Ρονάλντο και Ράμος γύρισαν τούμπα την Κροατία σε μυθική ματσάρα και έστειλαν στους «16» την Πορτογαλία

Η Πορτογαλία βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, όμως έβγαλε αντίδραση, ανέτρεψε το σκορ απέναντι στην Κροατία και πανηγύρισε μια σπουδαία πρόκριση στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ επικράτησε με 2-1 και πλέον ετοιμάζεται για το μεγάλο ιβηρικό ντέρμπι με την Ισπανία στη φάση των νοκ άουτ.

Οι Κροάτες άνοιξαν το σκορ με τον Ιβάν Πέρισιτς στο 53ο λεπτό, βάζοντας δύσκολα στους Πορτογάλους, οι οποίοι πάντως κατάφεραν να αντιδράσουν και στο 68ο λεπτό έφεραν το παιχνίδι στα ίσα, όταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο ευστόχησε από την άσπρη βούλα για το 1-1.

Παρά το γκολ του αρχηγού του, ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ πήρε μια γενναία απόφαση στο 81'. Απέσυρε τον Ρονάλντο από τον αγωνιστικό χώρο, μια κίνηση που προκάλεσε την έκπληξη και τη φανερή δυσαρέσκεια του 41χρονου, ο οποίος αποχώρησε σκυθρωπός για τον πάγκο. Μετά την αλλαγή, ο Γκονσάλο Ράμος ανέλαβε τον ρόλο του μοναδικού προωθημένου και ο Πορτογάλος τεχνικός δικαιώθηκε απόλυτα.

Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο φορ της Παρί βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο και με το γκολ του ολοκλήρωσε την ανατροπή, χαρίζοντας στην Πορτογαλία μια δραματική αλλά απόλυτα πολύτιμη πρόκριση. Μάλιστα, στο 90'+13', ο Γιόσκο Γκβάρντιολ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και φαινομενικά το ματς στην παράταση, όμως το γκολ ακυρώθηκε ορθώς ως οφσάιντ μετά από παρέμβαση του VAR.

Μονόλογος για την Πορτογαλία

Η πρώτη υποψία απειλής ήρθε από πλευράς Κροατίας, με γύρισμα του Βλάσιτς και αδύναμο σουτ του Μπούντιμιρ, το οποίο ,πλόκαρε άνετα ο Κόστα στο 3ο λεπτό. Ακολούθησε τεράστια ευκαιρία για την Πορτογαλία στο 4’, με τον Λεάο να κάνει ωραία κίνηση στα αριστερά και να γυρίζει έξυπνα στον Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος όμως δεν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με διπλή προσπάθεια, καθώς πρώτα νικήθηκε από τον Λιβάκοβιτς και έπειτα από αμυντικό.

Οι κινήσεις των Λεάο και Νέτο στις πλευρές ταλαιπώρησαν από νωρίς τους Βαλκάνιους, με την επικίνδυνη σέντρα του δεύτερου στο 9ο λεπτό να περνά λίγο πάνω από το κεφάλι του έτοιμου να εκτελέσει Κριστιάνο Ρονάλντο.

Το σκηνικό παρέμεινε ίδιο και απαράλλαχτο γι’ αρκετή ώρα, με την Πορτογαλία να έχει την κατοχή και την Κροατία να δίνει την κατοχή και να περιμένει στο δικό της μισό, με απώτερο σκοπό να αμυνθεί αποτελεσματικά. Μόνο μετά το cooling break του πρώτου μέρους άρχισαν οι Κροάτες να βγαίνουν περισσότερο από την περιοχή τους, χωρίς πάντως να δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα στους Ίβηρες.

Αντίθετα, η Πορτογαλία παρέμενε επικίνδυνη. Στο 30’, μετά από φοβερή αλλαγή παιχνιδιού του Μέντες στον Κανσέλο, αυτός σέντραρε έξυπνα αλλά Μπρούνο Φερνάντες και Κριστιάνο Ρονάλντο δεν βρήκαν την μπάλα. Οι Ίβηρες πατούσαν όποτε ήθελαν περιοχή, χωρίς όμως να βρίσκουν την τελική προσπάθεια που θα τους έδινε το προβάδισμα, όπως για παράδειγμα στο 45’+1’, με τον Λεάο από πλεονεκτική θέση να στέλνει την μπάλα στα… πουλιά.

Άλλη εικόνα στο δεύτερο μέρος

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε πολύ υποσχόμενα. Λίγα δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα, ο Μέντες πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και βρέθηκε σε θέση εκτέλεσης, όμως προτίμησε πάσα στον Κριστιάνο και βοήθησε τους Κροάτες να ανακτήσουν την κατοχή. Στην άλλη πλευρά, οι Κροάτες έχασαν τη σπουδαιότερη μέχρι τότε ευκαιρία τους. Η πίεση οδήγησε τους Πορτογάλους σε λάθος και έφερε τον Κόβατσιτς σε θέση βολής, όμως ο Ντιόγκο Κόστα είχε απάντηση με το πόδι και κράτησε ανέπαφη την εστία του στο 48’.

Η αγωνιστική άνοδος της Κροατίας επιβεβαιώθηκε στο 53ο λεπτό. Μετά από πολύ ωραία άμεση επίθεση της «Χρβάτσκα», η μπάλα κατέληξε στον Στάνισιτς και αυτός σέντραρε για τον Πέρισιτς. Ο Κανσέλο έχασε το μαρκάρισμα και ο έμπειρος Κροάτης τον τιμώρησε, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα με δυνατό σουτ για το 0-1.

Ξέφρενος ρυθμός

Η Πορτογαλία αντέδρασε και είχε μεγάλη ευκαιρία ισοφάρισης, όταν ο Λεάο έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι με δυνατό σουτ στο 58’. Η Κροατία απάντησε με καλή προσπάθεια του Σούτσιτς, όμως ο Ντιόγκο Κόστα έδιωξε σε κόρνερ.

Ο Μαρτίνεθ αποφάσισε να ρισκάρει και προχώρησε σε τετραπλή αλλαγή ώστε να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του. Λίγα λεπτά αργότερα, ένα απρόσεκτο τράβηγμα του Βλάσιτς στον Βέιγκα έφερε καταλογισμό πέναλτι μέσω VAR για τους Ίβηρες, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να ισοφαρίζει σε 1-1 στο 68ο λεπτό.

Το γκολ της Πορτογαλίας είχε μάλλον την αντίστροφη επίδραση από την αναμενόμενη, καθώς η Κροατία ήταν αυτή που πήρε τα πάνω της. Στο 75’ ο Κόβατσιτς νικήθηκε από δοκάρι και Ντιόγκο Κόστα σε φοβερή διπλή ευκαιρία, ενώ ο Ίβηρας πορτιέρε είχε απάντηση και στο τρομερό σουτ του Ματάνοβιτς δύο λεπτά αργότερα.

Οι Κροάτες συνέχισαν να πιέζουν, με τον Πάσαλιτς να χάνει τεράστια ευκαιρία με κεφαλιά από κοντά στο 89’. Τελικά, η «Χρβάτσκα» πλήρωσε την αστοχία της, με τον Γκονσάλο Ράμος να πιάνει μία απίθανη κεφαλιά στο 94’ και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με ασίστ του Λεάο, χαρίζοντας τη νίκη στην Πορτογαλία με 2-1.

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