλαίσιο της πολιτικής «αυθεντικότητας». Στόχος του ήταν να απομακρύνει κάθε αποικιακό στοιχείο από την εθνική ταυτότητα και να επαναφέρει αφρικανικές ονομασίες.

Το όνομα Ζαΐρ προερχόταν από παλαιότερη τοπική ονομασία του ποταμού Κονγκό ("Nzadi" κατά τη μία φυλή, "Nzere" κατά την άλλη). Ωστόσο, το καθεστώς του Μομπούτου ταυτίστηκε με αυταρχισμό και διαφθορά. Έτσι, το 1997, μετά την ανατροπή του Μομπούτου από τον Λοράν-Ντεζιρέ Καμπιλά, η χώρα εγκατέλειψε το όνομα Ζαΐρ και επανήλθε στο ιστορικό της όνομα: Τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Δύο πρωτεύουσες, απέναντι στον ίδιο ποταμό

Μια από τις πιο εντυπωσιακές λεπτομέρειες του κόσμου είναι ότι οι πρωτεύουσες των δύο χωρών, η Κινσάσα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και η Μπραζαβίλ της... απλής Δημοκρατίας βρίσκονται αντικριστά: Τις χωρίζει μόνο ο ποταμός Κονγκό, γεγονός που τις καθιστά τις πιο κοντινές πρωτεύουσες δύο διαφορετικών κρατών στον κόσμο, απέχουν μόλις πέντε χιλιόμετρα.

Η διαφορά από τα δύο Σουδάν

Η σύγκριση με το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν είναι συχνή, αλλά η περίπτωση είναι διαφορετική: Στο Σουδάν υπήρχε ένα ενιαίο κράτος που διασπάστηκε πρόσφατα, το 2011, λόγω εμφυλίου πολέμου και δημοψηφίσματος.

Στο Κονγκό, αντίθετα, υπήρχαν δύο ξεχωριστές αποικιακές διοικήσεις από την αρχή, που απλώς διατήρησαν κοινό όνομα μετά την ανεξαρτησία.

Τα δύο Κονγκό δεν είναι προϊόν διάσπασης, αλλά ιστορικής σύμπτωσης αποικιοκρατικής διαίρεσης γύρω από έναν μεγάλο ποταμό. Η μετονομασία της σημερινής Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό σε Ζαΐρ και η επιστροφή της στο αρχικό της όνομα δείχνουν πώς η πολιτική μπορεί να αλλάξει την ταυτότητα ενός κράτους, αλλά όχι τη γεωγραφική και ιστορική του συνέχεια.

Πηγή: skai.gr

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