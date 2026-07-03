Στο Μεξικό καταιγίδες, στη Νέα Υόρκη καύσωνας και πιθανή αλλαγή ώρας και στο Βραζιλία-Νορβηγία

Οι καιρικές συνθήκες συνεχίζουν να αναστατώνουν το πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026, με δύο μεγάλα παιχνίδια της φάσης των «16» να οδεύουν προς αλλαγή ώρας. Στην Πόλη του Μεξικού, οι έντονες καταιγίδες που αναμένονται γύρω από τη σέντρα του Μεξικό-Αγγλία έχουν ήδη οδηγήσει διεθνή ΜΜΕ στο να μεταδώσουν ότι ο αγώνας θα μεταφερθεί από τις 03:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας στις 21:00 το βράδυ της Κυριακής, ώστε να αποφευχθούν πιθανές διακοπές ή καθυστερήσεις.

Την ίδια στιγμή, στη Νέα Υόρκη, ο καύσωνας δημιουργεί νέο πονοκέφαλο στη FIFA, η οποία εξετάζει - σύμφωνα με Βραζιλιάνα δημοσιογράφο - σοβαρά αλλαγή ώρας και στο Βραζιλία-Νορβηγία. Το ματς είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 23:00 ώρα Ελλάδας το βράδυ της Κυριακής και ενδέχεται η σέντρα να μεταφερθεί για τα μεσάνυχτα. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να χτυπήσουν «κόκκινο» την ώρα της σέντρας, με την παγκόσμια ομοσπονδία να προσανατολίζεται στη μεταφορά του αγώνα μία ώρα αργότερα για λόγους ασφάλειας των ποδοσφαιριστών.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται μέσα στην ημέρα, με τη FIFA να ετοιμάζεται να επισημοποιήσει δύο αλλαγές στο πρόγραμμα λόγω ακραίων φαινομένων σε διαφορετικές πόλεις της διοργάνωσης.



Πηγή: skai.gr

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