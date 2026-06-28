Ανατροπή και ιστορική πρόκριση για το Κονγκό με 3-1 κόντρα στο Ουζμπεκιστάν

Ανατροπή και ιστορική πρόκριση για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό! Οι Αφρικανοί, μπορεί να αιφνιδιάστηκαν από το μαχητικό Ουζμπεκιστάν, όμως με ψυχωμένη εμφάνιση στο δεύτερο μέρος, κατάφεραν να πετύχουν τρία γκολ και να επικρατήσουν 3-1, παίρνοντας το εισιτήριο για τα νοκ άουτ ως η δεύτερη «καλύτερη» από τις τρίτες ομάδες των ομίλων του Μουντιάλ και θα κοντραριστούν με την Αγγλία.

Το Ουζμπεκιστάν προσπάθησε να αιφνιδιάσει το Κονγκό και το κατάφερε στα πρώτα 24" του ματς, όμως το γκολ που πέτυχε ο Σομουρόντοφ, ακυρώθηκε καθώς ο αρχισκόρερ της ασιατικής εθνικής ομάδας, ήταν εκτεθειμένος.

Ωστόσο ο... Θεός του ποδοσφαίρου, αποζημίωσε τον Σομουρόντοφ στο 11ο λεπτό, όταν από μαγική ασίστ του Φαϊζουλάεφ με «τακουνάκι», ο αρχισκόρερ των Αζέρων, σκόραρε με μια επική λόμπα τον Εμπασί, βάζοντας μπροστά την ομάδα του!

Το Κονγκό προσπάθησε να ισορροπήσει το ματς και στο 17' το έφερε στα ίσα όταν από προσπάθεια που ξεκίνησε από την άμυνα ο Γουάν Μπισάκα, πέρασε στον Εμπούκου, που με μονοκόμματο σουτ στην «κλειστή» γωνία, ισοφάρισε. Ωστόσο. το τέρμα αυτό δεν μέτρησε, καθώς ο σκόρερ στην αρχή της φάσης είχε υποπέσει σε φάουλ, με αποτέλεσμα ο διαιτητής να το ακυρώσει μέσω του VAR με το 1-1 να είναι το σκορ του πρώτου μέρους.

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου το Κονγκό προσπάθησε να βρει το γκολ με το οποίο θα ισοφάριζε το ματς και θα κρατούσε ζωντανές και τις ελάχιστες ελπίδες που είχε για πρόκριση και στο 57' ο Οπόκου έκανε ένα μακρινό σουτ το οποίο απέκρουσε ο Ουζμπέκος τερματοφύλακας, ενώ στη συνέχεια ο Μαγέλε ήταν εκτεθειμένος και η ασίστ προς τον Μοτουσαμί δεν καταλογίστηκε, καθώς υπήρχε οφσάιντ.

Η αφρικανική ομάδα εξακολούθησε να κυνηγά το γκολ και στο 67' ο Χουσάνοφ, ανέτρεψε πεντακάθαρα τον Γουίσα εντός περιοχής με τον διαιτητή να καταλογίζει αδίστακτα το πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο ίδιος ο Γουίσα ισοφαρίζοντας σε 1-1!

To Koνγκό εξακολούθησε να έχει τη μερίδα του λέοντος τη στιγμή που το Ουζμπεκιστάν είχε οπισθοχωρήσει επικίνδυνα και οι Αφρικανοί πέτυχαν το ιστορικό γκολ της πρόκρισης με τον Μαγέλε να στέλνει με όμορφη προβολή την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1!

Λίγο πριν το φινάλε και συγκεκριμένα στο 90' ο Γουίσα έβαλε το κερασάκι στην τούρτα της πρόκρισης με ένα εκπληκτικό σουτ, διαμορφώνοντας το 3-1 για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό η οποία πέρασε στα νοκ άουτ!



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