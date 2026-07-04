Η Ρωσία λέει ότι κατέλαβε την πόλη Κοστιαντινίφκα - Τουλάχιστον 3 νεκροί από βομβαρδισμούς στο Σούμι

Η Ρωσία ανακοίνωσε απόψε ότι κατέλαβε την πόλη Κοστιαντινίφκα στην ανατολική Ουκρανία, μια οχυρωμένη θέση του ουκρανικού στρατού, πάνω στον δρόμο που οδηγεί προς τις τελευταίες μεγάλες πόλεις του Ντονμπάς οι οποίες παραμένουν ακόμη υπό ουκρανικό έλεγχο.

«Η Κοστιαντίνιφκα καταλήφθηκε πλήρως. Η πόλη βρίσκεται πλέον υπό τον πλήρη έλεγχό μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του AFP, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Πρόσθεσε επίσης ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συνομίλησε για το θέμα αυτό με στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Η μάχη για την πόλη αυτή, που αριθμούσε 78.000 κατοίκους πριν από τον πόλεμο, είχε ξεκινήσει από τα τέλη του 2025, όταν οι Ρώσοι στρατιώτες άρχισαν να διεισδύουν στον αστικό ιστό. Επί μήνες, η Ρωσία είχε επικεντρώσει εκεί τις προσπάθειές της, σε ένα μέτωπο μήκους άνω των 1.000 χιλιομέτρων.

Η Κοστιανινίφκα βρίσκεται πάνω στον δρόμο που οδηγεί στις μεγάλες πόλεις Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ, η κατάληψη των οποίων αποτελεί τον μεγάλο στόχο του Κρεμλίνου στο Ντονμπάς.

Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, ο Πούτιν πήγε σε ένα κέντρο διοίκησης του ρωσικού στρατού, όπου άκουσε την αναφορά του γενικού επιτελείου και ευχαρίστησε τους Ρώσους στρατιώτες.

Βομβαρδισμοί στο Σούμι

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν από μαζικό ρωσικό βομβαρδισμό στο κέντρο της πόλης Σούμι, στη βόρεια Ουκρανία, ανέφερε ο κυβερνήτης της ομώνυμης περιοχής, Όλεχ Χριχόροφ.

Μεταξύ των τραυματιών είναι και παιδιά.

«Στο επίκεντρο του πλήγματος ήταν μια πολυώροφη πολυκατοικία, ένα κατάστημα και ένας δρόμος», έγραψε σε ανάρτησή του στο Telegram ο Χριχόροφ. «Υπήρχε πολύς κόσμος. Παιδιά», πρόσθεσε.

Russia struck Sumy downtown with several glide bombs, killing at least 3 people‼️



The pictures and videos coming from there are of pure horror. I will not share the worst. pic.twitter.com/1ui1sUWvp7 — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) July 3, 2026

Πηγή: skai.gr

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