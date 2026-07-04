Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα τετράτροχο όχημα (ATV) συγκρούστηκε με λεωφορείο.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 18χρονος συνεπιβάτης της «γουρούνας», ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου.

​Τα ακριβή αίτια του περιστατικού διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ζακύνθου.

Κεντρική φωτογραφία: imerazante.gr

Πηγή: skai.gr

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