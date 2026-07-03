Την πρόκριση στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά στην ιστορία της πανηγυρίζει η Αίγυπτος. Σε ένα ματς που δεν προσέφερε πολλές συγκινήσεις στα 120 λεπτά, είχε δύο γκολ από στημένες φάσεις και μετρημένες στιγμές μπροστά στις δύο εστίες, οι Αφρικανοί ποδοσφαιριστές φάνηκαν προετοιμασμένοι στη διαδικασία των πέναλτι, σε αντίθεση με τους Αυστραλούς που είχαν νευρικότητα και αστόχησαν στα δύο από τα τέσσερα πέναλτι που εκτέλεσαν.

Η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού έληξε 1-1, ενώ τίποτα δεν άλλαξε στην ημίωρη παράταση, στην οποία οι δύο ομάδες δεν ρίσκαραν σχεδόν καθόλου. Τρομερά συγκινημένος ο Μο Σαλάχ μετά το τέλος του αγώνα, καθώς γνωρίζει πως συνδυάζει την παρουσία του σε αυτό το Μουντιάλ με τη μεγαλύτερη επιτυχία της χώρας του.

Η Αυστραλοί μπήκαν στην αναμέτρηση καλύτερα από τους Αιγύπτιους, δημιουργώντας την πρώτη ευκαιρία. Συγκεκριμένα, στο 3ο λεπτό ο Βολπάτο εκτέλεσε από μακριά και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Κόντρα στη ροή του αγώνα και με την πρώτη τους επίσκεψη στα καρέ των Αυστραλών, οι Αιγύπτιοι άνοιξαν το σκορ. Ο Μαρμούς στο 14ο λεπτό έκανε τη σέντρα και ο Ασχούρ έστειλε με κεφαλιά τη μπάλα στα δίχτυα.

Ο έλεγχος των Αφρικανών

Η ομάδα του Χασάν ήλεγξε τον αγώνα μέχρι και την πρώτη διακοπή ενυδάτωσης, έχοντας κάποιες ακόμη επικίνδυνες επισκέψεις στα καρέ των αντιπάλων, με μεγαλύτερη το σουτ του Μαρμούς 16ο λεπτό από το ύψος της μεγάλης περιοχής που βρήκε στα σώματα των αντιπάλων.

Η προσπάθεια των «καγκουρό» δεν ήταν αρκετή

Η ομάδα του Πόποβιτς αν και είχε κάποιες στιγμές, όπως το σουτ του Μπέχιτς στο 36ο λεπτό, το οποίο μπλόκαρε ο Σουμπίρ, αλλά και το σουτ του Βολπάτο λίγο αργότερα, δεν μπορούσε να απειλήσει σοβαρά, με αποτέλεσμα οι Αφρικανοί πάνε στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 1-0.

Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία

Με το «καλημέρα» του δεύτερου μέρους, η ομάδα του Χασάν έφτασε πολύ κοντά και σε ένα δεύτερο γκολ. Συγκεκριμένα, ο Μαρμούς βγήκε τετ-α-τετ με τον Σιμπούρ, με τη μπάλα να περνάει οριακά άουτ και ‘όπως γίνεται συνήθως, όταν χάνεις μεγάλη ευκαιρία για να σκοράρεις, θα δεχθείς το γκολ.

Η ισοφάριση με αυτογκόλ

Έτσι, στο 54ο λεπτό της αναμέτρησης ο Ο' Νιλ εκτέλεσε το στημένο με τον Αιγύπτιο, Χάνι βρίσκει άθελα του με κεφαλιά την μπάλα και να τη στέλνει στα δίχτυα γράφοντας το 1-1.

Τα «Καγκουρό» συνέχισαν με ανεβασμένη ψυχολογία και έδειχναν να πατούν καλυτέρα από την ομάδα του Χασάν, παρά το γεγονός πως δεν είχαν καθαρές ευκαιρίες. Με τη συμπλήρωση 80 λεπτών οι Αυστραλοί συνέχισαν να διατηρούν τον έλεγχο, με τους Αφρικανούς να έχουν υποχωρήσει. Στο 83’ η Αίγυπτος απείλησε μετά από πολύ ώρα, ωστόσο τη σέντρα του Χασάν απέκρουσε με γροθιές ο Μπιτς, αποσωβώντας τον κίνδυνο.

Η σπουδαία χαμένη ευκαιρία

Λίγο πριν την εκπνοή, οι «Φαραώ» πήραν μέτρα στον αγωνιστικό χώρο με αποτέλεσμα να πιέσουν και να φτάσουν πολύ κοντά στο γκολ της λύτρωσης. Ο Σαλάχ έκανε τη σέντρα, με τον Ραμπιά να παίρνει την κεφαλιά και τον Μπιτς να αποκρούει εντυπωσιακά, διατηρώντας το 1-1.

Η παράταση

Οι Αιγύπτιοι ήταν εκείνοι που απείλησαν πρώτοι στην παράταση. Με τη συμπλήρωση τριών λεπτών, ο Σαλάχ βρέθηκε στα καρέ των αντιπάλων, εκτέλεσε, αλλά η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ. Η τακτική της Αυστραλίας να θέλει να οδηγήσει το παιχνίδι στα πέναλτι ήταν ξεκάθαρη. Ο Πόποβιτς γύρισε όλους τους παίκτες του πίσω και οι Αφρικανοί προσπαθούσαν να διασπάσουν την πολυπρόσωπη άμυνα.

Οι Αυστραλοί μπήκαν καλύτερα στο δεύτερο μέρος της παράτασης με τον Τουρέ να είναι ο κύριος εκφραστής των επιθέσεων δημιουργώντας μικρή ανησυχία στους Αιγύπτιους.Μάλιστα έφτασαν κοντά στο γκολ στην τελευταία φάση της παράτασης, όταν μετά από πολλαπλές κόντρες ανάμεσα στους παίκτες η μπάλα κατέληξε στα ασφαλή χέρια του Σούμπιρ και το ματς οδηγήθηκε στα πέναλτι.

Η διαδικασία των πέναλτι

Ο Σούταρ εκτέλεσε το πρώτο πέναλτι αλλά αστόχησε. Ωστόσο ο Σάμπερ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το προβάδισμα των Αιγύπτιων με 1-1. Η απάντηση του Ιρβάιν ήταν άμεση για το 1-1, όμως ο Ραμπιά απάντησε κάνοντας το 2-1 για τους «Φαραώ». Ο Μαμπίλ εκτέλεσε εύστοχα για το 2-2, με τον Σαλάχ να είναι και αυτός εύστοχος για το 3-2. Ο Χέρινγκτον εκτέλεσε το κρισιμότερο πέναλτι για τα «Καγκουρό», ωστόσο αστόχησε. Το τελευταίο πέναλτι αποδείχθηκε αυτό του Χασάν, ο οποίος ευστόχησε και έστειλε την Αίγυπτο στους «16» για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Αυστραλία (Πόποβιτς): Μπιτς, Τσιρτσάρι, Μπος, Μπέχιτς, Σούταρ, Χέρινγκτον, Μέτκαλφ, Ο' Νιλ, Ιρβάιν, Ιρανκούντα, Βολπάτο

Αίγυπτος (Χασάν): Σουμπίρ, Ραμπιά, Ιμπραχίμ, Χανί, Χαφέζ, Ασούρ, Ζίκο, Φατί, Ατιά, Μαρμούς, Σαλάχ

Πηγή: skai.gr

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