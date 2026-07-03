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Πάτρα: 18χρονος και 14χρονος απείλησαν με σουγιά 15χρονο για να τον ληστέψουν

Οι δύο δράστες προσέγγισαν έναν 15χρονο και υπό την απειλή σουγιά τον ανάγκασαν να τους παραδώσει το κινητό του τηλέφωνο και μικρό χρηματικό ποσό.

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Πάτρα: 18χρονος και 14χρονος απείλησαν με σουγιά 15χρονο για να ληστέψουν

Στη σύλληψη ενός 14χρονου Ρουμάνου και ενός 18χρονου Αλβανού, προχώρησαν το βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης Πατρών, για υπόθεση ληστείας που σημειώθηκε στην περιοχή των Προσφυγικών.

Οι δύο κατηγορούμενοι προσέγγισαν έναν 15χρονο και υπό την απειλή σουγιά τον ανάγκασαν να τους παραδώσει το κινητό του τηλέφωνο και μικρό χρηματικό ποσό.

Οι δράστες, σύμφωνα με την καταγγελία, δεν περιορίστηκαν στην απειλή, αλλά στη συνέχεια φέρονται να χτύπησαν τον ανήλικο.
 

Πηγή: tempo24.news

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TAGS: Πάτρα Βία Ανηλίκων Ληστεία
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