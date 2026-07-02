Μαντόνα: Ξεσπά στο νέο της άλμπουμ - Οι αιχμές για τον Σον Πεν και η «προδοσία» της μητριάς της

Η Μαντόνα φαίνεται πως διοχετεύει οργή, μνήμες και προσωπικούς λογαριασμούς στο νέο της άλμπουμ «Confessions 2», ανοίγοντας ξανά κεφάλαια από το παρελθόν της.

Η 67χρονη «βασίλισσα της ποπ», που έχει χτίσει μια ολόκληρη καριέρα πάνω στην πρόκληση, την αυτοέκφραση και την απόλυτη ειλικρίνεια, φέρεται να αφήνει αιχμές τόσο για τον πρώην σύζυγό της, Σον Πεν, όσο και για την αείμνηστη μητριά της, Τζόαν.

Στο τραγούδι «Bizarre», η Μαντόνα τραγουδά για έναν «σταρ του κινηματογράφου με βαθιά μπλε μάτια», περιγραφή που πολλοί ερμηνεύουν ως αναφορά στον Σον Πεν, με τον οποίο ήταν παντρεμένη για περίπου τριάμισι χρόνια τη δεκαετία του ’80.

Οι στίχοι αφήνουν να εννοηθεί πως εκείνος ένιωθε απειλή από τη δική της φήμη και δεν μπορούσε να μοιραστεί μαζί της το ίδιο κόκκινο χαλί. Σε άλλο σημείο, η τραγουδίστρια αναφέρεται και σε μια Shelby GT500 convertible του 1968, αυτοκίνητο που φέρεται να του είχε χαρίσει ως γαμήλιο δώρο, ενώ κάνει νύξη και στην καταδίκη του για επικίνδυνη οδήγηση το 1987.

Η σχέση τους είχε περιγραφεί πολλές φορές ως παθιασμένη, έντονη και δύσκολη. Παρ’ όλα αυτά, η Μαντόνα είχε μιλήσει τα επόμενα χρόνια με τρυφερότητα για τον Πεν. Το 2016, σε φιλανθρωπικό gala για το έργο του στην Αϊτή, του είχε πει δημόσια πως τον αγάπησε από την πρώτη στιγμή που τον είδε και πως εξακολουθούσε να τον αγαπά με τον ίδιο τρόπο.

Η «προδοσία» της μητριάς της

Σε άλλο τραγούδι, με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Betrayal», η Μαντόνα στρέφεται προς ένα ακόμη τραύμα της προσωπικής της ζωής: τη σχέση της με την αείμνηστη μητριά της, Τζόαν, η οποία πέθανε το 2024, την περίοδο που το άλμπουμ βρισκόταν σε εξέλιξη.

Η τραγουδίστρια έχασε τη μητέρα της από καρκίνο του μαστού όταν ήταν μόλις πέντε ετών. Τρία χρόνια αργότερα, ο πατέρας της, Σίλβιο, ξαναπαντρεύτηκε την Τζόαν, μια σχέση που φαίνεται πως σημάδεψε βαθιά την παιδική ηλικία της Μαντόνα.

Στους στίχους του τραγουδιού, η ίδια μιλά ανοιχτά για «προδοσία», τονίζοντας πως καμία γυναίκα δεν θα μπορούσε ποτέ να πάρει τη θέση της μητέρας της. Σε άλλο σημείο, η γλώσσα γίνεται ακόμη πιο σκληρή, με τη Μαντόνα να τραγουδά πως ένιωσε προδομένη και παγιδευμένη. Η απουσία της από την κηδεία της Τζόαν είχε σχολιαστεί, όμως τώρα οι στίχοι της δίνουν νέα διάσταση στη σχέση τους.

Στο άλμπουμ υπάρχει και μια πιο συναισθηματική στιγμή: το τραγούδι «The Test», στο οποίο συμμετέχει η κόρη της, Λούρδη. Η Μαντόνα αναφέρεται στην περιπέτεια υγείας που παραλίγο να της κοστίσει τη ζωή το 2023, όταν βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο διαμέρισμά της στη Νέα Υόρκη. Η σοβαρή λοίμωξη που υπέστη εξελίχθηκε σε σηψαιμία, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να διασωληνωθεί και να τεθεί σε τεχνητό κώμα. Στο τραγούδι, η Μαντόνα ευχαριστεί την κόρη της για τη στήριξή της, τραγουδώντας πως εκείνη τη βοήθησε να σταθεί ξανά όρθια όταν είχε «σπάσει».

Η Μαντόνα έχει πει πως τα έξι παιδιά της ήταν ο βασικός λόγος που βρήκε τη δύναμη να επιστρέψει στη ζωή και στη σκηνή. Δεν ήθελε, όπως έχει εξηγήσει, να τα απογοητεύσει. Έβαλε λοιπόν έναν στόχο, όρισε ημερομηνία επιστροφής και τελικά κατάφερε να επανέλθει μπροστά στο κοινό της. Το «Confessions 2» φαίνεται πως δεν είναι απλώς ένα ακόμη άλμπουμ στη μακρά καριέρα της. Είναι μια προσωπική εξομολόγηση γεμάτη θυμό, μνήμες, οικογενειακές πληγές, ερωτικές απογοητεύσεις και ευγνωμοσύνη.

Πηγή: skai.gr

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