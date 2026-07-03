Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν φωτογραφίες του Διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης, Αχμάντ Βαχιντί, στην Τεχεράνη, να στέκεται μπροστά από τη σορό του εκλιπόντος Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Major Gen Ali Abdollahi, Army Chief Amir Hatami, Police Cmdr Ahmad Reza Radan, Acting Defense Min Ebn-Al-Reza, Navy Chief Habibollah Sayyari & IRGC Cmdr Ahmad Vahidi pay respects to Ayatollah Khamenei in Tehran. pic.twitter.com/PxYJ9Xh5Qm July 3, 2026

Ο Βαχιντί δείχνει συγκινησιακά φορτισμένος, μην έχοντας ξεπεράσει τον θάνατο του Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε τις πρώτες ώρες των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών, την 28η Φεβρουαρίου.

Αυτή είναι η πρώτη δημόσια εμφάνιση του πανίσχυρου επικεφαλής του IRGC από την έναρξη της Επιχείρησης «Επική Οργή» τον Φεβρουάριo.

Σε μήνυμα ισχύος στη Δύση στη σκιά της κρίσης στη Μέση Ανατολή μεταβάλλεται η «κηδεία υπερπαραγωγή» του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Η σορός του πρώη ανώτατου ηγέτη του Ιράν μεταφέρθηκε σε θρησκευτικό συγκρότημα στο κέντρο της πρωτεύουσας Τεχεράνης, όπου θα τελεστεί η κηδεία του, μετέδωσε σήμερα Παρασκευή κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Στα φέρετρα περιλαμβάνονται και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας που σκοτώθηκαν, όπως το μικρό φέρετρο της εγγονής του. Κλίμα θρήνου επικρατεί στη μεγαλειώδη αίθουσα.

Η σορός του εκλιπόντα ανώτατου ηγέτη του Ιράν, θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα για τρεις ημέρες πριν την κηδεία του που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουλίου στη γενέτειρά του Μασχάντ, τέσσερις μήνες αφού σκοτώθηκε στο αμερικανοϊσραηλινό πλήγμα.

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς έχουν ξεκινήσει στο Ιράν οι τελετές πένθους και αποχαιρετισμού ενόψει της ταφής του Χαμενεΐ στο ιερό στις 9 Ιουλίου, μετά τον θάνατό του σε αμερικανο-ισραηλινή επιδρομή στην έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο

«Η σορός του μάρτυρα ηγέτη της ισλαμικής επανάστασης έφθασε στη μεγάλη Μοσαλά του ιμάμη Χομεϊνί», ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA μέσω Telegram, χρησιμοποιώντας την επίσημη ονομασία του χώρου λατρείας όπου προγραμματίζεται η κηδεία.

Πηγή: skai.gr

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