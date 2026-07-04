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Σοβαρός τραυματισμός 18χρονου στη Ζάκυνθο μετά από σύγκρουση τετράτροχου ATV με λεωφορείο

Το τροχαίο σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, «γουρούνα» συγκρούστηκε με λεωφορείο

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Τροχαίο Ζακυνθος

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα τετράτροχο όχημα (ATV) συγκρούστηκε με λεωφορείο.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 18χρονος συνεπιβάτης της «γουρούνας», ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου.

​Τα ακριβή αίτια του περιστατικού διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ζακύνθου.

Κεντρική φωτογραφία: imerazante.gr

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ζάκυνθος τροχαίο λεωφορείο
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