Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς στο εμπορικό κέντρο Fairlane Town Center στο Dearborn, μία συνοικία 10 χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο του Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν, το απόγευμα της Παρασκευής, 3 του Ιούλη

Η αστυνομία ανέφερε ότι έλαβε κλήση για το περιστατικό στις 1:25 μ.μ. τοπική ώρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν αφού κλιμακώθηκε ένας καβγάς. Οι αρχές επιβεβαίωσαν στο τοπικό δίκτυο FOX 2 ότι συνολικά τρεις άνθρωποι δέχθηκαν πυροβολισμούς στο εμπορικό κέντρο, σε σκηνές πανικού. Από αυτούς, δύο υπέκυψαν στα τραύματά τους, ο ένας στο σημείο και ο δεύτερος αργότερα στο νοσοκομείο, ενώ ένας ακόμη, αθώος περαστικός, τραυματίστηκε επίσης από τα πυρά.

Ένα από τα θύματα έφερε τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι, ενώ το άλλο, που υπέκυψε λίγο αργότερα, δέχθηκε σφαίρα στην κοιλιακή χώρα.

Μονάδα ειδικών δυνάμεων της Αστυνομίας τέθηκε σε επιφυλακή, αλλά ακυρώθηκε η ανάπτυξή της, όταν οι Αρχές κατάλαβαν ότι το συμβάν είχε λήξει

Στη δημοσιότητα έχει δοθεί φωτογραφία του φερόμενου ως δράστη.

Η αστυνομία τονίζει ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, ενώ τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα.

Παράλληλα, ακόμη ένα άτομο παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον χώρο στάθμευσης, καθώς προσπαθούσε να διαφύγει από το σημείο των πυροβολισμών και συμπεριλαμβάνεται κι αυτός στη λίστα με τους τραυματίες του συμβάντος.

Πηγή: skai.gr

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