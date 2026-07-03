Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Eγκρίνει νέα πρότυπα υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα τα αναθεωρημένα ευρωπαϊκά πρότυπα υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας (ESRS) και ένα προαιρετικό πρότυπο υποβολής εκθέσεων για τις μικρότερες επιχειρήσεις.

Τα ESRS καλύπτουν περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση ζητήματα, όπως η κλιματική αλλαγή, η βιοποικιλότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παρέχουν πληροφορίες σε επενδυτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τους κινδύνους βιωσιμότητας που απειλούν τις επιχειρήσεις και τις επιπτώσεις τους στους ανθρώπους και το περιβάλλον.

Τα αναθεωρημένα πρότυπα που εγκρίθηκαν σήμερα έρχονται να μειώσουν τον διοικητικό φόρτο για τις επιχειρήσεις της ΕΕ, διατηρώντας παράλληλα την υψηλή ποιότητα των σχετικών γνωστοποιήσεων. Εντάσσονται στη δέσμη μέτρων απλούστευσης Omnibus I , με την οποία εξορθολογίζεται η υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας στην ΕΕ και μειώνονται οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες (CSRD).

Τα αναθεωρημένα ESRS είναι συντομότερα και σαφέστερα, προσθέτουν νέες δυνατότητες ευελιξίας και απλοποιούν βασικές διαδικασίες. Μειώνουν τα υποχρεωτικά σημεία δεδομένων κατά πάνω από 60% και συνολικά τα σημεία δεδομένων κατά πάνω από 70%. Οι αλλαγές αυτές υπολογίζεται ότι θα μειώσουν το κόστος υποβολής εκθέσεων κατά πάνω από 30% ανά επιχείρηση, σύμφωνα και με τον στόχο της Επιτροπής για μείωση 25% του φόρτου από τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων.

Τα αναθεωρημένα πρότυπα λαμβάνουν υπόψη τις τεχνικές συμβουλές της EFRAG (πρώην Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα για Θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς), η οποία βασίστηκε στις παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών, όπως υποβλήθηκαν την άνοιξη του 2025, και στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα σχέδια της EFRAG που έγινε το καλοκαίρι του 2025. Η Επιτροπή προτείνει στοχευμένες προσαρμογές για την περαιτέρω ελάφρυνση του φόρτου υποβολής εκθέσεων χωρίς να υπονομεύονται οι στόχοι πολιτικής της CSRD και, την άνοιξη που μας πέρασε, ζήτησε τις απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών στο πλαίσιο μιας διαβούλευσης «Πείτε την άποψή σας» .

Το προαιρετικό πρότυπο υποβολής εκθέσεων παρέχει ένα ενιαίο, αναλογικό πλαίσιο αναφοράς για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από μικρότερες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της CSRD. Θα διευκολύνει τις εν λόγω επιχειρήσεις να μπορούν να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένα αιτήματα πληροφόρησης βιωσιμότητας από μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις. Επίσης, θεσπίζει ένα ανώτατο όριο αλυσίδας αξίας, που σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην οδηγία CSRD δεν μπορούν να απαιτούν από τις επιχειρήσεις εντός της αλυσίδας αξίας τους να παρέχουν περισσότερες πληροφορίες από εκείνες που προβλέπει το προαιρετικό πρότυπο.

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για την αναθεώρηση των ESRS και η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για τη θέσπιση του προαιρετικού προτύπου υποβολής εκθέσεων θα διαβιβαστούν τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ για έλεγχο. Τα μέτρα θα εφαρμοστούν μόλις λήξει η δίμηνη περίοδος ελέγχου, η οποία μπορεί να παραταθεί κατά 2 επιπλέον μήνες.

Νίκος Ανδρίτσος

Πηγή: skai.gr

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